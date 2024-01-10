Дайер – одна из главных целей «Баварии» после срыва трансфера Дрэгушина. Защитнику «Тоттенхэма» предлагают контракт до 2025-го с опцией продления на год
«Бавария» хочет подписать Эрика Дайера.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, защитник «Тоттенхэма» является одной из главных целей мюнхенцев после неудавшегося подписания защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина, сделавшего выбор в пользу «Тоттенхэма».
Сообщается, что «Бавария» и «Тоттенхэм» устно согласовали трансфер Дайера – ранее защитник дал согласие на переход. Сумма предложения составляет около 4 млн евро, защитнику предложен контракт до 2025 года с возможностью продления на год.
Статистика 29-летнего защитника доступна здесь.
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