Дайер – одна из главных целей «Баварии» после срыва трансфера Дрэгушина. Защитнику «Тоттенхэма» предлагают контракт до 2025-го с опцией продления на год

«Бавария» хочет подписать Эрика Дайера.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, защитник « » является одной из главных целей мюнхенцев после неудавшегося подписания защитника «Дженоа» , сделавшего выбор в пользу «Тоттенхэма».

Сообщается, что « » и «Тоттенхэм» устно согласовали трансфер – ранее защитник дал согласие на переход. Сумма предложения составляет около 4 млн евро, защитнику предложен контракт до 2025 года с возможностью продления на год.

Статистика 29-летнего защитника доступна здесь.

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