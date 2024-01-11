«Бавария» подпишет Дайера за 4 млн евро. Защитник «Тоттенхэма» пройдет медобследование сегодня

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Томас Тухель Эрик Дайер Футбол

«Бавария» согласовала трансфер Эрика Дайера.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит за защитника «Тоттенхэма» 4 млн евро. Дайер уже согласовал с «Баварией» условия личного контракта, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель связывался с англичанином. Сегодня футболист пройдет медобследование в Мюнхене.

Сообщается, что следующей целью «Баварии» на текущее трансферное окно станет подписание правого защитника.

Ранее стало известно, что «Бавария» предложила Дайеру контракт до 2025 года с опцией продления на год.

Статистика 29-летнего защитника доступна здесь.

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8 комментариев
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Эрик хоть и сдал последние годы, но тоже своего рода легенда клуба. Удачи в Мюнхене!
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Ответ Roman
Шансы Баварии на трофеи ещё уменьшились. Аура Тоттенхэма все сильнее
Так наоборот же
Уход из Ттх гарантирует игроку трофей в каком нибудь клубе
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для глубины самое то, и в центре полузащиты может играть
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для скамейки явно лучше Сарра, и есть небольшой шанс обратно заиграть
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Ответ Yu123
для скамейки явно лучше Сарра, и есть небольшой шанс обратно заиграть
Есть шанс какой нибудь титул взять)) да и Кейну будет не скучно
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Шансы Баварии на трофеи ещё уменьшились. Аура Тоттенхэма все сильнее
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С такими темпами британцев в составе баварии будет больше чем немцев
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У Дайера все при нем, рост, мощь, правда скорости нехватает. Для подмены Кима и Упамекано идеален.
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