«Бавария» подпишет Дайера за 4 млн евро. Защитник «Тоттенхэма» пройдет медобследование сегодня
«Бавария» согласовала трансфер Эрика Дайера.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит за защитника «Тоттенхэма» 4 млн евро. Дайер уже согласовал с «Баварией» условия личного контракта, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель связывался с англичанином. Сегодня футболист пройдет медобследование в Мюнхене.
Сообщается, что следующей целью «Баварии» на текущее трансферное окно станет подписание правого защитника.
Ранее стало известно, что «Бавария» предложила Дайеру контракт до 2025 года с опцией продления на год.
Статистика 29-летнего защитника доступна здесь.
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