«Бавария» подпишет Дайера за 4 млн евро. Защитник «Тоттенхэма» пройдет медобследование сегодня

«Бавария» согласовала трансфер Эрика Дайера.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит за защитника « » 4 млн евро. Дайер уже согласовал с «Баварией» условия личного контракта, главный тренер мюнхенцев связывался с англичанином. Сегодня футболист пройдет медобследование в Мюнхене.

Сообщается, что следующей целью «Баварии» на текущее трансферное окно станет подписание правого защитника.

Ранее стало известно, что « » предложила контракт до 2025 года с опцией продления на год.

Статистика 29-летнего защитника доступна здесь.

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