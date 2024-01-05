«Бавария» заплатит за Дайера менее 5 млн евро, контракт – минимум до 2025-го. У него 198 минут в сезоне за «Тоттенхэм»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Эрик Дайер Футбол

Эрик Дайер близок к переходу в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Мюнхенский клуб достиг полной устной договоренности с Дайером, он хочет присоединиться к «Баварии» сейчас. «Тоттенхэм» одобрил трансфер, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

В случае перехода Эрик подпишет контракт сроком как минимум до 2025 года. «Бавария» заплатит за него менее 5 миллионов евро.

Томас Тухель пообщался с Дайером. Тренерский штаб планирует использовать англичанина на позициях центрального защитника и опорного полузащитника.

Для осуществления сделки все готово. «Баварии» нужно лишь принять окончательное решение о покупке игрока.

В этом сезоне 29-летний футболист сыграл 198 минут в 4 матчах за «Тоттенхэм». Полную статистику Дайера можно найти по ссылке.

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30 комментариев
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Воспользовались накопительным промокодом после Кейна
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Ответ Shuller18
Какие-то понижающие общий класс трансферы у Баварии. Дайер абсолютно средний игрок, который в шпорах всю карьеру больше дыры затыкал, плюс возраст и нынешний статус глухого лавочника. Фигня какая-то...
«Всю карьеру дыры затыкал»
Ладно ты на ветках РПЛ чушь несёшь, здесь не надо этим позориться
+21
-1
+20
Какие-то понижающие общий класс трансферы у Баварии. Дайер абсолютно средний игрок, который в шпорах всю карьеру больше дыры затыкал, плюс возраст и нынешний статус глухого лавочника. Фигня какая-то...
+13
-5
+8
Ответ Shuller18
Какие-то понижающие общий класс трансферы у Баварии. Дайер абсолютно средний игрок, который в шпорах всю карьеру больше дыры затыкал, плюс возраст и нынешний статус глухого лавочника. Фигня какая-то...
Ну не всю карьеру. В начале эры Поче был важным игроком в опорной зоне
+7
-1
+6
Ну за 5 млн можно брать потенциально топового защитника. Писали что он потерял позиции в Тоттенхэме из за смены схемы на более атакующую, а он защитник для более осторожной игры, которую сейчас, к сожалению для меня, ставит Тухель в Баварии
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+6
А чего Льориса не взяли?
Такой бы ностальгический тоттенхэм вышел
+5
0
+5
Ответ Shuller18
А что не так? Дайер очень давно в Тоттенхэме, у него как и у многих были удачные отрезки в карьере, но лидером команды он никогда не был. В лучшие для шпор годы стабильный лавочник, затыкающий дыры то в опорке, то в центре защиты, начинал по-моему вообще как правый защ. И такие футболисты нынче переходят в Баварию...я даже трансфер Чалобы мог бы попытаться объяснить его работой с Тухелем, здесь ерунда какая-то.
О боже, что за ересь. Для чего пытаться рассказывать о том, о чем не владеешь никакой информацией?
Дайер в клубе 10 лет. Тут большинство даже не знает что он начинал чистым опорником, играя на этой позиции достаточно долго. И играл он исключительно опорника. Затем захотел играть сам центрального защитника и имел небольшой конфликт с Почем, но в итоге его перевели в центр обороны, после чего в опорке он никогда не выходил.
Повторю. Когда он был опорником - играл только на этой позиции и был основным игроком. Когда захотел перейти в оборону, играл только там. Единственный момент когда он присел - наложение травм самого Эрика на отличную форму Вертонгена и Алдервейрелда.
В самый успешный сезон Тоттенхэма в АПЛ у Дайера 36 матчей и 3044 минуты.
За 9 полных сезонов у него 7 с 25+ матчами, 5 с 30+ матчами, 6 с 2500+ минутами.
Подавляющее количество времени (и самые успешные сезоны) Дайер был основным игроком и одним из лидеров Шпор, когда его хотел МЮ забрать за сумму, близкую к сотне, но Леви повесил ярлык «неприкосновенный».

Но шулер нам расскажет, как Дайер был стабильным лавочником, замыкающим дыры, да да. Из него такой же затыкающий дыры лавочник был, как из Кейна. А в раздевалке у Эрика был непререкаемый авторитет.

Еще раз, не неси чушь, когда не в курсе ситуации.
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Как и с Делли Али протянули. Обоих надо было продавать на пике
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Ответ Metallurg111
Ну не всю карьеру. В начале эры Поче был важным игроком в опорной зоне
Сдулся он почти так же быстро как Алли после ухода Почетино.
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Не поверю в этот анекдот, пока не увижу его фотку с именной футболкой Баварии в руках
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какой бред, если Бавария действительно его подпишет...
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Древесина, да еще и не редкий сорт, это зачем?
+1
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Сомнительное усиление на позицию даже 4 защитника. Сейчас скорее нужен игрок вроде Повара (тоже на банке сидит периодически), чтобы справа и в центре сыграл. Лучше бы немца 20-летнего Colin Kleine-Bekel из лидирующего во второй Бунденслиге Хольштайн Киль взяли. Он стоить будеть не сильно больше, но если заигает будет хорошо. А Дайер не заиграет.
+1
0
+1
Ответ Shuller18
Какие-то понижающие общий класс трансферы у Баварии. Дайер абсолютно средний игрок, который в шпорах всю карьеру больше дыры затыкал, плюс возраст и нынешний статус глухого лавочника. Фигня какая-то...
Дайер был долгое время твердым игроком основы, и в сборной тоже. Дыры им начали затыкать только в последние годы.
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Ответ kaka10
Воспользовались накопительным промокодом после Кейна
Сберспасибо.
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Ответ Александр Сандалов
У Дайера всегда был хороший первый пас ,достойный отбор и выбор позиции,когда его опустили ниже опорки у него выявился огромный минус -персональная опека ,сколько из под него напропускали ,в опоркее это не так заметно ,в ЦЗ заметно ,т.к должен опекать напов соперников .
Да, тут согласен, всегда говорил что его место в опорной зоне. Он очень хорош в единоборствах и покрывал большие пространства. Так у него еще и удар хороший. Но это было его лично желание, с которым Поч, видимо, решил не воевать. Мне кажется что это решение притормозило карьеру Дайера.
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Ответ arspurs9
О боже, что за ересь. Для чего пытаться рассказывать о том, о чем не владеешь никакой информацией? Дайер в клубе 10 лет. Тут большинство даже не знает что он начинал чистым опорником, играя на этой позиции достаточно долго. И играл он исключительно опорника. Затем захотел играть сам центрального защитника и имел небольшой конфликт с Почем, но в итоге его перевели в центр обороны, после чего в опорке он никогда не выходил. Повторю. Когда он был опорником - играл только на этой позиции и был основным игроком. Когда захотел перейти в оборону, играл только там. Единственный момент когда он присел - наложение травм самого Эрика на отличную форму Вертонгена и Алдервейрелда. В самый успешный сезон Тоттенхэма в АПЛ у Дайера 36 матчей и 3044 минуты. За 9 полных сезонов у него 7 с 25+ матчами, 5 с 30+ матчами, 6 с 2500+ минутами. Подавляющее количество времени (и самые успешные сезоны) Дайер был основным игроком и одним из лидеров Шпор, когда его хотел МЮ забрать за сумму, близкую к сотне, но Леви повесил ярлык «неприкосновенный». Но шулер нам расскажет, как Дайер был стабильным лавочником, замыкающим дыры, да да. Из него такой же затыкающий дыры лавочник был, как из Кейна. А в раздевалке у Эрика был непререкаемый авторитет. Еще раз, не неси чушь, когда не в курсе ситуации.
У Дайера всегда был хороший первый пас ,достойный отбор и выбор позиции,когда его опустили ниже опорки у него выявился огромный минус -персональная опека ,сколько из под него напропускали ,в опоркее это не так заметно ,в ЦЗ заметно ,т.к должен опекать напов соперников .
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Ответ arspurs9
«Всю карьеру дыры затыкал» Ладно ты на ветках РПЛ чушь несёшь, здесь не надо этим позориться
А что не так? Дайер очень давно в Тоттенхэме, у него как и у многих были удачные отрезки в карьере, но лидером команды он никогда не был. В лучшие для шпор годы стабильный лавочник, затыкающий дыры то в опорке, то в центре защиты, начинал по-моему вообще как правый защ. И такие футболисты нынче переходят в Баварию...я даже трансфер Чалобы мог бы попытаться объяснить его работой с Тухелем, здесь ерунда какая-то.
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Бавария скоро уже будет совсем не та Баварская машина.
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Ответ ASRhayader
раньше байерн ощипывал только бундеслигу теперь занялся тоттенхемом )
Тоттенхэм только рад продаже Дайера больше, чем за 0
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Ждём тогда и Сона для компании)
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До официального представления игрока все новости о его переходе вполне можно считать шуткой.
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Что там Мадрид, надеюсь уже думает про Горетцку или Киммиха
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Вроде Бавария же хотели Паильнью с Фулхэма взять
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Не понятно, как Дайер трансформировался в твердого скамеечника. Игрочище был тот еще. Что - то не то творится в Шпорах. Так что надо валить оттуда. Удачи Эрику ...
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раньше байерн ощипывал только бундеслигу
теперь занялся тоттенхемом )
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Кейн попросил друга пригласить)
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шел 2024-ый... и продолжалась миграция из Тоттенхэма в Баварию
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