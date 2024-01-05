«Бавария» заплатит за Дайера менее 5 млн евро, контракт – минимум до 2025-го. У него 198 минут в сезоне за «Тоттенхэм»
Эрик Дайер близок к переходу в «Баварию» из «Тоттенхэма».
Мюнхенский клуб достиг полной устной договоренности с Дайером, он хочет присоединиться к «Баварии» сейчас. «Тоттенхэм» одобрил трансфер, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
В случае перехода Эрик подпишет контракт сроком как минимум до 2025 года. «Бавария» заплатит за него менее 5 миллионов евро.
Томас Тухель пообщался с Дайером. Тренерский штаб планирует использовать англичанина на позициях центрального защитника и опорного полузащитника.
Для осуществления сделки все готово. «Баварии» нужно лишь принять окончательное решение о покупке игрока.
В этом сезоне 29-летний футболист сыграл 198 минут в 4 матчах за «Тоттенхэм». Полную статистику Дайера можно найти по ссылке.
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Ладно ты на ветках РПЛ чушь несёшь, здесь не надо этим позориться
Такой бы ностальгический тоттенхэм вышел
Дайер в клубе 10 лет. Тут большинство даже не знает что он начинал чистым опорником, играя на этой позиции достаточно долго. И играл он исключительно опорника. Затем захотел играть сам центрального защитника и имел небольшой конфликт с Почем, но в итоге его перевели в центр обороны, после чего в опорке он никогда не выходил.
Повторю. Когда он был опорником - играл только на этой позиции и был основным игроком. Когда захотел перейти в оборону, играл только там. Единственный момент когда он присел - наложение травм самого Эрика на отличную форму Вертонгена и Алдервейрелда.
В самый успешный сезон Тоттенхэма в АПЛ у Дайера 36 матчей и 3044 минуты.
За 9 полных сезонов у него 7 с 25+ матчами, 5 с 30+ матчами, 6 с 2500+ минутами.
Подавляющее количество времени (и самые успешные сезоны) Дайер был основным игроком и одним из лидеров Шпор, когда его хотел МЮ забрать за сумму, близкую к сотне, но Леви повесил ярлык «неприкосновенный».
Но шулер нам расскажет, как Дайер был стабильным лавочником, замыкающим дыры, да да. Из него такой же затыкающий дыры лавочник был, как из Кейна. А в раздевалке у Эрика был непререкаемый авторитет.
Еще раз, не неси чушь, когда не в курсе ситуации.
теперь занялся тоттенхемом )