«Бавария» заплатит за Дайера менее 5 млн евро, контракт – минимум до 2025-го. У него 198 минут в сезоне за «Тоттенхэм»

Эрик Дайер близок к переходу в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Мюнхенский клуб достиг полной устной договоренности с Дайером, он хочет присоединиться к «Баварии» сейчас. «Тоттенхэм» одобрил трансфер, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

В случае перехода подпишет контракт сроком как минимум до 2025 года. « » заплатит за него менее 5 миллионов евро.

Томас Тухель пообщался с Дайером. Тренерский штаб планирует использовать англичанина на позициях центрального защитника и опорного полузащитника.

Для осуществления сделки все готово. «Баварии» нужно лишь принять окончательное решение о покупке игрока.

В этом сезоне 29-летний футболист сыграл 198 минут в 4 матчах за « ». Полную статистику Дайера можно найти по ссылке.

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