Ловчев о назначении португальца Пинту в «Спартак»: «Не знаю его. Знаю, что Романцев хороший тренер. Но его не пригласили даже консультантом»
Евгений Ловчев оценил назначение португальца в селекционный департамент «Спартака».
Ранее «Спартак» назначил руководителем селекционного департамента Жоакима Пинту, который работал с новым спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом в «Бенфике».
«На днях я был на дне рождении у журналиста «Спорт-Экспресса», Акселя Вартаняна. Он написал много исторических вещей. Я шел к этому человеку зная его. Он большой журналист, очень хорошие вещи делал. А этот специалист... Я его просто не знаю. Я не могу ничего сказать.
Я знаю, что Романцев хороший тренер. Но его красно-белые ни разу не пригласили даже консультантом. Для меня это непонятно.
Я не знаю кто такой Пинту, почему они его взяли? И кто вообще взял другого португальца [Томаша Амарала]. Для меня это непонятные вещи. Лучше, чтобы мы знали этих людей по делам. Только и всего», – сказал бывший игрок «Спартака».
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КАКОЙ ***** РОМАНЦЕВ?
К чему это?
Царь в Бенфике играл,гражданство есть португальское,это его плацдарм