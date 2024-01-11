Ловчев о назначении португальца Пинту в «Спартак»: «Не знаю его. Знаю, что Романцев хороший тренер. Но его не пригласили даже консультантом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Евгений Ловчев Спорт-Экспресс Томаш Амарал Жоаким Пинту Футбол

Евгений Ловчев оценил назначение португальца в селекционный департамент «Спартака».

Ранее «Спартак» назначил руководителем селекционного департамента Жоакима Пинту, который работал с новым спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом в «Бенфике».

«На днях я был на дне рождении у журналиста «Спорт-Экспресса», Акселя Вартаняна. Он написал много исторических вещей. Я шел к этому человеку зная его. Он большой журналист, очень хорошие вещи делал. А этот специалист... Я его просто не знаю. Я не могу ничего сказать.

Я знаю, что Романцев хороший тренер. Но его красно-белые ни разу не пригласили даже консультантом. Для меня это непонятно.

Я не знаю кто такой Пинту, почему они его взяли? И кто вообще взял другого португальца [Томаша Амарала]. Для меня это непонятные вещи. Лучше, чтобы мы знали этих людей по делам. Только и всего», – сказал бывший игрок «Спартака».

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18 комментариев
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Может дело в том, что Пинту профессионал в своём деле, а Романцев уже на пенсии?
+18
-1
+17
А можно попросить Ловчева назвать 2-3 фамилии иностранных селекционеров, которых он знает?))))
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0
+11
Ответ Spartakus1984
Так Романцев и не был скаутом иностранных футболистов
Я не спорю, но то, что Ловчев не знает Пинту, не делает последнего плохим специалистом 🤷🏻‍♂️
+6
0
+6
хороший тренер это хорошо, а селекция это другое
+6
-1
+5
Не берите интервью у дедов, даже заслуженных, они же себя ну совсем недалекими выставляют. Ловчев не знает сотрудника селекционного отдела Бенфики - блин, так он и не должен его знать! Он должен знать то, что Бенфика один из лучших в мире клубов по селекционной работе, и взять оттуда специалиста - это большая удача. Но нет же, зачем думать, надо брать друзей-ветеранов
+7
-2
+5
Надо спрашивать Царя, он знает все и всех: если скаут не умеет чеканить мяч, как он сможет разглядеть будущую звезду?
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а Иванычу это надо? Его бы для начала спросил
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При всем уважении к Ловчеву, но как-будто уже не стоит спрашивать его мнение о современных реалиях футбола.
КАКОЙ ***** РОМАНЦЕВ?
К чему это?
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Не знаю его....это признание в собственной не компетенции?
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Ещё Мостовой есть, но до него не дозвониться.
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Мостовооооой, ты его называла)))
Царь в Бенфике играл,гражданство есть португальское,это его плацдарм
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А Романцеву самому нужна должность в Спартаке? Что за дешевый популизм? Во всех интервью ОИР за последнее время видно, что человек истощен, хочет покоя, принял свой уход.
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Романцев уже 20 лет как рыбак! Консультантом по какому направлению его надо было взять?
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Мост с Канчелой : это наша корова и мы ее доим!
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Не трогайте деда, дайте Легенде отдохнуть. Уверен, что Романцеву это не нужно
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Ответ трахтенберг месть коней
а Иванычу это надо? Его бы для начала спросил
потому что балабол он
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