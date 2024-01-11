Ловчев о назначении португальца Пинту в «Спартак»: «Не знаю его. Знаю, что Романцев хороший тренер. Но его не пригласили даже консультантом»

Евгений Ловчев оценил назначение португальца в селекционный департамент «Спартака».

Ранее «Спартак» назначил руководителем селекционного департамента Жоакима Пинту, который работал с новым спортивным директором красно-белых в «Бенфике».

«На днях я был на дне рождении у журналиста « », Акселя Вартаняна. Он написал много исторических вещей. Я шел к этому человеку зная его. Он большой журналист, очень хорошие вещи делал. А этот специалист... Я его просто не знаю. Я не могу ничего сказать.

Я знаю, что хороший тренер. Но его красно-белые ни разу не пригласили даже консультантом. Для меня это непонятно.

Я не знаю кто такой Пинту, почему они его взяли? И кто вообще взял другого португальца [Томаша Амарала]. Для меня это непонятные вещи. Лучше, чтобы мы знали этих людей по делам. Только и всего», – сказал бывший игрок « ».

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