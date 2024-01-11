Ретроматч «Спартака» и «Алании» может пройти во Владикавказе
РФС собирается организовать ретроматч «Спартака» и «Алании».
Об этом заявил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
Встреча должна стать матчем открытия стадиона «Спартак» во Владикавказе. В настоящее время арена находится на реконструкции.
«В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год.
С учетом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона «Спартак», в качестве праздника открытия арены вполне подошел бы ретроматч «Алания» – «Спартак», вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков», – сказал Терешин.
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А начальником Тараса Безубяка, арбитра того матча, был всеми известный Хусаинов. Никаких намеков, просто факты.
О сдаче последнего матча Березовским, благодаря которому Спартак и вылез в стыки, вообще промолчим.
"Честнейшее" чемпионство Спартака. Впрочем как и остальные.
К концу года бы успеть этот сарай сдать.