Ретроматч «Спартака» и «Алании» может пройти во Владикавказе

РФС собирается организовать ретроматч «Спартака» и «Алании».

Об этом заявил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Встреча должна стать матчем открытия стадиона «Спартак» во Владикавказе. В настоящее время арена находится на реконструкции.

«В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год.

С учетом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона « », в качестве праздника открытия арены вполне подошел бы ретроматч « » – «Спартак», вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков», – сказал Терешин.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам