Ретроматч «Спартака» и «Алании» может пройти во Владикавказе

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Первая лига Кирилл Терешин Алания Владикавказ ТАСС ретро Футбол

РФС собирается организовать ретроматч «Спартака» и «Алании».

Об этом заявил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Встреча должна стать матчем открытия стадиона «Спартак» во Владикавказе. В настоящее время арена находится на реконструкции.

«В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год.

С учетом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона «Спартак», в качестве праздника открытия арены вполне подошел бы ретроматч «Алания» – «Спартак», вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков», – сказал Терешин.

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13 комментариев
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в РФС правда верят, что там достроят стадион? 😂
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А ретромахач на Проспекте будет?
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На фига?
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Правда, был момент, за который до сих пор себя корю. Это сейчас дают возможность закончить атаку, а тогда ничего подобного не было. Смотрю на часы – время матча истекло. "Алания" готовится подавать угловой. Я подошел и забрал мяч прямо от флажка. Неправильно сделал. Когда вижу Газзаева, всегда говорю – злого умысла не было.
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А начальником Тараса Безубяка, арбитра того матча, был всеми известный Хусаинов. Никаких намеков, просто факты.
О сдаче последнего матча Березовским, благодаря которому Спартак и вылез в стыки, вообще промолчим.
"Честнейшее" чемпионство Спартака. Впрочем как и остальные.
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Не успеют они стадион сдать к весне, даже и не думайте.
К концу года бы успеть этот сарай сдать.
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уже можно это называть Лига Легенд Спартака, каждый раз только они.
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Ответ Брэд Либил
в РФС правда верят, что там достроят стадион? 😂
Да что там строить, уже вместо 30 тыс мест 12 тыс строят, скамейки поставил и готов стадион)
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Кирилл Терешин фигни не скажет . руки базуки в новой профессии
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