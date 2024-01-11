«Бавария» готова заплатить 100 млн евро за Араухо зимой. Деку знает об этом, финансовый департамент «Барсы» выступает за продажу

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо деньги Футбол

«Бавария» заинтересована в трансфере защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Как заявил каталонский журналист Сике Родригес в программе El Bar, спортивному директору «Барсы» сообщили, что мюнхенский клуб готов заплатить 100 млн за уругвайца зимой.

Отмечается, что Арухо хочет остаться, Деку и спортивный департамент тоже хотят сохранить футболиста, а финансовый отдел выступает за продажу уругвайца.

Действующий контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года, при этом его зарплата одна из самых низких в команде.

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52 комментария
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Ответ Бронислав Каминский
Нужно выправлять финансовую ситуацию и продавать этого хрусталя,который ни одного полного сезона не провел.Искать на эти деньги молодых талантов,заигрывать Файе и т.д. А то потом будут мучения,как с Фати
Согласен! Лучше продать и набрать всяких Ромеу, Торресов, Феликсов и прочих топовых игроков
+44
-7
+37
Конечно не хочется терять Рональда , но сто миллионов это деньги на форварда , который на данный момент важнее . В защите есть кому играть , что не скажешь о нападении .
+11
-3
+8
Ответ Кирилл
В нем уверен очень сильно Тухель. Рональд - и правда очень хороший защитник, в прошлом сезоне был оплотом защиты чемпионской Барселоны. Но достаточно травматичный, к сожалению. И мне не хотелось бы, чтобы Барселона потеряла его.
Тухель сам на волоске от вылета из клуба
+4
0
+4
Ответ LIv93
Согласен! Лучше продать и набрать всяких Ромеу, Торресов, Феликсов и прочих топовых игроков
Ну зная Лапорту,то да.Он эти 100млн сольет на неликвид типа Торресов.Зато посмотрите,как он прекрасно открывается между линиями и прессингует бгг
+8
-4
+4
Ответ ПавелАвер
чем так крут это Араухо?. Баварии так уверенна в нем?
Бавария даже не в курсе, что она столько денег вот-вот отвалит
+9
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+4
Ответ Raul14
Зачем мюнхенцам сын Винисиуса?) (Внебрачный)
если Араухо перейдёт в баварию то Винисиус тоже перейдёт, он же у него в кармане 🤣
+2
-2
0
чем так крут это Араухо?. Баварии так уверенна в нем?
+7
-7
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А на какого форварда? В такой ценовой категории из топовых только Кейн и Холанн, и ни один из них прописку сменять пока не спешит. Тем более, на каталонскую. А брать очередных дебиле за сотку уже как-то не хочется🤓
Альварес
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Ответ ljolik888
А разве обязательно тратить все деньги ? Тот же Довбик будет выглядеть лучше , чем Левандовски . Хотя пока Хави у руля Барселоны , то и он станет только хуже .
Так и за Довбика ломанут, думаешь, меньше? Сейчас 5-10 голов за сезон уже стоят 50 лямов, а тут адаптация к чемпу, хайп, тюююю, да торги с 70 начнут🤓
+1
-1
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А на какого форварда? В такой ценовой категории из топовых только Кейн и Холанн, и ни один из них прописку сменять пока не спешит. Тем более, на каталонскую. А брать очередных дебиле за сотку уже как-то не хочется🤓
А разве обязательно тратить все деньги ? Тот же Довбик будет выглядеть лучше , чем Левандовски . Хотя пока Хави у руля Барселоны , то и он станет только хуже .
0
0
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А на какого форварда? В такой ценовой категории из топовых только Кейн и Холанн, и ни один из них прописку сменять пока не спешит. Тем более, на каталонскую. А брать очередных дебиле за сотку уже как-то не хочется🤓
Лаутаро, Осимхен, Влахович
+2
-2
0
Ответ ljolik888
Конечно не хочется терять Рональда , но сто миллионов это деньги на форварда , который на данный момент важнее . В защите есть кому играть , что не скажешь о нападении .
А на какого форварда? В такой ценовой категории из топовых только Кейн и Холанн, и ни один из них прописку сменять пока не спешит. Тем более, на каталонскую.
А брать очередных дебиле за сотку уже как-то не хочется🤓
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Ответ Bunyod Turgunov
В своё время они отдали 80 млн за Люка Эрнандес. Можно ожидать что они будут предлагать 100 млн
Вот и я думаю ,что история с супер дорогими защитниками травматами чему то научит боссов Баварии
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Ответ Bunyod Turgunov
Есть скорость, может играть и в центре обороны и на правом крае защиты.
сотку платить за скорость? Чувствую в Баварии до сих пор хандрит менеджмент.
В любом случае 100 млн ,это космос . Сомневаюсь что Бавария в итоге его купит за такие деньги....
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Ответ ПавелАвер
чем так крут это Араухо?. Баварии так уверенна в нем?
Есть скорость, может играть и в центре обороны и на правом крае защиты.
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Ответ Бронислав Каминский
А ты как видишь план по экономическому оздоровлению клуба?)Попробуем выиграть 10лч подряд?
Мы тут на спортсе планов Барсы видеть и знать не можем. Можем лишь основываться на той информации которую нам публикуют. Так вот.
Сейчас не такая плохая ситуация что необходимо срочно распродавать лидеров как пару лет назад. Спонсорские контракты новые подписаны, побочные источники дохода найдены, игроки зареганы, даже Роке в зимнее ТО без проблем заявили. В собственной Барсе Б полно молодёжи, которая к основе подтягивается активно и неплохо - Ямаль, Фермин, Гиу, Форт, Аларкон, Касадо. Не говоря уже о Педри, Гави, Бальде. Свободных агентов летом взяли не тратя на них денег, кроме зп.
Так на кой ляд при этом продавать самых своих лидеров и набирать на эти бабки ещё пару-тройку молодняков со стороны??? Чтобы заработать 30 лямов и избавиться от лучших в составе? Тем более спихивать ещё очень молодого и одного из лучших защей в мире. Что бы что?
Это было бы глупо.
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Ответ LIv93
Согласен! Лучше продать и набрать всяких Ромеу, Торресов, Феликсов и прочих топовых игроков
У них там какой-то мощный чел в академии подрастает на цз, вроде как. А пока года 2-3 Кристенсен и Кунде выглядят достаточно мощной парой защитников.
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Ответ Бронислав Каминский
Нужно выправлять финансовую ситуацию и продавать этого хрусталя,который ни одного полного сезона не провел.Искать на эти деньги молодых талантов,заигрывать Файе и т.д. А то потом будут мучения,как с Фати
Я боюсь того же и с Гави и Педри, слишком много травм у одного и кресты у другого. Ямал есть но ещё совсем зеленый для большого футбола, жизнь покажет
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Ответ Overkiller
И что дальше? Вечный поиск "молодых талантов"? И что с ними дальше делать? Как с Араухо - снова продавать и по кругу? Это Барселона или Бенфика какая то?
А ты как видишь план по экономическому оздоровлению клуба?)Попробуем выиграть 10лч подряд?
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Ответ Бронислав Каминский
Нужно выправлять финансовую ситуацию и продавать этого хрусталя,который ни одного полного сезона не провел.Искать на эти деньги молодых талантов,заигрывать Файе и т.д. А то потом будут мучения,как с Фати
И что дальше? Вечный поиск "молодых талантов"? И что с ними дальше делать? Как с Араухо - снова продавать и по кругу? Это Барселона или Бенфика какая то?
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Винисиус скрестил свои чёрные пальцы
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это конечно не газон продавать и кресла со стадика , но для Барсы на рычагах это топовое предложение , если оно конечно есть
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Араухо аут , Осимхен-ин?
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Сердцем не хочешь, чтобы Рональд уходил, но мозгом поймёшь если руководство решится продать уругвайца. Финансовая ситуация просто вынуждает идти на такие продажи, увы.
Но мало верится, что мюнхенцы заплатят такую сумму зимой, что Барса готова будет отпустить по ходу сезона важного игрока и капитана, и мало верится, что сам Рональд хочет уйти из Барсы.
Будем посмотреть...
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Так час назад Араухо был неприкосновенным 😂
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Рональд: -Хочу быть в Барселона,быть капитаном радостно.
Барселона: -Да не горячись парень
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От инвалида Люка Эрнандеса избавились, теперь на подмену хотят взять такого же. Будет лечиться по пол сезона.
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Нужно продавать! Поторговаться еще до лета и продать за 110-120 млн. Главное, чтобы травму не получил, до конца сезона.
Проблема в том, чтобы грамотно распорядиться этими деньгами, а не скупить по всему миру торресов, рафинь и феликсов. Но если предположить умное инвестирование такой суммы - то нужно продавать однозначно!
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Ребята вы серьезно?
данные время единственный лучше защитник в составе после что будет?
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