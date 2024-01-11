«Бавария» готова заплатить 100 млн евро за Араухо зимой. Деку знает об этом, финансовый департамент «Барсы» выступает за продажу
«Бавария» заинтересована в трансфере защитника «Барселоны» Рональда Араухо.
Как заявил каталонский журналист Сике Родригес в программе El Bar, спортивному директору «Барсы» сообщили, что мюнхенский клуб готов заплатить 100 млн за уругвайца зимой.
Отмечается, что Арухо хочет остаться, Деку и спортивный департамент тоже хотят сохранить футболиста, а финансовый отдел выступает за продажу уругвайца.
Действующий контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года, при этом его зарплата одна из самых низких в команде.
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А брать очередных дебиле за сотку уже как-то не хочется🤓
В любом случае 100 млн ,это космос . Сомневаюсь что Бавария в итоге его купит за такие деньги....
Сейчас не такая плохая ситуация что необходимо срочно распродавать лидеров как пару лет назад. Спонсорские контракты новые подписаны, побочные источники дохода найдены, игроки зареганы, даже Роке в зимнее ТО без проблем заявили. В собственной Барсе Б полно молодёжи, которая к основе подтягивается активно и неплохо - Ямаль, Фермин, Гиу, Форт, Аларкон, Касадо. Не говоря уже о Педри, Гави, Бальде. Свободных агентов летом взяли не тратя на них денег, кроме зп.
Так на кой ляд при этом продавать самых своих лидеров и набирать на эти бабки ещё пару-тройку молодняков со стороны??? Чтобы заработать 30 лямов и избавиться от лучших в составе? Тем более спихивать ещё очень молодого и одного из лучших защей в мире. Что бы что?
Это было бы глупо.
Но мало верится, что мюнхенцы заплатят такую сумму зимой, что Барса готова будет отпустить по ходу сезона важного игрока и капитана, и мало верится, что сам Рональд хочет уйти из Барсы.
Будем посмотреть...
Барселона: -Да не горячись парень
Проблема в том, чтобы грамотно распорядиться этими деньгами, а не скупить по всему миру торресов, рафинь и феликсов. Но если предположить умное инвестирование такой суммы - то нужно продавать однозначно!
данные время единственный лучше защитник в составе после что будет?