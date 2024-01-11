«Бавария» готова заплатить 100 млн евро за Араухо зимой. Деку знает об этом, финансовый департамент «Барсы» выступает за продажу

«Бавария» заинтересована в трансфере защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Как заявил каталонский журналист Сике Родригес в программе El Bar, спортивному директору «Барсы» сообщили, что мюнхенский клуб готов заплатить 100 млн за уругвайца зимой.

Отмечается, что Арухо хочет остаться, и спортивный департамент тоже хотят сохранить футболиста, а финансовый отдел выступает за продажу уругвайца.

Действующий контракт с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года, при этом его зарплата одна из самых низких в команде.

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