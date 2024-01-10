Араухо о слухах про «Баварию»: «Разговоры появляются каждое окно, летом писали об «МЮ». Я думаю только о «Барсе», капитанская повязка – привилегия»

Рональд Араухо отреагировал на слухи об интересе «Баварии».

На этой неделе появилась информация, что уругваец не спешит продлевать контракт с «Барселоной» на улучшенных условиях на фоне интереса к нему со стороны мюнхенцев.

«Всевозможные разговоры о моем будущем появляются каждое трансферное окно. Прошлым летом меня отправляли в « ».

Я всем очень доволен в «Барсе» и думаю исключительно о том, чтобы приносить максимальную пользу своему клубу.

Носить капитанскую повязку «Барсы» – привилегия. Я чувствую ответственность перед командой», – сказал защитник сине-гранатовых.

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