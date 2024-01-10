Араухо о слухах про «Баварию»: «Разговоры появляются каждое окно, летом писали об «МЮ». Я думаю только о «Барсе», капитанская повязка – привилегия»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо отреагировал на слухи об интересе «Баварии».

На этой неделе появилась информация, что уругваец не спешит продлевать контракт с «Барселоной» на улучшенных условиях на фоне интереса к нему со стороны мюнхенцев.

«Всевозможные разговоры о моем будущем появляются каждое трансферное окно. Прошлым летом меня отправляли в «Манчестер Юнайтед».

Я всем очень доволен в «Барсе» и думаю исключительно о том, чтобы приносить максимальную пользу своему клубу.

Носить капитанскую повязку «Барсы» – привилегия. Я чувствую ответственность перед командой», – сказал защитник сине-гранатовых.

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7 комментариев
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Наш парень, Барселона в сердце навсегда
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При нынешней системе сумм трансферов, Араухо стоит больше 100 и заслуживает хорошей зарплаты. Абсолютный лидер обороны, который просто необходим Барселоне. Так что каталонцы должны давать ему любые бабки, топ футболист
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Шах и мат
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Араухо будет настоящий капитан Барселоны!
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Летом перейдет.
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Ответ Вячеслав Новиков
Наш парень, Барселона в сердце навсегда
Вот с этим соглашусь . Как 35 лет назад , так и сейчас !
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