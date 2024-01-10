«Реал» может продать Винисиуса в случае подписания Мбаппе. Так считает журналист OK Diario
«Реал» может продать Винисиуса Жуниора летом в случае подписания Килиана Мбаппе.
Такое предположение в эфире El Chiringuito сделал журналист OK Diario Эдуардо Индиа.
«Если придет Мбаппе, то кому-то придется уйти, и речь идет о Винисиусе. Клубу нужно зарабатывать деньги.
Вдобавок будет два игрока на одну позицию, если Мбаппе не будет играть «девятку», а если будет, то как тогда быть с Эндриком?» – сказал Индиа.
Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе летом (Foot Mercato)
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P.s. А Эндрик тут вообще ни при чём. Кто-то может дать гарантию, что 18-летний юнец сразу ворвётся в основу, а адаптируется так же быстро, как Джуд? Если всё-таки каким-то образом черепаха приползёт, не удивлюсь, если Эндрик побегает годик в Кастилье, ну или каком-нибудь клубе средней руки из Примеры, в аренде.
А будут спрашивать про источники, так ведь они конфиденциальные, и "не хотят" светиться.
Судя по тому, что мы сейчас обсуждаем Это, у них получилось 😏
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