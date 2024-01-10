«Реал» может продать Винисиуса в случае подписания Мбаппе. Так считает журналист OK Diario

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эндрик Футбол

«Реал» может продать Винисиуса Жуниора летом в случае подписания Килиана Мбаппе.

Такое предположение в эфире El Chiringuito сделал журналист OK Diario Эдуардо Индиа.

«Если придет Мбаппе, то кому-то придется уйти, и речь идет о Винисиусе. Клубу нужно зарабатывать деньги. 

Вдобавок будет два игрока на одну позицию, если Мбаппе не будет играть «девятку», а если будет, то как тогда быть с Эндриком?» – сказал Индиа.

Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе летом (Foot Mercato)

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11 комментариев
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Докатились... Мы тут раньше бухтели, что инсайды жёлтых изданий публикуют по этой теме, так теперь вовсе предположения какого-то испанского журналиста относительно продажи игрока на чью позицию предположительно придёт другой футболист, которого ещё не то что не купили, а ещё непонятно купят ли вообще)
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нормальные?
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В случае перехода игрока, который не перейдёт, клуб продаст игрока, который не продаётся. "Окей Диарея", мы вас поняли)

P.s. А Эндрик тут вообще ни при чём. Кто-то может дать гарантию, что 18-летний юнец сразу ворвётся в основу, а адаптируется так же быстро, как Джуд? Если всё-таки каким-то образом черепаха приползёт, не удивлюсь, если Эндрик побегает годик в Кастилье, ну или каком-нибудь клубе средней руки из Примеры, в аренде.
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Журналистика 21 века - пиши, что хочешь, а лучше крайний абсурд, придумывай чушь, ври... Ведь чем враньё абсурднее, тем больше шансов быть похожей на "правду" и уж тем более заработать.
А будут спрашивать про источники, так ведь они конфиденциальные, и "не хотят" светиться.
Судя по тому, что мы сейчас обсуждаем Это, у них получилось 😏
Без комментариев.
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Это очевидно... + Вини хоть и моложе чем Килиан, но кажется доиграется с БЛМ и закончит как топ игрок намного раньше
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Винисиус один из самых ценных активов Реала сейчас, полный бред
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Винисиус > Мбаппе
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ахаха,для этого Вини ростили несколько лет
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Давайте в качестве новости выдааать мнение Васи, местного бухаря. Ну чем не ноаость будет? Когда фейки не из чего плодить, потому что Реал абсолютно ничего не делает в направлении жадного черепаха (и к слову не собирался делать, пока Мбаппе не сделает определённые вещи), за новость можно выдать мнение любого человека, не только испанского журналиста.
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Лучше не покупать мбаппе тогда. Винисиус самый техничный игрок современности. Его дриблинг на высоте.
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