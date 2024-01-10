«Реал» может продать Винисиуса в случае подписания Мбаппе. Так считает журналист OK Diario

«Реал» может продать Винисиуса Жуниора летом в случае подписания Килиана Мбаппе.

Такое предположение в эфире El Chiringuito сделал журналист OK Diario Эдуардо Индиа.

«Если придет , то кому-то придется уйти, и речь идет о . Клубу нужно зарабатывать деньги.

Вдобавок будет два игрока на одну позицию, если Мбаппе не будет играть «девятку», а если будет, то как тогда быть с Эндриком?» – сказал Индиа.

Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе летом (Foot Mercato)

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам