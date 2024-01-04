Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» изображал перед Винисиусом, что плачет. Он уже делал это в феврале

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Пабло Маффео Винисиус Жуниор Футбол

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео вновь поиздевался над Винисиусом.

В одном из эпизодов матча 19-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой» (1:0) Маффео, стоя рядом с Винисиусом, поднес кулаки к лицу и изобразил, что плачет.

Отмечается, что действия Маффео не привели к конфликту – во время матча они с Винисиусом обнялись.

Скриншот: кадр из трансляции DAZN

В прошлом сезоне Пабло уже вел себя аналогичным образом: в февральском матче он бежал за Винисиусом, изображая, что плачет. Во время той игры бразилец сказал Маффео и Антонио Раильо, еще одному защитнику «Мальорки»: «У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу».

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37 комментариев
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Ответ qx29z7bftv
Вини потерпел видимо, но с судьями все равно разговаривал
Ну, откровенно говоря, с этим судьей явно стоит поговорить, касательно его решений. Результативных ошибок по сути не было, но в целом это был и смех и грех…
+36
-7
+29
Не этот ли персонаж от малейшего касания Карвахаля в конвульсиях бился?)
+16
-1
+15
Вини потерпел видимо, но с судьями все равно разговаривал
+15
-5
+10
Счёт на табло, всё остальное плач обиженных.
+14
-6
+8
ОН САМ ПРОВОЦИРОВАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+11
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+7
Ответ Владддд
Комментарий удален модератором
а кто в итоге выиграл то?
+7
-1
+6
О, это Пабло Маффео, которого после матча с "Жироной" Месси назвал самым (или одним из самых) сложных опекунов. Он за ним тенью весь матч ходил.
После того матча еще мем-карикатура появилась, где Месси с женой в постели, а между ними чувак в футболке "Жироны" и Месси говорит: "De verdad, Maffeo, que el partido ha terminado"/"Серьезно, Маффео, матч уже окончен".
+8
-2
+6
Ума нет, в аптеке не купишь
+11
-6
+5
Красавчик🤣
+4
0
+4
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Так он сам и провоцировал благородного игрока Мальорки, очевидно :)
+5
-2
+3
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Пока набежал ты с этой провокацией))
+5
-2
+3
Это тот Маффео, который после лёгкой отмашки Начо упал сраженный пулей и долго отыгрывал тяжелораненого, а после встал и как ни в чём не бывало улыбался ему? Ему бы в МХАТ, талант пропадает
+3
-1
+2
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Это тот Маффео, который после лёгкой отмашки Начо упал сраженный пулей и долго отыгрывал тяжелораненого, а после встал и как ни в чём не бывало улыбался ему? Ему бы в МХАТ, талант пропадает
тогда виниська должен быть директором МХАТа 🤣🤣
виниська на сегодня первый плакса в мире!!!
+3
-2
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Счёт на табло, всё остальное плач обиженных.
Модераторы трут комментарии, обличающие хейтеров
Но оставляют оскорбительные в адрес Вини, болельщиков Мадрида
😑
Называется «принципы нашей модерации» ))
+1
0
+1
Ответ Michael Boldyrev
О, это Пабло Маффео, которого после матча с "Жироной" Месси назвал самым (или одним из самых) сложных опекунов. Он за ним тенью весь матч ходил. После того матча еще мем-карикатура появилась, где Месси с женой в постели, а между ними чувак в футболке "Жироны" и Месси говорит: "De verdad, Maffeo, que el partido ha terminado"/"Серьезно, Маффео, матч уже окончен".
Скорее Месси возмущался, что Маффео, имея прекрасную школу, вроде даже в академии Сити варился, так вот имея прекрасную школу, в том матче вообще не играл в футбол. Даже не пытался открываться под своих во время атак, просто ходил рядом с Месси. При этом Лео всё равно сделал гол для Барсы, стряхнув этого чудачка)
Во время игры Лео несколько раз говорил ему, типа - это убожество, это не футбол, иди поиграй, но Маффео строго следовал установке тренера. Было забавно))
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Ответ Куруш
Расизм, однозначно!
👍😉
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Ответ hedgehog111
тогда виниська должен быть директором МХАТа 🤣🤣 виниська на сегодня первый плакса в мире!!!
🤡🔥
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Ответ ten Hag
😭😭
не плач малохольный 🤣🤡
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Ответ hedgehog111
у виниськи его точно нет!
😭😭
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Ответ hedgehog111
чётко потролил! виниська снова в слезах 🤣🤣🤣
Больше всего ты слезами здесь изошелся)
Продолжай!)
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Ответ Арасланов Роман
Ума нет, в аптеке не купишь
у виниськи его точно нет!
+2
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Комментарий удален модератором
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Ну справедливости ради, есть такие понятия как бэкграунд и репутация.
В данном конкретном случае Вини то может и не при делах, но вот его троллят таким образом чисто из-за того, что он большую часть карьеры в Реале ноет по делу и без.
Это уже реально вопрос репутации, работающий не только за него, но и против.

Винисиус не первый и ннее последний техничный нападающий в Мадридском Реале регулярно получающий по ногам и не первый и не последний чернокожий игрок в его же составе.
Но именно Винисиуса активно троллят на поле на тему жалобщика и нытика.

Не думал что это может быть как-то взаимосвязанно напрямую с его личностью и поведением в целом, не?
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Ответ Егор Егор
Пока набежал ты с этой провокацией))
в чем провокация?
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Ответ Владддд
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ему только и остаётся плакать. Придурок недобитый ,лучше бы делом занялся,а не кривляться .
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Рюдигер наказал деревенщину
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Расизм, однозначно!
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Расизм.?
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Да возможно они лучшие друзья за полем, просто стебутся друг над другом
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