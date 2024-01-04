Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» изображал перед Винисиусом, что плачет. Он уже делал это в феврале

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео вновь поиздевался над Винисиусом.

В одном из эпизодов матча 19-го тура между « » и «Мальоркой» (1:0) Маффео, стоя рядом с , поднес кулаки к лицу и изобразил, что плачет.

Отмечается, что действия не привели к конфликту – во время матча они с Винисиусом обнялись.

Скриншот: кадр из трансляции DAZN

В прошлом сезоне Пабло уже вел себя аналогичным образом: в февральском матче он бежал за Винисиусом, изображая, что плачет. Во время той игры бразилец сказал Маффео и Антонио Раильо, еще одному защитнику «Мальорки»: «У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу».

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