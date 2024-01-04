Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» изображал перед Винисиусом, что плачет. Он уже делал это в феврале
Защитник «Мальорки» Пабло Маффео вновь поиздевался над Винисиусом.
В одном из эпизодов матча 19-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой» (1:0) Маффео, стоя рядом с Винисиусом, поднес кулаки к лицу и изобразил, что плачет.
Отмечается, что действия Маффео не привели к конфликту – во время матча они с Винисиусом обнялись.
Скриншот: кадр из трансляции DAZN
В прошлом сезоне Пабло уже вел себя аналогичным образом: в февральском матче он бежал за Винисиусом, изображая, что плачет. Во время той игры бразилец сказал Маффео и Антонио Раильо, еще одному защитнику «Мальорки»: «У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу».
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После того матча еще мем-карикатура появилась, где Месси с женой в постели, а между ними чувак в футболке "Жироны" и Месси говорит: "De verdad, Maffeo, que el partido ha terminado"/"Серьезно, Маффео, матч уже окончен".
виниська на сегодня первый плакса в мире!!!
Но оставляют оскорбительные в адрес Вини, болельщиков Мадрида
😑
Называется «принципы нашей модерации» ))
Во время игры Лео несколько раз говорил ему, типа - это убожество, это не футбол, иди поиграй, но Маффео строго следовал установке тренера. Было забавно))
Продолжай!)
В данном конкретном случае Вини то может и не при делах, но вот его троллят таким образом чисто из-за того, что он большую часть карьеры в Реале ноет по делу и без.
Это уже реально вопрос репутации, работающий не только за него, но и против.
Винисиус не первый и ннее последний техничный нападающий в Мадридском Реале регулярно получающий по ногам и не первый и не последний чернокожий игрок в его же составе.
Но именно Винисиуса активно троллят на поле на тему жалобщика и нытика.
Не думал что это может быть как-то взаимосвязанно напрямую с его личностью и поведением в целом, не?