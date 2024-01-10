Агент Ахметова: «Ильзат не расторгал контракт с «Краснодаром». Клубы обо всем договорились»
Агент Ильзата Ахметова раскрыл детали перехода хавбека из «Краснодара» в «Зенит».
Сообщалось, что петербуржцы заплатят за Ахметова 850 тысяч евро.
— «Краснодар» в своем заявлении об уходе Ахметова написал, что Ильзат активировал опцию в контракте и расторг его. «Зенит» же заявил, что клубы достигли договоренности о трансфере. Как было на самом деле?
— Клубы обо всем договорились, был совершен трансфер. Ильзат не расторгал контракт с «Краснодаром», — сказал Ираклий Гегечкори.
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Он же не свободным перешёл?
С чего вы решили, что при трансфере из клуба в клуб игрок продолжает играть по действующему контракту?
Это невозможно хотя бы по тому, что то, что вы называете "контрактом" в реальности является трудовым договором. А законодательство РФ не позволяет "выкупать" трудовые договоры, он может быть только расторгнут и заключен с новым работодателем.