Агент Ахметова: «Ильзат не расторгал контракт с «Краснодаром». Клубы обо всем договорились»

Агент Ильзата Ахметова раскрыл детали перехода хавбека из «Краснодара» в «Зенит».

Сообщалось, что петербуржцы заплатят за Ахметова 850 тысяч евро.

— «Краснодар» в своем заявлении об уходе написал, что Ильзат активировал опцию в контракте и расторг его. « » же заявил, что клубы достигли договоренности о трансфере. Как было на самом деле?

— Клубы обо всем договорились, был совершен трансфер. Ильзат не расторгал контракт с « », — сказал .

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