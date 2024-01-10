Агент Ахметова: «Ильзат не расторгал контракт с «Краснодаром». Клубы обо всем договорились»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Ираклий Гегечкори Ильзат Ахметов Футбол

Агент Ильзата Ахметова раскрыл детали перехода хавбека из «Краснодара» в «Зенит».

Сообщалось, что петербуржцы заплатят за Ахметова 850 тысяч евро.

— «Краснодар» в своем заявлении об уходе Ахметова написал, что Ильзат активировал опцию в контракте и расторг его. «Зенит» же заявил, что клубы достигли договоренности о трансфере. Как было на самом деле?

— Клубы обо всем договорились, был совершен трансфер. Ильзат не расторгал контракт с «Краснодаром», — сказал Ираклий Гегечкори.

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7 комментариев
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Очень странно, когда клуб-покупатель и клуб-продавец по разному интерпретируют, как именно игрок перешёл из клуба в клуб.
+5
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+5
Ответ Dmitry Orlov
Очень странно, когда клуб-покупатель и клуб-продавец по разному интерпретируют, как именно игрок перешёл из клуба в клуб.
Это уже не в первый раз. Напомню, что Локо завил, что отдал Изидора с обязательным выкупом, а Зенит, что без обязательного выкупа.
+4
0
+4
Ответ Dmitry Orlov
Очень странно, когда клуб-покупатель и клуб-продавец по разному интерпретируют, как именно игрок перешёл из клуба в клуб.
Так сам Ахметов сказал, что он использовал опцию договора и расторг контракт с Краснодаром, а его агент говорит, что не расторгал. Видимо, агент темнит.
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Если за него заплатили, то о каком расторжении говорится?
Он же не свободным перешёл?
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Ответ Dmitry Orlov
Очень странно, когда клуб-покупатель и клуб-продавец по разному интерпретируют, как именно игрок перешёл из клуба в клуб.
Это такой сериал. Сейчас завязка. По канонам жанра должно быть еще, как минимум, несколько серий... Ждем-с.
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Ответ Egor Tarasov
Вот 2 схемы. Схема первая. Игрок расторгает действующий контракт, выплачивает за это неустойку клубу (сумма прописана в контракте, вероятна равна сумме отступных при покупке в последний год контракта) Новый клуб подписывает контракт с игроком повышая при этом ЗП и срок контракта, выплачивает подъемные игроку равные той сумме, что игрок заплатил за разрыв контракта + не сигареты, платит агенту, агент может как от отблагодарить кого то в структуре клуба... а может и нет.. Схема вторая. Новый клуб выкупает контракт игрока за сумму отступных, прописанную в контракте, игрок играет по действующему контракту, и ТОЛЬКО по завершению подписывает новый контракт с увеличением ЗП и срока контракта. Агент сосет бибу, благодарить в структуре клуба не зачто.... Угадайте, как оно происходит - сами. Кстати если игрок по трансфермаркету стоит 3 ляма, а новый клуб подъемные заплатил около 800 тыщ, угадайте, какую сумму можно обосновать, как агентскую выплату? Если платит бюджет..
>игрок играет по действующему контракту, и ТОЛЬКО по завершению подписывает новый контракт с увеличением ЗП и срока контракта.
С чего вы решили, что при трансфере из клуба в клуб игрок продолжает играть по действующему контракту?
Это невозможно хотя бы по тому, что то, что вы называете "контрактом" в реальности является трудовым договором. А законодательство РФ не позволяет "выкупать" трудовые договоры, он может быть только расторгнут и заключен с новым работодателем.
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