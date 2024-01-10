Агент Ахметова: «Переход Ильзата в «Зенит» можно сравнить с переходом из «Севильи» в «Реал» или «Барсу»
Агент Ильзата Ахметова высказался о переходе хавбека в «Зенит».
— Почему не удалось договориться с «Краснодаром» о продлении контракта?
— Никогда не бывает одной причины. Это совокупность факторов. Переход Ильзата из «Краснодара» в «Зенит» можно сравнить с переходом из «Севильи» в «Реал» или в «Барселону». Обсуждать тут особо нечего. Ахметов перешел в топовую команду РПЛ.
Игровое время Ильзата? Ни один агент не обсуждает игровое время в процессе переговоров. Все будет решаться в конкурентной борьбе. Кто выиграет конкуренцию, кто будет лучше, тот и будет выходить на поле, — сказал Ираклий Гегечкори.
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