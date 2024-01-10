Агент Ахметова: «Переход Ильзата в «Зенит» можно сравнить с переходом из «Севильи» в «Реал» или «Барсу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Ираклий Гегечкори Ильзат Ахметов Футбол

Агент Ильзата Ахметова высказался о переходе хавбека в «Зенит».

— Почему не удалось договориться с «Краснодаром» о продлении контракта?

— Никогда не бывает одной причины. Это совокупность факторов. Переход Ильзата из «Краснодара» в «Зенит» можно сравнить с переходом из «Севильи» в «Реал» или в «Барселону». Обсуждать тут особо нечего. Ахметов перешел в топовую команду РПЛ.

Игровое время Ильзата? Ни один агент не обсуждает игровое время в процессе переговоров. Все будет решаться в конкурентной борьбе. Кто выиграет конкуренцию, кто будет лучше, тот и будет выходить на поле, — сказал Ираклий Гегечкори.

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4 комментария
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Ильзат Скамейкин
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Ответ Болат Козыбаев
Зенит гордись,приравнял к Реалу
Мешок, просто мешок, газовый мешок
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скорее нужно сравнивать с женщиной, которой сутенер подогнал более богатого клиента. и для которой честь не главное. в общем, за деньги - да.
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