Агент Ахметова: «Переход Ильзата в «Зенит» можно сравнить с переходом из «Севильи» в «Реал» или «Барсу»

Агент Ильзата Ахметова высказался о переходе хавбека в «Зенит».

— Почему не удалось договориться с «Краснодаром» о продлении контракта?

— Никогда не бывает одной причины. Это совокупность факторов. Переход Ильзата из « » в « » можно сравнить с переходом из «Севильи» в «Реал» или в «Барселону». Обсуждать тут особо нечего. Ахметов перешел в топовую команду .

Игровое время Ильзата? Ни один агент не обсуждает игровое время в процессе переговоров. Все будет решаться в конкурентной борьбе. Кто выиграет конкуренцию, кто будет лучше, тот и будет выходить на поле, — сказал .

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