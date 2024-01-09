«Не уверен, что Ахметов нужен «Зениту», не думаю, что он сильнее Бакаева, у которого не получилось. В ЦСКА игроком основы не стал, в «Краснодаре» то же самое». Рапопорт о хавбеке

Борис Рапопорт сомневается, что Ильзат Ахметов нужен «Зениту».

Ранее сообщалось, что Ахметов прошел медобследование для клуба из Санкт-Петербурга. Утверждалось, что полузащитник « » подпишет контракт на 3,5 года.

«Ахметов же в свое время уже был в Питере, но по каким-то причинам «Зениту» не подошел. Но он приезжал совсем молодой. Игрок он одаренный, но, с другой стороны, в игроком основы он не стал, был игроком замены, ротации. То же самое – в «Краснодаре», хотя там в ряде игр он выходил со скамейки очень неплохо.

Но надо сразу смотреть – а какая у него позиция? Получается, та, где сейчас играет , скорее всего. Может играть и с фланга, и под нападающими. Так что я не очень уверен, что Ахметов « » нужен. И я не думаю, что он сильнее , у которого в Петербурге не получилось. А ведь он тоже молодой.

Но я уверен, что Ахметов импонирует Семаку, поэтому клуб и пошел на такой шаг. Хотя, повторюсь, меня напрягает немного ситуация, что футболист в нескольких клубах не может стать стабильным игроком основы. Может быть, Ахметову нужен «свой» тренер, другие партнеры», – сказал экс-тренер «Зенита».

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