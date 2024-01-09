«Не уверен, что Ахметов нужен «Зениту», не думаю, что он сильнее Бакаева, у которого не получилось. В ЦСКА игроком основы не стал, в «Краснодаре» то же самое». Рапопорт о хавбеке

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак Борис Рапопорт премьер-лига Россия Краснодар Зелимхан Бакаев Ильзат Ахметов Клаудиньо Футбол

Борис Рапопорт сомневается, что Ильзат Ахметов нужен «Зениту».

Ранее сообщалось, что Ахметов прошел медобследование для клуба из Санкт-Петербурга. Утверждалось, что полузащитник «Краснодара» подпишет контракт на 3,5 года.

«Ахметов же в свое время уже был в Питере, но по каким-то причинам «Зениту» не подошел. Но он приезжал совсем молодой. Игрок он одаренный, но, с другой стороны, в ЦСКА игроком основы он не стал, был игроком замены, ротации. То же самое – в «Краснодаре», хотя там в ряде игр он выходил со скамейки очень неплохо.

Но надо сразу смотреть – а какая у него позиция? Получается, та, где сейчас играет Клаудиньо, скорее всего. Может играть и с фланга, и под нападающими. Так что я не очень уверен, что Ахметов «Зениту» нужен. И я не думаю, что он сильнее Бакаева, у которого в Петербурге не получилось. А ведь он тоже молодой.

Но я уверен, что Ахметов импонирует Семаку, поэтому клуб и пошел на такой шаг. Хотя, повторюсь, меня напрягает немного ситуация, что футболист в нескольких клубах не может стать стабильным игроком основы. Может быть, Ахметову нужен «свой» тренер, другие партнеры», – сказал экс-тренер «Зенита».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ничего Смешного
Видимо в разной России живём….
Погуглите, от руководства региона зависит, думаю и до вас дойдёт... У нас в одном Якутске несколько объектов и по республике, построенных и переданных Газпромом безвозмездно, не только деньги, но и ортанизация строительства за ними...
+2
0
+2
Ответ Чернокожий
На хорошем окладе посидит, прогресса как для футболиста не будет, для чего Зенит скупает бразильцев и легионеров, откатных схем по больше,зачем они сейчас , в Европе они играть всё равно не будут, покупают второсортное , а не вкладывает в детский спорт непонятно ....
У Газпрома большая социальная протрамма по развитию спорта по всей стране, спортзалы и спорткомплексы растут как грибы везде
+6
-5
+1
Ответ Вячеслав Припузов
У Газпрома большая социальная протрамма по развитию спорта по всей стране, спортзалы и спорткомплексы растут как грибы везде
Не знаю как по всей России, а по Лен.области именно так.
+2
-1
+1
глянул статы и в краснодаре прошлый сезон 27 матчей, 15 в этом. в цска в 3 из 4 сезонов больше 20 матчей. не ключевой игрок, но уж точно и не лавочник, игрок обоймы.
+2
-2
0
Люди все разные. Один боец, другой опускает руки. Опять же пример Оздоева, терпел работал, пробился в основу.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий