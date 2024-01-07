Аллегри о борьбе за скудетто: «Надо быть реалистами, «Интер» проводит отличный сезон. «Ювентус» стал лучше атаковать, но хуже защищаться – нужно поработать»
Массимилиано Аллегри не понравился гол, пропущенный от «Салернитаны» (2:1).
«Надо быть реалистами. «Интер» проводит отличный сезон. Победа над «Салернитаной» была важна для того, чтобы держать команду с пятого места на расстоянии. 15-очковый отрыв – это пять побед, что важно.
Прямо сейчас мы в хорошем физическом состоянии, более спокойно действуем в тяжелых ситуациях. Мы хорошо провели первый тайм. «Салернитана» хорошо оборонялась. В целом мы провели хорошую игру, хотя и уступали со счетом 0:1.
А вот что мне не понравилось, и парни об этом знают, так это то, что мы пропустили так же, как от «Фрозиноне». А в Кубке Италии мы пропустили спустя 40 секунд после начала игры. Это плохие сигналы.
Есть ощущение, что мы рискуем пропустить всякий раз, когда соперник забрасывает мяч в область штрафной площади. Мы не так уверены в себе, как прежде. Надо спокойно над этим поработать, нельзя, чтобы был риск пропустить гол из ниоткуда.
Сейчас мы лучше атакуем, но хуже обороняемся», – заявил главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.
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Макс, конечно, тренер унылый, но результат показывает.
У команды наконец-то появилась игра, необходимый фундамент для достижения результата, соответствующая потенциалу состава. А значит пришло время похвалить и тренера.
Насчёт Милана, здесь всё сложно, ЛЕ с 1/16, кубок, стабильности в игре не хватает. Та же Салернитана - где Милан получил 2-2, Ювентус дожал, не сказать, что сильно напрягаясь.
Железный игрок основы. Уже фанатею от его игры. )
К слову, Веа мне в целом нравится. И скорость, и техника, и понимание игры есть. Получит больше игровой практики обязательно проявит себя.
А вот Костич, да.. начинает не поспевать за уровнем партнеров.
и, к стати, в плане адекватности, Супермакс намного превосходит многих фанатов бабули, преждевременно примеряющих корону посредине сезона