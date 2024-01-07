Аллегри о борьбе за скудетто: «Надо быть реалистами, «Интер» проводит отличный сезон. «Ювентус» стал лучше атаковать, но хуже защищаться – нужно поработать»

Массимилиано Аллегри не понравился гол, пропущенный от «Салернитаны» (2:1).

«Надо быть реалистами. « » проводит отличный сезон. Победа над «Салернитаной» была важна для того, чтобы держать команду с пятого места на расстоянии. 15-очковый отрыв – это пять побед, что важно.

Прямо сейчас мы в хорошем физическом состоянии, более спокойно действуем в тяжелых ситуациях. Мы хорошо провели первый тайм. « » хорошо оборонялась. В целом мы провели хорошую игру, хотя и уступали со счетом 0:1.

А вот что мне не понравилось, и парни об этом знают, так это то, что мы пропустили так же, как от «Фрозиноне». А в Кубке Италии мы пропустили спустя 40 секунд после начала игры. Это плохие сигналы.

Есть ощущение, что мы рискуем пропустить всякий раз, когда соперник забрасывает мяч в область штрафной площади. Мы не так уверены в себе, как прежде. Надо спокойно над этим поработать, нельзя, чтобы был риск пропустить гол из ниоткуда.

Сейчас мы лучше атакуем, но хуже обороняемся», – заявил главный тренер « » в эфире DAZN.

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