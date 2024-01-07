Аллегри о борьбе за скудетто: «Надо быть реалистами, «Интер» проводит отличный сезон. «Ювентус» стал лучше атаковать, но хуже защищаться – нужно поработать»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Салернитана Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри не понравился гол, пропущенный от «Салернитаны» (2:1).

«Надо быть реалистами. «Интер» проводит отличный сезон. Победа над «Салернитаной» была важна для того, чтобы держать команду с пятого места на расстоянии. 15-очковый отрыв – это пять побед, что важно.

Прямо сейчас мы в хорошем физическом состоянии, более спокойно действуем в тяжелых ситуациях. Мы хорошо провели первый тайм. «Салернитана» хорошо оборонялась. В целом мы провели хорошую игру, хотя и уступали со счетом 0:1.

А вот что мне не понравилось, и парни об этом знают, так это то, что мы пропустили так же, как от «Фрозиноне». А в Кубке Италии мы пропустили спустя 40 секунд после начала игры. Это плохие сигналы.

Есть ощущение, что мы рискуем пропустить всякий раз, когда соперник забрасывает мяч в область штрафной площади. Мы не так уверены в себе, как прежде. Надо спокойно над этим поработать, нельзя, чтобы был риск пропустить гол из ниоткуда.

Сейчас мы лучше атакуем, но хуже обороняемся», – заявил главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

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24 комментария
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Аллегри предупредил нападающих, чтобы они не вздумали забивать больше
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С таким составом бороться за Скудетто очень прилично.
Макс, конечно, тренер унылый, но результат показывает.
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Качественная, грамотная игра. После 1-6 в кубке, соперник предсказуемо выставил автобус. По-другому Ювентус и не мог сыграть. Креативных игроков для кружевного футбола недостаточно. Двоих дисквалифицировали, Кьеза травмировался. Единственный вариант - спокойно, методично розыгрывать мяч с фланга на фланг, давя на слабые места, редкими индивидуальными вспышками. Дождавшись, когда соперник потеряет концентрацию и расслабит булки.

У команды наконец-то появилась игра, необходимый фундамент для достижения результата, соответствующая потенциалу состава. А значит пришло время похвалить и тренера.
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главное остаться в четвёрке
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Ответ Rjcnbr
Аллегри предупредил нападающих, чтобы они не вздумали забивать больше
…и играли получше в защите
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Заменить пару Кьеллини-Бонуччи в их лучшие годы невозможно. Помню шутка была - когда США начали строить стену на границе с Мексикой Трампу посоветовали пригласить этих защитников - никого не пропустят.
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возьмёт скудетто всем рты закроет и уйдет
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Знает старый, что в состоянии дотошнить весь сезон по 1-0/2-1, Европы нет, в кубке календарь лёгкий - Фрозиноне, Лацио/Рома в апреле. Просто ответственность скидывает.

Насчёт Милана, здесь всё сложно, ЛЕ с 1/16, кубок, стабильности в игре не хватает. Та же Салернитана - где Милан получил 2-2, Ювентус дожал, не сказать, что сильно напрягаясь.
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Уже никто не верит словам Аллегри про скудетто. Все понимают, что тот же календарь на стороне Ювентуса и шансы у команда примерно равные
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Ответ vel
Качественная, грамотная игра. После 1-6 в кубке, соперник предсказуемо выставил автобус. По-другому Ювентус и не мог сыграть. Креативных игроков для кружевного футбола недостаточно. Двоих дисквалифицировали, Кьеза травмировался. Единственный вариант - спокойно, методично розыгрывать мяч с фланга на фланг, давя на слабые места, редкими индивидуальными вспышками. Дождавшись, когда соперник потеряет концентрацию и расслабит булки. У команды наконец-то появилась игра, необходимый фундамент для достижения результата, соответствующая потенциалу состава. А значит пришло время похвалить и тренера.
И как же заметно отсутствие Камбьязо. Просто громадная разница между ним и будь то Веа или Костичем на поле. И да, вы, таки, правы: вернулся Данило, вернулся и нервяк сзади.
+2
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+2
Ответ vel
Качественная, грамотная игра. После 1-6 в кубке, соперник предсказуемо выставил автобус. По-другому Ювентус и не мог сыграть. Креативных игроков для кружевного футбола недостаточно. Двоих дисквалифицировали, Кьеза травмировался. Единственный вариант - спокойно, методично розыгрывать мяч с фланга на фланг, давя на слабые места, редкими индивидуальными вспышками. Дождавшись, когда соперник потеряет концентрацию и расслабит булки. У команды наконец-то появилась игра, необходимый фундамент для достижения результата, соответствующая потенциалу состава. А значит пришло время похвалить и тренера.
я бы не назвал игру Салерно автобусом. Скорее, что не может не радовать, что наши ребята больше в атаку играют с командами такого уровня. А не играют постоянно от обороны.
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Ответ d.xoxlov
И как же заметно отсутствие Камбьязо. Просто громадная разница между ним и будь то Веа или Костичем на поле. И да, вы, таки, правы: вернулся Данило, вернулся и нервяк сзади.
Камбьязо уже успел зарекомендовать себя незаменимым солдатом, нашим Ди Ливио. )
Железный игрок основы. Уже фанатею от его игры. )
К слову, Веа мне в целом нравится. И скорость, и техника, и понимание игры есть. Получит больше игровой практики обязательно проявит себя.
А вот Костич, да.. начинает не поспевать за уровнем партнеров.
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Ответ <Inter>
Уже никто не верит словам Аллегри про скудетто. Все понимают, что тот же календарь на стороне Ювентуса и шансы у команда примерно равные
Только у "Юве" все игры с топами в гостях. Ну, кроме "Милана".
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Ответ Vlados 86
Знает старый, что в состоянии дотошнить весь сезон по 1-0/2-1, Европы нет, в кубке календарь лёгкий - Фрозиноне, Лацио/Рома в апреле. Просто ответственность скидывает. Насчёт Милана, здесь всё сложно, ЛЕ с 1/16, кубок, стабильности в игре не хватает. Та же Салернитана - где Милан получил 2-2, Ювентус дожал, не сказать, что сильно напрягаясь.
У него полкоманды юнцов, правильно делает, что не нагружает их излишними ожиданиями
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В каком измерении стали лучше атаковать. Скажите кто то тренеришке, если Илдыз кого то обыграл и отдал обостряющий пас, это не заслуга Аллегри
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Обясните за что хвалить тренера? В том, что 89 ая минута, счет тебе явно не устраивает, твоя команда играет в большинстве, но более острые моменты у себя? Что 0 креатива? 0 обострений? Да, Данило догнсл мяч, подавал, Влахович классно забил - но давайте быть обьективными, Юве сегодня мог потерять очки.
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2 гола забил - стал лучше атаковать
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пора включать классическое каттеначо 60-х 70- х и играть по заветам эрреры. в те годы наполи умудрялся занимать 3-е место забивая 25 мячей за 30 матчей
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ну все, прощай веселье как в прошлом кубковом матче ((
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вообще, адекватность Супермакса поражает: пока Интер однозначный фаворит, и этого не видит только слепой, и если они избегут травм, то должны забирать Скудетто.

и, к стати, в плане адекватности, Супермакс намного превосходит многих фанатов бабули, преждевременно примеряющих корону посредине сезона
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