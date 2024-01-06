Индзаги о 2:1 с «Вероной», не забившей с пенальти на 100-й минуте: «Понятно их настроение, я тоже проигрывал такие матчи. «Интер» набрал 48 очков за круг – это хороший результат»

Симоне Индзаги посочувствовал «Вероне» после ее поражения от «Интера» (1:2).

Миланцы забили победный мяч на 3-й добавленной ко второму тайму минуте, причем в ходе голевой атаки защитник «нерадзурри» локтем задел хавбека , что привело к его падению – однако главный судья Микаэль Фаббри не зафиксировал нарушения правил.

На 10-й добавленной минуте нападающий «Вероны» Тома Анри также не реализовал пенальти.

«Я тоже проигрывал подобные матчи, так что мне совершенно понятно их настроение. « » по праву била пенальти, знал, что зацепил голеностоп соперника.

Важно побеждать в таких матчах. Мне понравилось, как команда владела мячом, хотя действовать стоило точнее, «Верона» играла очень хорошо. Мы все вместе переживали эти последние минуты, у нас было больше возможностей забить.

Мы набрали 48 очков за первый круг, это очень хороший результат. Есть одна команда, которая держит темп, но и «Милан» с другими клубами тоже готовы вмешаться, если кто-то ошибется.

В последних матчах мы были не так хороши, но усердно бились с «Дженоа» и сегодня с «Вероной», и это может стать хорошим знаком на будущее», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Интера».

Что за концовка у «Интера»: победный гол, запоротый выход на пустые ворота и незабитый пенальти – все на 90+!