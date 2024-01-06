Индзаги о 2:1 с «Вероной», не забившей с пенальти на 100-й минуте: «Понятно их настроение, я тоже проигрывал такие матчи. «Интер» набрал 48 очков за круг – это хороший результат»
Симоне Индзаги посочувствовал «Вероне» после ее поражения от «Интера» (1:2).
Миланцы забили победный мяч на 3-й добавленной ко второму тайму минуте, причем в ходе голевой атаки защитник «нерадзурри» Алессандро Бастони локтем задел хавбека Ондрея Дуду, что привело к его падению – однако главный судья Микаэль Фаббри не зафиксировал нарушения правил.
На 10-й добавленной минуте нападающий «Вероны» Тома Анри также не реализовал пенальти.
«Я тоже проигрывал подобные матчи, так что мне совершенно понятно их настроение. «Верона» по праву била пенальти, Дармиан знал, что зацепил голеностоп соперника.
Важно побеждать в таких матчах. Мне понравилось, как команда владела мячом, хотя действовать стоило точнее, «Верона» играла очень хорошо. Мы все вместе переживали эти последние минуты, у нас было больше возможностей забить.
Мы набрали 48 очков за первый круг, это очень хороший результат. Есть одна команда, которая держит темп, но и «Милан» с другими клубами тоже готовы вмешаться, если кто-то ошибется.
В последних матчах мы были не так хороши, но усердно бились с «Дженоа» и сегодня с «Вероной», и это может стать хорошим знаком на будущее», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Интера».
Что за концовка у «Интера»: победный гол, запоротый выход на пустые ворота и незабитый пенальти – все на 90+!