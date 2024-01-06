«Лилль» согласился продать Джало «Юве» за 3,5 млн евро. Защитник останется в запасе до конца сезона, если захочет уйти летом в «Интер» бесплатно
«Ювентус» и «Лилль» согласовали трансфер Тиагу Джало.
Ранее сообщалось, что туринцы хотят подписать защитника в январе за 1,5+1,5 млн евро. «Интер» планировал подписать Джало летом на правах свободного агента.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Лилль» принял предложение «Ювентуса» на сумму 3,5 млн евро. Джало необходимо выбрать между «Ювентусом» и «Интером».
Отмечается, что «Лилль» намерен оставить Джало на скамейке запасных до конца сезона, если он захочет покинуть клуб бесплатно.
В настоящее время защитник восстанавливается от полученной в марте травмы передней крестообразной связки колена. Его статистика – здесь.
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Здесь просто не хотят платить за игрока, который восстанавливается после крестов, и не играл 9 месяцев.
В целом и для Ювентуса риск не велик, берут за копейки - в худшем случае посидит на контракте или погоняет по арендам.
И мы говорим не про чемпионство, а про работу организации
Такая тактика сама по себе максимально комплиментарна, но вряд ли Моджи умилился признанием соперника. Лучано осмотрелся, наугад ткнул в программку и громко сказал соседу: «Этот Доморо – настоящий бриллиант». А потом повторил это еще и еще. И весь матч ловил каждое движение защитника.
Сирилю Доморо шел 28-й год, он играл в «Марселе» второй сезон и был, в общем-то, не слишком плохим универсалом, хоть и не всегда попадал в ущербную тогда сборную Кот-Д’Ивуара. Скауты «Интера» забили на это. Они не собирались изучать игрока. Хватило того, что его хотел «Юве». Моджи был гарантией качества.
Через пару дней Gazzetta dello Sport пообещала светлое будущее: «Интер» нашел нового Тюрама». Через пару недель новый Тюрам, на год старше оригинала, радостно позировал на «Сан-Сиро».
«Интер» так спешил, что заплатил втридорога. Доморо обошелся в 7 миллионов евро. Тем же летом «Ювентус» взял Дзамбротту за 8 миллионов, и он стал одним из лучших фулбеков мира на следующие десять лет. Доморо такой взлет не светил. Он сыграл в Серии А всего 6 матчей, следующие два года провел в арендах и ушел бесплатно, когда «Интер» отчаялся впарить его за деньги.
Да да, просто деньги)))