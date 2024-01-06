«Лилль» согласился продать Джало «Юве» за 3,5 млн евро. Защитник останется в запасе до конца сезона, если захочет уйти летом в «Интер» бесплатно

«Ювентус» и «Лилль» согласовали трансфер Тиагу Джало.

Ранее сообщалось, что туринцы хотят подписать защитника в январе за 1,5+1,5 млн евро. «Интер» планировал подписать Джало летом на правах свободного агента.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Лилль» принял предложение « » на сумму 3,5 млн евро. Джало необходимо выбрать между «Ювентусом» и « ».

Отмечается, что « » намерен оставить на скамейке запасных до конца сезона, если он захочет покинуть клуб бесплатно.

В настоящее время защитник восстанавливается от полученной в марте травмы передней крестообразной связки колена. Его статистика – здесь.

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