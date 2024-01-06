«Лилль» согласился продать Джало «Юве» за 3,5 млн евро. Защитник останется в запасе до конца сезона, если захочет уйти летом в «Интер» бесплатно

Теги Лилль Интер Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тиагу Джало Футбол

«Ювентус» и «Лилль» согласовали трансфер Тиагу Джало.

Ранее сообщалось, что туринцы хотят подписать защитника в январе за 1,5+1,5 млн евро. «Интер» планировал подписать Джало летом на правах свободного агента.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Лилль» принял предложение «Ювентуса» на сумму 3,5 млн евро. Джало необходимо выбрать между «Ювентусом» и «Интером».

Отмечается, что «Лилль» намерен оставить Джало на скамейке запасных до конца сезона, если он захочет покинуть клуб бесплатно.

В настоящее время защитник восстанавливается от полученной в марте травмы передней крестообразной связки колена. Его статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дядя ТУРА
у Интера нет сраных 4 млн???
У интера есть мозги ))) он и так порвал кресты и будет сидеть и ждать перехода )))
+26
-7
+19
у Интера нет сраных 4 млн???
+12
-6
+6
Ответ Eziiko
Мне интересно, чем он лучше того же Хейсена, только наверное опытом
И уже травмирован серьёзно. Да и всё равно, сейчас ему играть негде. В тройке слева Данило или Сандро в ротацию, латералем или Костича, или Айлинга выпускают. Хюйсен, скорее всего, в аренду пока поедет. Хотя, правда, непонятно, зачем Джало нужен прямо сейчас.
+1
0
+1
Когда Маротта работала в Юве, то перехватывал игроков у Юве, Маротта перебрался в Интер , но Юве продолжает перехватывать игроков у Интера ))))
+3
-2
+1
Ответ giant
Я понимаю что Вам хочется под..нуть Интер, но в своем желании Вы не замечаете что они уже несколько лет как поменялись ролями с Ювентусом. Во много благодаря Маротте, не спорю - но вот Вам и первый косяк Ювентуса...
Когда девять чемпионств выиграете будете так говорить 😂
+1
0
+1
Ответ Vlados 86
Перехватил Бремера, когда насыпали x2. Интер зимой торговался за 25, в итоге ушёл летом за 45, ну такой себе перехват. Таких денег на трансфер у Интера просто не было, взяли в итоге Павара через год.
За лучшего защитника Италии 40 нет так уж и много
+1
0
+1
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Когда Маротта работала в Юве, то перехватывал игроков у Юве, Маротта перебрался в Интер , но Юве продолжает перехватывать игроков у Интера ))))
Ювентус удачно перехватил Бремера . А что было еще в последнее время ?
+3
-2
+1
Мне интересно, чем он лучше того же Хейсена, только наверное опытом
+1
0
+1
Есть ощущение, что раньше весны и скрупулезного медицинского обследования он никуда не перейдет.
0
0
0
Какое-то крепостное право! Если не нужен игрок, не захотели переподписать контракт или продать заранее - то это косяк руководства, а не игрока, и за что его на лавке гнобить?
+3
-3
0
Ответ oldfunjuve
Комментарий удален модератором
так ты и не знаешь армянский))
+1
-1
0
Ответ Дядя ТУРА
могу учебник русского языка одАлжить тебе
Комментарий удален модератором
Ответ Дядя ТУРА
у Интера нет сраных 4 млн???
Были, но их уже потратили на правого крайка из Брюгге.
Здесь просто не хотят платить за игрока, который восстанавливается после крестов, и не играл 9 месяцев.
В целом и для Ювентуса риск не велик, берут за копейки - в худшем случае посидит на контракте или погоняет по арендам.
0
0
0
Ответ oldfunjuve
одалжи им
могу учебник русского языка одАлжить тебе
+2
-2
0
Ответ Дядя ТУРА
у Интера нет сраных 4 млн???
одалжи им
+2
-2
0
А зачем он после крестов? Кот в мешке.
+1
-1
0
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Когда девять чемпионств выиграете будете так говорить 😂
Так Вы живёте прошлым, а я говорю про сейчас. Последние 3 года - это следствие..
И мы говорим не про чемпионство, а про работу организации
0
0
0
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Годы идут, а Интер не меняется , вот к чему
Я понимаю что Вам хочется под..нуть Интер, но в своем желании Вы не замечаете что они уже несколько лет как поменялись ролями с Ювентусом. Во много благодаря Маротте, не спорю - но вот Вам и первый косяк Ювентуса...
0
0
0
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Ближе к отелю Лучано заметил за своим такси хвост, а на стадионе идентифицировал слежку. На пару рядов ниже сидели скауты «Интера». К концу 90-х годов миланцы окончательно отчаялись обыграть «Юве» на трансферном рынке и вместо того, чтобы бить по своим целям, решили иногда перехватывать игроков у главного конкурента. Такая тактика сама по себе максимально комплиментарна, но вряд ли Моджи умилился признанием соперника. Лучано осмотрелся, наугад ткнул в программку и громко сказал соседу: «Этот Доморо – настоящий бриллиант». А потом повторил это еще и еще. И весь матч ловил каждое движение защитника. Сирилю Доморо шел 28-й год, он играл в «Марселе» второй сезон и был, в общем-то, не слишком плохим универсалом, хоть и не всегда попадал в ущербную тогда сборную Кот-Д’Ивуара. Скауты «Интера» забили на это. Они не собирались изучать игрока. Хватило того, что его хотел «Юве». Моджи был гарантией качества. Через пару дней Gazzetta dello Sport пообещала светлое будущее: «Интер» нашел нового Тюрама». Через пару недель новый Тюрам, на год старше оригинала, радостно позировал на «Сан-Сиро». «Интер» так спешил, что заплатил втридорога. Доморо обошелся в 7 миллионов евро. Тем же летом «Ювентус» взял Дзамбротту за 8 миллионов, и он стал одним из лучших фулбеков мира на следующие десять лет. Доморо такой взлет не светил. Он сыграл в Серии А всего 6 матчей, следующие два года провел в арендах и ушел бесплатно, когда «Интер» отчаялся впарить его за деньги. Да да, просто деньги)))
Ну и к чему мне эта старая история, которую я лет 15 назад услышал? Сейчас Юве в роли Моратти. Маротта захотел - Юве перебивает деньгами...
+1
-1
0
АПЛ: - Что за смешные цены
0
0
0
Ответ giant
Ну перехватить это громко сказано. Перехватить за 3,5 млн то, что Интер хочет взять бесплатно - это ход. А по Бремеру - лишь потому что быстрее получили деньги за Де Лигт. Т.е. заслуга Юве - это просто деньги...
Ближе к отелю Лучано заметил за своим такси хвост, а на стадионе идентифицировал слежку. На пару рядов ниже сидели скауты «Интера». К концу 90-х годов миланцы окончательно отчаялись обыграть «Юве» на трансферном рынке и вместо того, чтобы бить по своим целям, решили иногда перехватывать игроков у главного конкурента.

Такая тактика сама по себе максимально комплиментарна, но вряд ли Моджи умилился признанием соперника. Лучано осмотрелся, наугад ткнул в программку и громко сказал соседу: «Этот Доморо – настоящий бриллиант». А потом повторил это еще и еще. И весь матч ловил каждое движение защитника.

Сирилю Доморо шел 28-й год, он играл в «Марселе» второй сезон и был, в общем-то, не слишком плохим универсалом, хоть и не всегда попадал в ущербную тогда сборную Кот-Д’Ивуара. Скауты «Интера» забили на это. Они не собирались изучать игрока. Хватило того, что его хотел «Юве». Моджи был гарантией качества.

Через пару дней Gazzetta dello Sport пообещала светлое будущее: «Интер» нашел нового Тюрама». Через пару недель новый Тюрам, на год старше оригинала, радостно позировал на «Сан-Сиро».

«Интер» так спешил, что заплатил втридорога. Доморо обошелся в 7 миллионов евро. Тем же летом «Ювентус» взял Дзамбротту за 8 миллионов, и он стал одним из лучших фулбеков мира на следующие десять лет. Доморо такой взлет не светил. Он сыграл в Серии А всего 6 матчей, следующие два года провел в арендах и ушел бесплатно, когда «Интер» отчаялся впарить его за деньги.

Да да, просто деньги)))
+2
-2
0
Ответ Under
а он уже перешёл?
как тогда Юве продолжает, если ещё не перешёл?
0
0
0
Ответ markus_9986@mail.ru
Ювентус удачно перехватил Бремера . А что было еще в последнее время ?
Перехватил Бремера, когда насыпали x2. Интер зимой торговался за 25, в итоге ушёл летом за 45, ну такой себе перехват. Таких денег на трансфер у Интера просто не было, взяли в итоге Павара через год.
+2
-2
0
Ответ Under
а он уже перешёл?
Нет еще
0
0
0
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Когда Маротта работала в Юве, то перехватывал игроков у Юве, Маротта перебрался в Интер , но Юве продолжает перехватывать игроков у Интера ))))
Интеру он нужен чисто для кучи, защитников много. И потом он не звезда и травмат.
+1
-1
0
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Когда Маротта работала в Юве, то перехватывал игроков у Юве, Маротта перебрался в Интер , но Юве продолжает перехватывать игроков у Интера ))))
а он уже перешёл?
0
0
0
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Кто?
Это отменяет факт того, что перехватили?
0
0
0
Ответ markus_9986@mail.ru
А что он показал в ювентусе ? Год поиграл и ушел .
Кто?
0
0
0
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Кулушевски
А что он показал в ювентусе ? Год поиграл и ушел .
0
0
0
Ответ markus_9986@mail.ru
Ювентус удачно перехватил Бремера . А что было еще в последнее время ?
Кулушевски
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий