Зелиньски в шаге от трансфера в «Интер». Поляк уйдет из «Наполи» как свободный агент и заключит контракт по схеме «3+1», зарплата – 4,5 млн евро в год
Петр Зелиньски, вероятно, перейдет в «Интер» как свободный агент летом 2024 года.
По данным Corriere dello Sport, стороны находятся в шаге от согласования сделки.
Переговоры полузащитника о продлении контракта с «Наполи» зашли в тупик, и «нерадзурри» воспользовались этим, опередив в борьбе за поляка «Лейпциг», «Ювентус» и ряд английских клубов, включая «Вест Хэм».
Ожидается, что хавбек заключит контракт на 3 года с опцией продления еще на один. Зарплата – 4,5 млн евро в год.
При этом еще остается вероятность того, что «Наполи» попробует заключить с Зелиньским новый договор.
В текущем сезоне игрок провел 17 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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