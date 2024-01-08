«Ван Дейку трудно выглядеть дерьмово, но он смотрелся именно так, и мы отправили его домой». Клопп о болезни капитана
Юрген Клопп заявил, что Вирджил ван Дейк не умеет выглядеть дерьмово.
Главный тренер «Ливерпуля» с юмором описал состояние защитника. Капитан мерсисайдской команды по причине болезни пропустил матч Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).
«Дерьмово выглядеть – трудная задача для Вирджила. Но он смотрелся именно так, поэтому мы отправили его домой. Надеюсь, наша сегодняшняя игра тоже помогла ему», – сказал Клопп.
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Они же ту же самую суть переводят так, будто кто-то реально имеет в виду чужую мать со всеми характеристиками