«Ван Дейку трудно выглядеть дерьмово, но он смотрелся именно так, и мы отправили его домой». Клопп о болезни капитана

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Вирджил ван Дейк брань контент Футбол

Юрген Клопп заявил, что Вирджил ван Дейк не умеет выглядеть дерьмово.

Главный тренер «Ливерпуля» с юмором описал состояние защитника. Капитан мерсисайдской команды по причине болезни пропустил матч Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).

«Дерьмово выглядеть – трудная задача для Вирджила. Но он смотрелся именно так, поэтому мы отправили его домой. Надеюсь, наша сегодняшняя игра тоже помогла ему», – сказал Клопп.

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30 комментариев
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Есть ощущение, что "выглядеть дерьмом" и "дерьмово выглядеть" - не одно и то же
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+134
В заголовке он выглядит дерьмом, а в новости дерьмово выглядит. Мне кажется, или в русском языке это разные вещи?
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Хорошая попытка спортс, но мимо )
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0
+20
Ответ mArty-.-
Есть ощущение, что "выглядеть дерьмом" и "дерьмово выглядеть" - не одно и то же
Спортс во всей красе…
+10
-1
+9
В англ. look like shit - это плохо выглядеть типа когда с похмелья.
+9
0
+9
Автор новости эстонец? (Вопрос без подвоха). А то там есть один «не вижу разницы». Дерьмово выглядеть и выглядеть дерьмом - разные вещи. По крайней мере, в русском языке.
+8
0
+8
Какой же Клопп нетактичный
+13
-8
+5
Ответ Параходыч
Какой же Клопп нетактичный
Мастерство перевода
+4
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Он просто неважно выглядел, но здесь его размазали))
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0
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Ответ Leganessi
Никакой разницы нет. В обоих случаях означает что выглядит внешне ужасно. Ты видимо из тех который смотрит кино и видит там скрытый смысл там где его априори никогда не существовало.
«Ты видимо из тех который»… боже ты мой. Напиши адрес, вышлю тебе учебники.
+2
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+2
Ответ mArty-.-
Есть ощущение, что "выглядеть дерьмом" и "дерьмово выглядеть" - не одно и то же
Virgil van Dijk looked LIKE ’S***’
+3
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+2
Я аж офигел от заголовка. Но, как обычно, виноваты горе-переводчики.
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Ответ mArty-.-
Есть ощущение, что "выглядеть дерьмом" и "дерьмово выглядеть" - не одно и то же
Ну это также, как они любят переводить с иностранных языков, когда кто-то скажет про чью-то мать. У нас " ## твою мать" просто устойчивое выражение, которое совсем не означает конкретных действий.
Они же ту же самую суть переводят так, будто кто-то реально имеет в виду чужую мать со всеми характеристиками
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Ответ Leganessi
"ты видимо из тех, кто" - так лучше? Скажи, так лучше???? Ты теперь осознаешь как ты сел в лужу? Ведь я по факту не сижу на экзамене по русскому языку, я могу писать как угодно, лишь бы смысл был понятен адресату. То что ты докопался до этого еще раз подВержАет Шо ты из тех КОТОРЫЙ напридумывает себе шизу и верит в нее. Еще раз, никакой РАЗНИЦЫ НЕТУ ПО СМЫСЛУ, дотошненький ты наш.
Нет, не лучше. «Видимо» запятыми выделяется, неуч.
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Ответ 20 лет в офсайде
В англ. look like shit - это плохо выглядеть типа когда с похмелья.
Ну и рожа у тебя, Володя, ох и рожа...(с)
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Ответ mArty-.-
Есть ощущение, что "выглядеть дерьмом" и "дерьмово выглядеть" - не одно и то же
Не одно и то же! Очень тонкий момент, а смысл меняется, как небо и земля.
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Перевод?)
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Ответ A.G
причем you’re the shit это комплимент, типа ты крут
нет,тут щит как раз щит, потому что он болел и "дерьмово" выглядел
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Ответ Sery17
Перевод?)
looked like shit
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Спортс выглядит как что?)
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странный все таки клоп
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Повар-расист радостно машет автору новости пальчиком за его заголовок и перевод.
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Не удивительно
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Ван Дейк : вот дерьмоооо
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Клопп всегда тащился от внешности Ван Дейка, хотя самый красивый в Ливерпуле всегда был Мане
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