Ван Дейк не сыграет с «Арсеналом». Капитан «Ливерпуля» заболел

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Арсенал Вирджил ван Дейк Здоровье Футбол

Вирджил ван Дейк пропустит матч Кубка Англии с «Арсеналом» из-за болезни.

О проблемах капитана «Ливерпуля» рассказал тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Вирджил болеет. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра», – сказал немецкий специалист о защитнике.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Санжар Уразбаев
Вот это поворот
А чем первый вариант не понравился?)))
+2
0
+2
Без Салаха, Эндо и ван Дейка у Арсенала появился шанс даже на ничью.
0
0
0
Че там сегодня про Жезуса некоторые писали? Испугался? Шо Ван Дейк тогда
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий