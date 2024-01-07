Ван Дейк не сыграет с «Арсеналом». Капитан «Ливерпуля» заболел
Вирджил ван Дейк пропустит матч Кубка Англии с «Арсеналом» из-за болезни.
О проблемах капитана «Ливерпуля» рассказал тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
«Вирджил болеет. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра», – сказал немецкий специалист о защитнике.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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