Ван Дейк не сыграет с «Арсеналом». Капитан «Ливерпуля» заболел

Вирджил ван Дейк пропустит матч Кубка Англии с «Арсеналом» из-за болезни.

О проблемах капитана « » рассказал тренер мерсисайдцев .

« болеет. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра», – сказал немецкий специалист о защитнике.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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