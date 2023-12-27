Вирджил ван Дейк составил команду мечты для игры пять на пять.

В качестве вратаря защитник « » выбрал своего партнера – . Также в сборную мечты нидерландец включил себя («Просто потому, что я бы очень хотел сыграть за такую команду»), («Мой кумир, легенда»), («Возможно, один из лучших в истории»).

В нападении у ван играл бы Роналдо: «Он умел все, но, к сожалению, были и проблемы с травмами».

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