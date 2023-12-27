Ван Дейк включил Месси, Роналдо, Роналдиньо, Алиссона и себя в команду мечты для игры 5 на 5
Вирджил ван Дейк составил команду мечты для игры пять на пять.
В качестве вратаря защитник «Ливерпуля» выбрал своего партнера – Алиссона. Также в сборную мечты нидерландец включил себя («Просто потому, что я бы очень хотел сыграть за такую команду»), Роналдиньо («Мой кумир, легенда»), Лионеля Месси («Возможно, один из лучших в истории»).
В нападении у ван Дейка играл бы Роналдо: «Он умел все, но, к сожалению, были и проблемы с травмами».
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Месси же он включил, хотя недавно на чм у них там вообще бои были. Про ЗМ 2019 вообще молчу, или тут эта логика не работает?🤣