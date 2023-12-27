Ван Дейк включил Месси, Роналдо, Роналдиньо, Алиссона и себя в команду мечты для игры 5 на 5

Теги Ливерпуль МЛС премьер-лига Англия Роналдиньо Лионель Месси Роналдо Вирджил ван Дейк Алиссон Интер Майами Футбол

Вирджил ван Дейк составил команду мечты для игры пять на пять.

В качестве вратаря защитник «Ливерпуля» выбрал своего партнера – Алиссона. Также в сборную мечты нидерландец включил себя («Просто потому, что я бы очень хотел сыграть за такую команду»), Роналдиньо («Мой кумир, легенда»), Лионеля Месси («Возможно, один из лучших в истории»).

В нападении у ван Дейка играл бы Роналдо: «Он умел все, но, к сожалению, были и проблемы с травмами».

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24 комментария
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Чего ещё ожидать от такого некрасивого защитника
+35
-15
+20
Ответ JuVero
странно было бы выбирать того, кто тебя унижал в финалах))
в финале 18 года Роналду растворился, лига наций 19 тоже самое
+13
-1
+12
Ответ JuVero
странно было бы выбирать того, кто тебя унижал в финалах))
В каком финале? Лиги Наций?)
+11
-2
+9
Ответ JuVero
странно было бы выбирать того, кто тебя унижал в финалах))
Когда это Криш унижал ван Дейка?)) и если странно, почему он включил Месси?
+8
0
+8
Ответ JuVero
Игроки Реала
а почему он вообще должен кого то включать из Реала? Потому что проиграл? 🤣
Месси же он включил, хотя недавно на чм у них там вообще бои были. Про ЗМ 2019 вообще молчу, или тут эта логика не работает?🤣
+8
0
+8
Ответ JuVero
странно было бы выбирать того, кто тебя унижал в финалах))
Ахах , так унижал , что просто смотрел , как решают Бейл и Бензема и после матча ныл «я ухожу, я не могу смириться , что все лавры достаются не мне» )))
+8
-1
+7
Ответ JuVero
странно было бы выбирать того, кто тебя унижал в финалах))
а кто его унижал в финале и как?
+9
-4
+5
Ответ JuVero
странно было бы выбирать того, кто тебя унижал в финалах))
роналду был серой тенью в том финале, правда по большей части его съел Ловрен.
+4
0
+4
Ответ JuVero
странно было бы выбирать того, кто тебя унижал в финалах))
в финале ЛЧ 2018 Криш абсолютно ничего не смог сделать, ни обводки, ни голевого момента, ни ключевой передачи, ни отбора и перехвата, и уж тем более ни гола и ассиста. Это по твоей ущербной логике унижение?) Месси в прямом смысле унижал Ливер в первом матче полуфинала ЛЧ 2019, выдал мощный перфоманс против Вирджила уже на уровне сборных в четвертьфинале ЧМ, выиграл у него ЗМ с минимальным отрывом. Вот это и есть унижение. Но тут у тебя логика заработает уже по-другому. Почему? А потому что так тебе будет выгодней. Типичное проявление двойных стандартов типичного криштифана, ничего удивительного.
+4
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Ответ JuVero
Игроки Реала
Наоборот, игрочков реала всегда унижали
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+3
Ответ Тухель
Это конечно всё вымышленное, но обычно выбирают Вратаря, Защитница, Центрального полузащитника, Атакующего игрока и Нападающего. Условно команда Икер, Пуйоль, Бускетс, Иньеста, Торрес вынесла бы команду ВВД в одни ворота.
Очень сильно сомневаюсь. Пусть мяч хоть отберут сначала
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А при чем тут вообще РоналдУ ??? Когда речь идет про РоналдО (зубастик)
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зубастик 💪🏽💪🏽💪🏽
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Одобряю. Хоть Месси и не финтёр я как-то рекламу смотрел, где он на коробке играл, очень круто смотрелась его работа с мячом . Р9 Р10 вообще с футзала начинали. Хотя высоким защитникам в футзале тяжелее, игры на втором этаже мало, а вот резких игроков много, даже было бы интересно посмотреть как здоровенный Ван Дейк смотрелся бы)
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Ответ Syndycate
Месси будет бургеры жарить?
Месси будет душить соперников, прям не выходя из своего любимого режима стэлс🤣
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