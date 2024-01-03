Суарес, ван Дейк и Коутиньо – лучшие зимние трансферы «Ливерпуля» по версии ESPN, Кэрролл, Кромкамп и Кабак – худшие
Переход Луиса Суареса признан лучшим зимним трансфером в истории «Ливерпуля».
Английский клуб подписал нападающего в январе 2011 года. «Ливерпуль» купил уругвайца у «Аякса» за 22,7 миллиона фунтов. По версии ESPN, это был лучший зимний трансфер в истории «красных».
Тройка лучших трансферов выглядит так:
1. Луис Суарес – из «Аякса» за 22,7 миллиона фунтов в январе 2011-го;
2. Вирджил ван Дейк – из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов в январе 2018-го;
3. Филиппе Коутиньо – из «Интера» за 8,5 миллиона фунтов в январе 2013-го.
Рейтинг худших трансферов выглядит так:
1. Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» за 35 миллионов фунтов в январе 2011-го;
2. Ян Кромкамп – из «Вильярреала» в результате обмена в январе 2006-го;
3. Озан Кабак – аренда из «Шальке» в феврале 2021-го.
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Он не был плохим трансфером, поскольку затыкал дыру на поле, не удалялся в каждом матче и не забивал в свои ворота. Большего в его случае требовать было невозможно
Лучше ему шанс, чем Филлипсу