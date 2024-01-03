Суарес, ван Дейк и Коутиньо – лучшие зимние трансферы «Ливерпуля» по версии ESPN, Кэрролл, Кромкамп и Кабак – худшие

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Переход Луиса Суареса признан лучшим зимним трансфером в истории «Ливерпуля».

Английский клуб подписал нападающего в январе 2011 года. «Ливерпуль» купил уругвайца у «Аякса» за 22,7 миллиона фунтов. По версии ESPN, это был лучший зимний трансфер в истории «красных».

Тройка лучших трансферов выглядит так:

1. Луис Суарес – из «Аякса» за 22,7 миллиона фунтов в январе 2011-го;

2. Вирджил ван Дейк – из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов в январе 2018-го;

3. Филиппе Коутиньо – из «Интера» за 8,5 миллиона фунтов в январе 2013-го.

Рейтинг худших трансферов выглядит так:

1. Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» за 35 миллионов фунтов в январе 2011-го;

2. Ян Кромкамп – из «Вильярреала» в результате обмена в январе 2006-го;

3. Озан Кабак – аренда из «Шальке» в феврале 2021-го.

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12 комментариев
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Кабак пришёл из тонущей команды бесплатно в команду с четырьмя травмированными ЦЗ

Он не был плохим трансфером, поскольку затыкал дыру на поле, не удалялся в каждом матче и не забивал в свои ворота. Большего в его случае требовать было невозможно
+27
-3
+24
Одновременно в 2011 совершили свой лучший, и свой худший трансфер)
+8
-2
+6
Как можно оценивать аренду Кабака на проблемную позицию провалом.
+6
0
+6
Кабак? Ну не знаю. Кэрролл - определённо
+2
0
+2
Ответ Roman
Одновременно в 2011 совершили свой лучший, и свой худший трансфер)
Энди был приоритетом, Суареса уже брали на сдачу от продажи Нандо)
+2
0
+2
Ответ Natan Pilkin
Кабак пришёл из тонущей команды бесплатно в команду с четырьмя травмированными ЦЗ Он не был плохим трансфером, поскольку затыкал дыру на поле, не удалялся в каждом матче и не забивал в свои ворота. Большего в его случае требовать было невозможно
Кстати тоже удивился. Но карьера кабака пошла конечно по одному месту
+1
0
+1
Ответ Natan Pilkin
Кабак пришёл из тонущей команды бесплатно в команду с четырьмя травмированными ЦЗ Он не был плохим трансфером, поскольку затыкал дыру на поле, не удалялся в каждом матче и не забивал в свои ворота. Большего в его случае требовать было невозможно
Мне он нравился
Лучше ему шанс, чем Филлипсу
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