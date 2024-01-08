Запасной игрок «Барбастро» толкнул Хави, когда тренер «Барсы» предъявлял претензии судье после матча

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании судьи Барбастро Д4 Испания Футбол

Тренер «Барселоны» Хави ввязался в небольшой конфликт с игроками «Барбастро».

Как отмечает Marca, после финального свистка, данного главным судьей Хосе Луисом Пулидо Сантаной, Хави стал высказывать претензии 4-му арбитру. Это вызвало раздражение у игроков «Барбастро». Один из запасных футболистов хозяев стал упрекать тренера «Барсы» и слегка толкнул его правой рукой сбоку. Затем полузащитник Антонио Хесус Креспо несильно отпихнул Хави сразу после рукопожатия.

«Ничего не случилось… Это моменты, связанные с игрой. Он протестовал. Он хотел лучшего для своей команды, а я для своей, и ничего… Игровые моменты.

Я даже не помню, что я сказал Хави… Что-то об игре. Я знаю, что он протестовал, но он делал свое дело, а мы делали свое», – дал комментарии Креспо для El Chiringuito.

Матч Кубка Испании завершился победой «Барселоны» со счетом 3:2.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Позорный Хави. Ему помощь специалиста нужна. Истерить после игры с командой 4-дивизиона
+11
-1
+10
боже, Чави даже каких-то днарей не может обыграть, ни с кем не поругавшись
+7
-2
+5
Ответ Любезный Коссутий
боже, Чави даже каких-то днарей не может обыграть, ни с кем не поругавшись
Традиции бчк
+5
-3
+2
Чапи не уважают даже в Барбастро))
+1
0
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Позорный Хави. Ему помощь специалиста нужна. Истерить после игры с командой 4-дивизиона
Побудь на его месте , ни помыться , ни по обедать , ни такси до дома вызвать , а требуют 1 место и величия , так ещё дело шьют про взятки
+1
0
+1
Что этот холоп себе позволяет!?
+1
-1
0
Хави тоже ему сказал что кирпичи валил а его мать?
0
0
0
Все пихают вялого гегемона))
0
0
0
Ответ seppblatter@mail.ru
Позорный Хави. Ему помощь специалиста нужна. Истерить после игры с командой 4-дивизиона
да хоть 17-ого)
0
0
0
Ответ Денис Вуйцик
Чем он хуже холопа тренера ? Футболиста Хави толкать не стоило бы, а вот тренер он пока без имени. Можно и подтолкнуть истеричку
А кто сказал что я имел в виду игрока?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий