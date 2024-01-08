Запасной игрок «Барбастро» толкнул Хави, когда тренер «Барсы» предъявлял претензии судье после матча

Тренер «Барселоны» Хави ввязался в небольшой конфликт с игроками «Барбастро».

Как отмечает Marca, после финального свистка, данного главным судьей Хосе Луисом Пулидо Сантаной, Хави стал высказывать претензии 4-му арбитру. Это вызвало раздражение у игроков « ». Один из запасных футболистов хозяев стал упрекать тренера «Барсы» и слегка толкнул его правой рукой сбоку. Затем полузащитник Антонио Хесус Креспо несильно отпихнул сразу после рукопожатия.

«Ничего не случилось… Это моменты, связанные с игрой. Он протестовал. Он хотел лучшего для своей команды, а я для своей, и ничего… Игровые моменты.

Я даже не помню, что я сказал Хави… Что-то об игре. Я знаю, что он протестовал, но он делал свое дело, а мы делали свое», – дал комментарии Креспо для El Chiringuito.

Матч Кубка Испании завершился победой «Барселоны» со счетом 3:2.

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