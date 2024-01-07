Анчелотти о «Барсе»: «Не люблю оценивать других, но у них все в порядке. Они будут бороться за все титулы – ЛЧ, Кубок и Суперкубок Испании»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

Карло Анчелотти считает, что «Барселона» способна бороться за все трофеи.

 – Как вы считаете, [Суперкубок] – это шанс для «Барсы» подняться?

– Я думаю, что у «Барсы» все в порядке. Они борются за Лигу чемпионовСуперкубок и Кубок Испании. Я не люблю оценивать других, но они будут бороться за все титулы, – сказал главный тренер «Реала».

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Барселона» – с «Осасуной». Матчи пройдут в Саудовской Аравии 10 и 11 января.

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9 комментариев
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Заметьте, что Ла Лигу не упомянул 🤣😝
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Максимально тактично и уважительно по отношению к сопернику! Очередной респект Папе Карло!👏🇮🇹
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Даже Анчелотти понимает, что Барса будет бороться за все трофеи, но только не хейтерки.
Анчелотти очень образованный, культурный и интеллигентный человек.
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Даже Анчелотти понимает, что Барса будет бороться за все трофеи, но только не хейтерки.
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Джей джей Акоча был легендарный футболист
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Всё по факту, в данный момент Барса борется за все трофеи 😎
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Ответ EmilAshikyan
Заметьте, что Ла Лигу не упомянул 🤣😝
отрыв хороший+ Классико на Бернабеу
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