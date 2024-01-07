Анчелотти о «Барсе»: «Не люблю оценивать других, но у них все в порядке. Они будут бороться за все титулы – ЛЧ, Кубок и Суперкубок Испании»

Карло Анчелотти считает, что «Барселона» способна бороться за все трофеи.

– Как вы считаете, [Суперкубок] – это шанс для «Барсы» подняться?

– Я думаю, что у «Барсы» все в порядке. Они борются за , и Кубок Испании. Я не люблю оценивать других, но они будут бороться за все титулы, – сказал главный тренер « ».

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Атлетико», а « » – с «Осасуной». Матчи пройдут в Саудовской Аравии 10 и 11 января.

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