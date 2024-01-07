Анчелотти о «Барсе»: «Не люблю оценивать других, но у них все в порядке. Они будут бороться за все титулы – ЛЧ, Кубок и Суперкубок Испании»
Карло Анчелотти считает, что «Барселона» способна бороться за все трофеи.
– Как вы считаете, [Суперкубок] – это шанс для «Барсы» подняться?
– Я думаю, что у «Барсы» все в порядке. Они борются за Лигу чемпионов, Суперкубок и Кубок Испании. Я не люблю оценивать других, но они будут бороться за все титулы, – сказал главный тренер «Реала».
В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Барселона» – с «Осасуной». Матчи пройдут в Саудовской Аравии 10 и 11 января.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам