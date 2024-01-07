Гвардиола о Фодене и де Брюйне: «Когда я попал в «Барсу», говорили, что Хави, Иньеста и Бускетс не могут играть вместе. Но почему? Важно выпускать в центр побольше талантливых игроков»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Андрес Иньеста Пеп Гвардиола Серджи Бускетс Кевин де Брюйне Филип Фоден Футбол

Пеп Гвардиола считает, что Филип Фоден и Кевин де Брюйне могут играть вместе.

«Я всегда был большим поклонником таланта. Почему талантливые игроки не могут выступать вместе? У меня нет аргументов.

Когда я попал в «Барселону», люди говорили, что Хави, Иньеста и Бускетс не могут играть вместе. Но почему? Если они хорошие футболисты, умные, сообразительные, умеют подстраиваться. Обычно, слыша про талант, мы ассоциируем это с тем, что футболисты не бегут или не защищаются, а это не так.

В некоторых матчах [Фоден и де Брюйне] могут играть вместе, в некоторых возникнут небольшие проблемы, так что это придется обдумать. Это не те футболисты, от которых можно требовать невероятных усилий и физической борьбы тогда, когда нужно долго обороняться.

Но очень важно выпускать в центре поля побольше талантливых игроков, это действительно важно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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1 комментарий
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Таланты сейчас в дефеците.
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