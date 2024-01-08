Хави о 3:2 с «Барбастро»: «Барса» ошибками усложнила себе игру. Говорят, что гол Феликса забит по правилам. Жаль, что нет видеоповторов»

Хави не понравилось, что «Барселона» потеряла концентрацию в игре с «Барбастро».

«Нам пришлось немного помучиться. Мы уверенно провели первый тайм, казалось, что все идет хорошо, но такие матчи всегда складываются нелегко. Вышло сложнее, чем должно быть. Но мы в 1/8 финала и достигли своей цели.

Нам не хватило концентрации. Мы контролировали игру, но усложнили ее себе своими ошибками. И отмененный гол [ из-за офсайда]...

Мне говорят, что мяч был забит по правилам. Жаль, что в этом турнире нет видеоповторов, я не могу такого понять, пусть даже это и стадион более низкой категории», – сказал главный тренер «Барселоны» после победы со счетом 3:2.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Хуана Сантаны.

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