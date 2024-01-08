Хави о 3:2 с «Барбастро»: «Барса» ошибками усложнила себе игру. Говорят, что гол Феликса забит по правилам. Жаль, что нет видеоповторов»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании судьи Барбастро Хуан Сантана Д4 Испания Жоау Феликс Футбол

Хави не понравилось, что «Барселона» потеряла концентрацию в игре с «Барбастро».

«Нам пришлось немного помучиться. Мы уверенно провели первый тайм, казалось, что все идет хорошо, но такие матчи всегда складываются нелегко. Вышло сложнее, чем должно быть. Но мы в 1/8 финала и достигли своей цели.

Нам не хватило концентрации. Мы контролировали игру, но усложнили ее себе своими ошибками. И отмененный гол [Феликса из-за офсайда]...

Мне говорят, что мяч был забит по правилам. Жаль, что в этом турнире нет видеоповторов, я не могу такого понять, пусть даже это и стадион более низкой категории», – сказал главный тренер «Барселоны» после победы со счетом 3:2.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Хуана Сантаны.

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6 комментариев
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Ну судьи и правда клоуны конкретные. Но игры как не было так и нет. Ромеу просто трагедия, роке, похоже, очередной пшик. Про феликса тут либо хорошо либо ничего, лучше помолчим и не чокаясь. Печаль
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Пару дней назад он размышлял о требле, а сегодня на равных бодается с командой из 4 дивизиона.
Маэстро, гений.
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