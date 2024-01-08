Хави о 3:2 с «Барбастро»: «Барса» ошибками усложнила себе игру. Говорят, что гол Феликса забит по правилам. Жаль, что нет видеоповторов»
Хави не понравилось, что «Барселона» потеряла концентрацию в игре с «Барбастро».
«Нам пришлось немного помучиться. Мы уверенно провели первый тайм, казалось, что все идет хорошо, но такие матчи всегда складываются нелегко. Вышло сложнее, чем должно быть. Но мы в 1/8 финала и достигли своей цели.
Нам не хватило концентрации. Мы контролировали игру, но усложнили ее себе своими ошибками. И отмененный гол [Феликса из-за офсайда]...
Мне говорят, что мяч был забит по правилам. Жаль, что в этом турнире нет видеоповторов, я не могу такого понять, пусть даже это и стадион более низкой категории», – сказал главный тренер «Барселоны» после победы со счетом 3:2.
Матч обслуживала бригада судей под руководством Хуана Сантаны.
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Маэстро, гений.