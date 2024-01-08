Левандовски забил 1 гол в последних 5 матчах за «Барселону» – «Барбастро» из 4-й лиги с пенальти

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Роберт Левандовски Барбастро Д4 Испания Футбол

Роберт Левандовски за последние пять игр забил только один мяч.

Форвард «Барселоны» сегодня отметился голом с пенальти в матче с «Барбастро», клубом из 4-го дивизиона, в Кубке Испании.

В предыдущих четырех играх – с «Антверпеном», «Валенсией», «Альмерией» и «Лас-Пальмасом» – забитых мячей у поляка не было.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Купили напа на один сезон...

Бавария потому и предлагала поляку контракт 1+1, понимала - возраст, скоро спад. Лева воспользовался моментом и выбил контракт с Барсы на несколько лет.
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С чего вообще в Барсе решили, что основным центрфорвардом в топ команде может быть 35-летний игрок? Смешно конечно обвинять Леву. Для своего возраста он показывает вполне неплохую статистику, виноваты те, кто не подписали молодого и топового нападающего.
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Значит не зря ему ЗП каждый год поднимают. Браво руководству бчк)))))))))
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Красава.

Продлить контракт еще на 3 года с улучшенной зарплатой.
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А где нибудь на пресс конференции, Хави его похвалит и будет ставить в пример
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пора искать замену тренеру, который ссыт оставить на лавке это бревно. Дать доработать сезон и хватит. Ни игры, ни защиты, ни нападения, а Хави просто смотрит и явно не понимает что с этим делать!
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