Левандовски забил 1 гол в последних 5 матчах за «Барселону» – «Барбастро» из 4-й лиги с пенальти

Роберт Левандовски за последние пять игр забил только один мяч.

Форвард «Барселоны» сегодня отметился голом с пенальти в матче с « », клубом из 4-го дивизиона, в Кубке Испании.

В предыдущих четырех играх – с «Антверпеном», «Валенсией», «Альмерией» и «Лас-Пальмасом» – забитых мячей у поляка не было.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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