Левандовски забил 1 гол в последних 5 матчах за «Барселону» – «Барбастро» из 4-й лиги с пенальти
Роберт Левандовски за последние пять игр забил только один мяч.
Форвард «Барселоны» сегодня отметился голом с пенальти в матче с «Барбастро», клубом из 4-го дивизиона, в Кубке Испании.
В предыдущих четырех играх – с «Антверпеном», «Валенсией», «Альмерией» и «Лас-Пальмасом» – забитых мячей у поляка не было.
Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Бавария потому и предлагала поляку контракт 1+1, понимала - возраст, скоро спад. Лева воспользовался моментом и выбил контракт с Барсы на несколько лет.
Продлить контракт еще на 3 года с улучшенной зарплатой.