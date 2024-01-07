Миранчук впервые в сезоне попал в старт «Аталанты» в двух матчах подряд. У него 2+3 в 6 последних играх

Теги Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии А с «Ромой».

Россиянин начнет игру с первых минут второй раз подряд. Такое с ним произошло впервые в сезоне.

В 6 последних матчах за бергамасков Миранчук забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трансферное окно закончится и снова зачехлит Миранчука Гасперини. Классика.
+7
-3
+4
После первого тайма снимет…

А так удачи и результативных действий
+4
-3
+1
на 16 минуте заменят))
+4
-3
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий