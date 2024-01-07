Миранчук впервые в сезоне попал в старт «Аталанты» в двух матчах подряд. У него 2+3 в 6 последних играх
Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии А с «Ромой».
Россиянин начнет игру с первых минут второй раз подряд. Такое с ним произошло впервые в сезоне.
В 6 последних матчах за бергамасков Миранчук забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.
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А так удачи и результативных действий