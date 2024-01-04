Миранчук о 3:1 с «Сассуоло»: «Рад, что забил и отдал голевой пас, я в хорошей форме. Гасперини просит много играть на последних 16 метрах»

Алексей Миранчук высказался после гола и ассиста в матче с «Сассуоло» (3:1).

«Матч был важным, я рад, что забил и отдал голевую передачу, доволен игрой команды. Двигаемся дальше. Теперь мы отправимся к «Роме», а затем сыграем с «Миланом». Будет непросто, но мы готовы.

Я в хорошей форме, с точки зрения физики все в порядке.

Мы с де Кетеларе хорошо сыграли, я ассистировал ему, он – мне. Это нормально, мы вместе играем в нападении и должны помогать друг другу забивать.

Гасперини просит меня много играть на последних 16 метрах, откуда я могу забивать и отдавать голевые передачи», – сказал полузащитник «Аталанты».

Лучший матч Миранчука в сезоне: гол, ассист и предголевая – поучаствовал во всех мячах «Аталанты»

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