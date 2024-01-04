Семин о Миранчуке: «Удивительно, почему у Алексея так мало игрового времени. Он заслуживает играть больше» 

Юрий Семин считает, что Алексей Миранчук должен чаще играть в «Аталанте».

«Миранчуку иной раз дают совсем мало игрового времени в «Аталанте», иной раз совсем не выходит и находится в резерве. Но когда Алексею дают шанс, он его хорошо использует. Тому пример — сегодняшний матч [с «Сассуоло» – 3:1].

Для меня удивительно, почему Миранчук имеет так мало игрового времени. Мне сложно сказать, в чем причина, но Миранчук заслуживает больше играть. Все свое время он использует очень продуктивно и полезно для команды», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Лучший матч Миранчука в сезоне: гол, ассист и предголевая – поучаствовал во всех мячах «Аталанты»

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