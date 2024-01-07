ЦСКА опроверг интерес к экс-хавбеку «Спартака» Урунову: «Нет»

В ЦСКА опровергли интерес к Остону Урунову.

Ранее «ЦВБП-Медиа» со ссылкой на YouTube-канал Futbol Vaqti сообщил, что ЦСКА является одним из возможных вариантов продолжения карьеры экс-хавбека « ». Красно-синие пытались подписать Урунова в 2020 году из «Уфы», однако узбекский футболист в итоге перешел в «Спартак».

Директор ЦСКА по коммуникациям опроверг информацию об интересе к .

«Нет», – написал Брейдо, процитировав сообщение «ЦВБП-медиа».

Последним клубом в карьере Урунова был узбекский « », который 23-летний полузащитник покинул свободным агентом по окончании сезона.

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