ЦСКА опроверг интерес к экс-хавбеку «Спартака» Урунову: «Нет»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Узбекистан Навбахор Уфа Остон Урунов Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА опровергли интерес к Остону Урунову.

Ранее «ЦВБП-Медиа» со ссылкой на YouTube-канал Futbol Vaqti сообщил, что ЦСКА является одним из возможных вариантов продолжения карьеры экс-хавбека «Спартака». Красно-синие пытались подписать Урунова в 2020 году из «Уфы», однако узбекский футболист в итоге перешел в «Спартак».

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг информацию об интересе к Урунову.

«Нет», – написал Брейдо, процитировав сообщение «ЦВБП-медиа».

Последним клубом в карьере Урунова был узбекский «Навбахор», который 23-летний полузащитник покинул свободным агентом по окончании сезона.

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15 комментариев
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Брейдовая новость , Урунов слишком хорош для рпл , ему нужно менеджером в ЦУМ
+15
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+15
Ответ lovec23
Брейдовая новость , Урунов слишком хорош для рпл , ему нужно менеджером в ЦУМ
Тогда брендованная скорее))
+4
0
+4
Ойбой
+3
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+3
Если бы узбекская связка не срослось на футбольном поле, могли бы хотя бы чайхану вместе с Файзулаевым открыть, шаурма, узбекский плов и все дела)) ...
+3
-1
+2
Брейда ответ
🥁
+2
-1
+1
Ответ lovec23
Брейдовая новость , Урунов слишком хорош для рпл , ему нужно менеджером в ЦУМ
ЦУМ: Нет.(*/ω＼*)
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Очередная удачная операция по сбыту неликвида в Спартак))
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Сейчас Урунов готовится к Кубку Азии. Если хорошо сыграет найдет себе клуб.
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За Навбахор играл довольно хорошо в АЛЧ
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Остаётся только болгарский ЦСКА
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Сказали нет и перекрестились ☦
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брейдо это которого из локомотива выгнали за непрофессионализм и мутные дела с карманным продакшеном?
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Ответ Вячеслав Припузов
Тогда брендованная скорее))
Брейдо не согласен
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