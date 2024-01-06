Защитник ЦСКА Хелвен вызван в олимпийскую сборную Бразилии вместо Ренана

Защитник ЦСКА Хелвен вызван в олимпийскую сборную Бразилии.

Об этом сообщили на официальном сайте Конфедерации бразильского футбола (CBF).

22-летний бразилец вызван в сборную вместо арендованного у «Интернасьонала» ащитника «Зенита» Роберта Ренана.

Напомним, Хелвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. В этом сезоне он провел 16 матчей, забил гол и сделал 4 результативные передачи.

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