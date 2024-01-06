39-летний Вагнер Лав перешел в «Атлетико Гойяньенсе». Клуб вышел в бразильскую Серию А

Вагнер Лав стал игроком «Атлетико Гойяньенсе».

39-летний форвард, известный по выступлениям за , подписал с клубом из Гоянии контракт до 31 декабря 2024 года.

По итогам прошлого сезона « » вышел в бразильскую Серию А.

Последние два года играл за «Спорт Ресифи» из второго бразильского дивизиона.

Также бразилец известен по выступлениям за «Кайрат», «Коринтианс», «Бешикташ», «Фламенго» и «Палмейрас».

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