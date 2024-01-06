39-летний Вагнер Лав перешел в «Атлетико Гойяньенсе». Клуб вышел в бразильскую Серию А
Вагнер Лав стал игроком «Атлетико Гойяньенсе».
39-летний форвард, известный по выступлениям за ЦСКА, подписал с клубом из Гоянии контракт до 31 декабря 2024 года.
По итогам прошлого сезона «Атлетико Гойяньенсе» вышел в бразильскую Серию А.
Последние два года Вагнер Лав играл за «Спорт Ресифи» из второго бразильского дивизиона.
Также бразилец известен по выступлениям за «Кайрат», «Коринтианс», «Бешикташ», «Фламенго» и «Палмейрас».
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