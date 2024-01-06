39-летний Вагнер Лав перешел в «Атлетико Гойяньенсе». Клуб вышел в бразильскую Серию А

Теги ЦСКА Вагнер Лав высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Атлетико Гойяньенсе Футбол

Вагнер Лав стал игроком «Атлетико Гойяньенсе».

39-летний форвард, известный по выступлениям за ЦСКА, подписал с клубом из Гоянии контракт до 31 декабря 2024 года.

По итогам прошлого сезона «Атлетико Гойяньенсе» вышел в бразильскую Серию А.

Последние два года Вагнер Лав играл за «Спорт Ресифи» из второго бразильского дивизиона. 

Также бразилец известен по выступлениям за «Кайрат», «Коринтианс», «Бешикташ», «Фламенго» и «Палмейрас».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Легенда! Удачи тебе!
+1
-1
0
Вот человек не наиграется, удивительное футбольное долголетие
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий