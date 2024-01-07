36-летний экс-форвард ЦСКА и «Ман Сити» Жо перешел в «Амазонас» из 2-й лиги Бразилии

Жо стал игроком «Амазонас».

Бывший форвард ЦСКА и «Манчестер Сити» подписал контракт с дебютантом 2-го бразильского дивизиона до 31 декабря 2024 года.

Последним клубом 36-летнего бразильца была «Сеара». Также он известен по выступлениям за «Коринтианс», «Атлетико Минейро» и «Эвертон».

Фото: oficialamfc

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