36-летний экс-форвард ЦСКА и «Ман Сити» Жо перешел в «Амазонас» из 2-й лиги Бразилии
Жо стал игроком «Амазонас».
Бывший форвард ЦСКА и «Манчестер Сити» подписал контракт с дебютантом 2-го бразильского дивизиона до 31 декабря 2024 года.
Последним клубом 36-летнего бразильца была «Сеара». Также он известен по выступлениям за «Коринтианс», «Атлетико Минейро» и «Эвертон».
Фото: oficialamfc
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