36-летний экс-форвард ЦСКА и «Ман Сити» Жо перешел в «Амазонас» из 2-й лиги Бразилии

Теги ЦСКА Жо премьер-лига Россия трансферы Д2 Бразилия Футбол

Жо стал игроком «Амазонас».

Бывший форвард ЦСКА и «Манчестер Сити» подписал контракт с дебютантом 2-го бразильского дивизиона до 31 декабря 2024 года.

Последним клубом 36-летнего бразильца была «Сеара». Также он известен по выступлениям за «Коринтианс», «Атлетико Минейро» и «Эвертон».

Фото: oficialamfc

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7 комментариев
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Жив ещё курилка🙂
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В России был топ, армейцы тогда неплохих бразильцев для России привозили, вагнер, жо, карвальо
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Ах какой крутыш! Приехал в холодную Москву на другой конец мира совсем пацаном и дал жару!
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Помню ещё его 4 мяча Шиннику чуть ли не в первой игре в России
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"Даниэль Карвальо. Лайт." на фото ?
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Я его запомнил когда "Сатурн" в 2003 играл товарняк у себя дома с "Коринтиансом", и тогда он уже преподносился как будущий супер игрок.
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