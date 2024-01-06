Беллингем, Мусиала, Гави, Камавинга, Виртц, Гвардиол и Хейлунд – в сборной самых дорогих игроков до 21 года по версии Transfermarkt

Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков мира не старше 21 года.

Самым дорогим футболистом в символической сборной стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого Transfermarkt оценил в 180 млн евро.

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», 15 млн евро).

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 млн), Ливай Колуилл («Челси», 55 млн), Антониу Силва («Бенфика», 45 млн).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал», 90 млн), Гави («Барселона», 90 млн), Флориан Виртц («Байер», 100 млн), Джуд Беллингем («Реал», 180 млн), Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн).

Нападающие: Эван Фергюсон («Брайтон», 65 млн), Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед», 65 млн).

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