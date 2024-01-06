Беллингем, Мусиала, Гави, Камавинга, Виртц, Гвардиол и Хейлунд – в сборной самых дорогих игроков до 21 года по версии Transfermarkt

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Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков мира не старше 21 года.

Самым дорогим футболистом в символической сборной стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого Transfermarkt оценил в 180 млн евро.

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», 15 млн евро).

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 млн), Ливай Колуилл («Челси», 55 млн), Антониу Силва («Бенфика», 45 млн).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал», 90 млн), Гави («Барселона», 90 млн), Флориан Виртц («Байер», 100 млн), Джуд Беллингем («Реал», 180 млн), Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн).

Нападающие: Эван Фергюсон («Брайтон», 65 млн), Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед», 65 млн).

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27 комментариев
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Ответ MajestySport
Комментарий удален модератором
вот ведь дураки везде сидят, только из-за пиара клуба игрока везде в рейтинги вставляют. Хорошо, что комментаторов на спортсе таким не проведешь, они лучше разбираются
+11
-5
+6
Ответ mqh9pzrxgf
Так 45 не 100)))
Ну это пока, вон Виртцу 100 уже нарисовали, хотя засунь его как того же Хавертца в топ клуб как через пол года цена поделиться минимум пополам
+8
-4
+4
Ответ А. Мостовой
Гвардиола что здесь делает? Дайте ему еще 2 миллиарда на трансферы. Может хоть тогда обыграет Кристал Пеллес
Это про ЦЗ из сити
+3
0
+3
Ответ А. Мостовой
Гвардиола что здесь делает? Дайте ему еще 2 миллиарда на трансферы. Может хоть тогда обыграет Кристал Пеллес
Согласен , старый уже , а все к молодым подмазывается
+3
0
+3
Давно с улыбкой смотрю на трансферные стоимости, если до начала десятых Трансмаркет ещё более менее адекватно оценивал игроков, то сейчас это настоящий фарс особенно ценики на ребят из Бенфики с первым сезоном в карьере.
+3
-1
+2
Камавинга за 90? Лол
+4
-2
+2
Ответ Антон Гризманн
Ну это пока, вон Виртцу 100 уже нарисовали, хотя засунь его как того же Хавертца в топ клуб как через пол года цена поделиться минимум пополам
Бенфика умеет впаривать игроков , Феликса за какой ценник продали , и где он сейчас , в Барсе не замены выходит (
+1
0
+1
Ответ Антон Гризманн
Давно с улыбкой смотрю на трансферные стоимости, если до начала десятых Трансмаркет ещё более менее адекватно оценивал игроков, то сейчас это настоящий фарс особенно ценики на ребят из Бенфики с первым сезоном в карьере.
Так 45 не 100)))
+1
0
+1
Ответ А. Мостовой
Гвардиола что здесь делает? Дайте ему еще 2 миллиарда на трансферы. Может хоть тогда обыграет Кристал Пеллес
🤦‍♂️🤡
+1
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0
Ответ Anya Belova
Да, беда нынче с нападающими
Всё очень плохо. Сейчас на рынке только один топ-форвард — Осимхен, который стоит 100+ млн
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Ответ Алексей Ненахов
Бенфика умеет впаривать игроков , Феликса за какой ценник продали , и где он сейчас , в Барсе не замены выходит (
Самый кринж в этом плане это Фабио Сильва которого Вульвергемптон за сороковку взял, на момент покупки у него был один год за Порту в чемпионате
0
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Ответ Антон Гризманн
Ну это пока, вон Виртцу 100 уже нарисовали, хотя засунь его как того же Хавертца в топ клуб как через пол года цена поделиться минимум пополам
Еще Дракслер вспомнился
0
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Ответ Антон Гризманн
Давно с улыбкой смотрю на трансферные стоимости, если до начала десятых Трансмаркет ещё более менее адекватно оценивал игроков, то сейчас это настоящий фарс особенно ценики на ребят из Бенфики с первым сезоном в карьере.
Так сейчас рынок перегрет+любой молодой игрок, просто вышедший на поле, считается талантом и получает прибавку к стоимости)
+1
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0
Ответ Мальчик Весёлый
где Захарян?
В Реале
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Ответ А. Мостовой
Гвардиола что здесь делает? Дайте ему еще 2 миллиарда на трансферы. Может хоть тогда обыграет Кристал Пеллес
У Гвардиолы вторая молодость наступила
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Гвардиола что здесь делает? Дайте ему еще 2 миллиарда на трансферы. Может хоть тогда обыграет Кристал Пеллес
+6
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Сдается мне, что Виртц - такой же продукт для внутреннего пользования, как и Хавертц, Дракслер, Вернер. Если уедет в другой чемпионат, то сдуется.
Мусиала тоже, мне кажется, переоценен. Обычный бегунок бестолковый. Дриблинг ради дриблинга.
0
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Печально, что вратари вообще не ценятся. А может, молодых вратарей сейчас просто сильных нет.
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Делаем вывод: нет классного молодого вратаря сейчас в мире. Базуну та ещё дыра. И за что такой ценник его соотечественнику Фергюссону, какая-то ирландская наценка?
Гави за 90 звучит как анекдот, таких брусков половина шипа
+5
-5
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Да, беда нынче с нападающими
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