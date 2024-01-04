Саа предлагает «МЮ» подписать Бензема: «Он встряхнет атаку. Хейлунд бы учился у него»

Луи Саа предложил «Манчестер Юнайтед» подписать Карима Бензема.

«Бензема встряхнет переднюю линию «Манчестер Юнайтед», а это то, что им нужно. Карим определенно будет забивать голы и намного лучше свяжет игру.

Это всего лишь мечта, но Бензема по-прежнему большой профессионал. Он тот тип нападающего, у которого Хейлунд будет учиться, но это всего лишь фантазия», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

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