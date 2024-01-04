Саа предлагает «МЮ» подписать Бензема: «Он встряхнет атаку. Хейлунд бы учился у него»

Теги Карим Бензема Манчестер Юнайтед Луи Саа премьер-лига Англия Расмус Хейлунд Футбол

Луи Саа предложил «Манчестер Юнайтед» подписать Карима Бензема.

«Бензема встряхнет переднюю линию «Манчестер Юнайтед», а это то, что им нужно. Карим определенно будет забивать голы и намного лучше свяжет игру.

Это всего лишь мечта, но Бензема по-прежнему большой профессионал. Он тот тип нападающего, у которого Хейлунд будет учиться, но это всего лишь фантазия», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

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8 комментариев
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Можно еще Халка из Бразилии вытянуть, чтобы Антони учился у него. Не помешал бы и Гиггз, который помог бы Гарначо стать крутым вингером. Скоулз и Ферги для Майно и Тен Хага так и просятся обратно в клуб
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Бензема прям спит и видит,как бы отказаться от многомиллионного контракта и побежать спасать задницу 10 Хагу
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Человек выиграл всё что можно в клубном футболе, включая ЗМ. У него контракт в Саудовской Аравии на два года, 200 мультов. Один вопрос, ##### ему это?
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Энди Коул с Йорком свободны
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лет на 10 предложение опаздывает)
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Видимо Мю хочет чтоб у них был состав обладателей ЛЧ. Варан Каземиро Маунт уже есть
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