Тен Хаг о 1-м голе Хейлунда в АПЛ: «Я говорил Расмусу, что голы придут – он показал свои способности в ЛЧ и в сборной. Уверен, дальше будет больше»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Сборная Дании по футболу Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг высказался о первом голе Расмуса Хейлунда в АПЛ.

Вчера нападающий «МЮ» забил в ворота «Астон Виллы» в матче 19-го тура АПЛ (3:2). Хейлунд впервые забил в АПЛ – в своем 15-м матче в лиге.

«Мы беседовали несколько раз. Я говорил ему, что он много забивал за сборную Дании, забивал в Лиге чемпионов и продемонстрировал свои способности, а значит, может это сделать [начать забивать в АПЛ]. Все придет, если в это верить. Уверен, что теперь, после первого гола, он забьет еще больше.

Конечно, если нападающие не забивают, это всегда проблема, но у него сильный характер, он всегда полон решимости. Он яркая личность, это важно для нападающего. И если он продолжит вкладывать [усилия], голы придут», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев
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Понты пошли
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Второй забьет? А Может даже и третий... 80 млн того стоили)
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Ни один трансфер за большие деньги не оправдал при тен Хаге
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Стоило выиграть один матч за последний месяц и этот фонтан красноречия теперь не остановить
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