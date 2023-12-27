Тен Хаг о 1-м голе Хейлунда в АПЛ: «Я говорил Расмусу, что голы придут – он показал свои способности в ЛЧ и в сборной. Уверен, дальше будет больше»

Эрик тен Хаг высказался о первом голе Расмуса Хейлунда в АПЛ.

Вчера нападающий «МЮ» забил в ворота « » в матче 19-го тура АПЛ (3:2). Хейлунд впервые забил в АПЛ – в своем 15-м матче в лиге.

«Мы беседовали несколько раз. Я говорил ему, что он много забивал за сборную , забивал в чемпионов и продемонстрировал свои способности, а значит, может это сделать [начать забивать в АПЛ]. Все придет, если в это верить. Уверен, что теперь, после первого гола, он забьет еще больше.

Конечно, если нападающие не забивают, это всегда проблема, но у него сильный характер, он всегда полон решимости. Он яркая личность, это важно для нападающего. И если он продолжит вкладывать [усилия], голы придут», – сказал главный тренер « ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам