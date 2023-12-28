Хейлунд о первом голе в АПЛ: «Я был счастлив. Но я уже забил пять в ЛЧ. Стараюсь просто сосредоточиться на игре»

Расмус Хейлунд поделился эмоциями от первого гола в АПЛ.

Нападающий «МЮ» забил первый гол в Премьер-лиге в матче против « » (3:2) во вторник. Эта игра стала для 15-й в .

– Это было приятно. Конечно, я был счастлив. Вы могли увидеть облегчение в моем праздновании, но также ощущения от победы в матче и трех набранных очков дома против хорошего соперника. Я везучий и счастливый человек.

– Можно сказать, что камень упал с плеч?

– Отнюдь. Я стараюсь просто сосредоточиться на своей игре и постоянно находиться возле ворот. Конечно, забить первый гол в Премьер-лиге приятно, но это не значит, что я не забивал – я забил пять мячей в чемпионов. Я был очень счастлив, – сказал нападающий « ».

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