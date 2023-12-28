Хейлунд о первом голе в АПЛ: «Я был счастлив. Но я уже забил пять в ЛЧ. Стараюсь просто сосредоточиться на игре»
Расмус Хейлунд поделился эмоциями от первого гола в АПЛ.
Нападающий «МЮ» забил первый гол в Премьер-лиге в матче против «Астон Виллы» (3:2) во вторник. Эта игра стала для Хейлунда 15-й в АПЛ.
– Это было приятно. Конечно, я был счастлив. Вы могли увидеть облегчение в моем праздновании, но также ощущения от победы в матче и трех набранных очков дома против хорошего соперника. Я везучий и счастливый человек.
– Можно сказать, что камень упал с плеч?
– Отнюдь. Я стараюсь просто сосредоточиться на своей игре и постоянно находиться возле ворот. Конечно, забить первый гол в Премьер-лиге приятно, но это не значит, что я не забивал – я забил пять мячей в Лиге чемпионов. Я был очень счастлив, – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».
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Да по смыслу корректно, но всё-таки не совсем понятно зачем заменять вполне понятные слова "нисколько" или "вовсе нет" которые первоначально так и переводят,, на ОТНЮДЬ, что несколько комично выглядит в речи (пусть и текстовой) от датского футболиста?
Это не придирка, просто сразу как-то в глаза бросается)