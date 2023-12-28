Хейлунд о первом голе в АПЛ: «Я был счастлив. Но я уже забил пять в ЛЧ. Стараюсь просто сосредоточиться на игре»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд поделился эмоциями от первого гола в АПЛ.

Нападающий «МЮ» забил первый гол в Премьер-лиге в матче против «Астон Виллы» (3:2) во вторник. Эта игра стала для Хейлунда 15-й в АПЛ.

– Это было приятно. Конечно, я был счастлив. Вы могли увидеть облегчение в моем праздновании, но также ощущения от победы в матче и трех набранных очков дома против хорошего соперника. Я везучий и счастливый человек.

– Можно сказать, что камень упал с плеч?

– Отнюдь. Я стараюсь просто сосредоточиться на своей игре и постоянно находиться возле ворот. Конечно, забить первый гол в Премьер-лиге приятно, но это не значит, что я не забивал – я забил пять мячей в Лиге чемпионов. Я был очень счастлив, – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».

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7 комментариев
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Хорошо, что Ябыл счастлив. Рад за него, а кто это?
+11
-2
+9
Ответ Peter Parker
Хорошо, что Ябыл счастлив. Рад за него, а кто это?
Имя неправильно переведено.Его зовут Ябал
+6
0
+6
Ответ Peter Parker
Хорошо, что Ябыл счастлив. Рад за него, а кто это?
Новый вундеркинд из Ла Масии, наследник Ямала
+5
-1
+4
Ответ Александр Илькевич
Даже интересно стало, а с какого английского слова перевели на русский "отнюдь"?)
otnud’
+4
0
+4
Даже интересно стало, а с какого английского слова перевели на русский "отнюдь"?)
+3
0
+3
Ответ Александр Илькевич
Даже интересно стало, а с какого английского слова перевели на русский "отнюдь"?)
not at all. Вполне уместно.
+2
-1
+1
Ответ Marcus-light
not at all. Вполне уместно.
Да, я уже сам посмотрел в первоисточнике.
Да по смыслу корректно, но всё-таки не совсем понятно зачем заменять вполне понятные слова "нисколько" или "вовсе нет" которые первоначально так и переводят,, на ОТНЮДЬ, что несколько комично выглядит в речи (пусть и текстовой) от датского футболиста?

Это не придирка, просто сразу как-то в глаза бросается)
+1
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