Роман Широков: «Сборная России должна существовать, выходить и показывать максимальный результат. Иных дискуссий не может быть»

Теги Ростов Роман Широков Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Роман Широков высказался о сборной России.

– Сборная России без официальных матчей нужна?

– Сборная должна существовать вне зависимости от того, с кем она играет. Она должна выходить и показывать максимальный результат. Каких-то иных дискуссий не может быть на этот счет.

– Совмещение постов Валерием Карпиным в сборной и «Ростове» идет на пользу или во вред?

– На этот вопрос могут ответить только в «Ростове». Когда выигрывают, наверное, все хорошо, когда проигрывают – сразу возникает вопросы. Наверно, лучше, чтобы был независимый тренер от какой-то команды.

Проблема может быть для клуба в том, что у них половина штаба уезжает со сборной. Я к этому всегда как-то нейтрально относился, но, наверное, было бы правильнее, если бы штаб был освобожденным и более пристально за какими-то игроками следил.

Наверное, не так много времени есть, чтобы и свою команду посмотреть и параллельно игроков для сборной. Только если в матчах против своей команды их оценивать. Но, кажется, этого мало, – сказал экс-игрок сборной России.

Напомним, после отстранения от международных турниров в марте 2022 года сборная России проводит только товарищеские встречи.

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3 комментария
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Сборная - не место для дискуссий
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Роман, они этот колхоз и без максимального результата обыграют, епт!
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А если дискуссии все-таки будут, широков опять режим турбогопника включит?
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