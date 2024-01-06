Широков об РПЛ: «Потихоньку деградируем с 2013 года. Это связано с общим уровнем подготовки футболистов» 

Роман Широков считает, что уровень Мир РПЛ падает уже давно.

– Наш футбол под изоляцией. За этот срок сильно ли снизился уровень ?

– Не за полтора года – мы с 2013 года потихоньку деградируем. Это связано с общим уровнем подготовки футболистов.

– Но изоляция, в которой мы оказались, не внесла коррективы?

– Она должна была способствовать улучшению. Эти улучшения давно в головах специалистов должны были сидеть. Другое дело, а кто готовить-то будет, если у вас до этого не было специалистов? По щелчку пальца специалисты не появляются, их готовить надо.

Если бы они включились хотя бы лет пять назад, то сейчас, может, начал бы кто-то появляться. Это могло быть хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои какие-то взгляды, – сказал экс-игрок сборной России.

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