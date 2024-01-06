Роман Широков: «Бразильцы добавляют красок «Зениту». Для питерцев это важно. Культурная столица все-таки, творческие люди» 

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Дуглас Сантос Клаудиньо Родригао Вендел Густаво Мантуан Ду Кейрос Футбол

Роман Широков высказался о большом количестве бразильцев в составе «Зенита».

«Это и есть тот самый прагматизм. Они же хотят выигрывать. У них нет цели показывать сверхъяркий футбол, хотя в Питере это любят. 

Можно провести сравнение со СКА. Раньше там была команда звезд, которая играла, показывала красивый хоккей, плюс сами звезды выделялись. А сейчас плюс-минус никто не выделяется, все работают на команду. Из-за этого их хоккей не очень симпатичен для болельщиков, отсюда определенный отток зрителей.

В «Зените» то же самое. Просто бразильцы добавляют красок. Для питерцев это важно. Культурная столица всё-таки, творческие люди. Это одна из причин, почему именно бразильцы», — сказал экс-игрок «Зенита».

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2 комментария
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Ромка с бодуна не разобрал кто и что у него спрашивал поэтому решил намешать всего по чуть чуть и хоккей, футбол, культурная столица, негры, краски
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Что за бред?!
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