Роман Широков: «Не очень верю, что наши игроки нужны на Западе. Ничего хорошего там нет. У нас клубы почти все государственные – футболисты должны отдавать стране в первую очередь, а не везти куда-то»

Роман Широков не считает, что российские футболисты нужны в Европе.

– Осенью едва ли не главной темой стала цитата Валерия Карпина о том, что российским футболистам надо по возможности стремиться уезжать в Европу по примеру Головина и Миранчука…

– «По возможности» и если они там кому-либо будут нужны – вот, что здесь ключевое. Но я что-то не очень сильно верю, что наши футболисты нужны кому-то на Западе.

– Но сама идея имеет смысл?

– Это индивидуально. Кто-то считает, что нужно уезжать, кто-то – нет. Для кого-то важнее развиваться в России. Действительно, почему в России нельзя развиваться? Почему, оставаясь внутри страны, нельзя выходить на новый уровень? Во времена СССР много уезжало? Были пару примеров, да.

На всякий случай напомню, что у нас все клубы практически государственные. Даже если это частные клубы, то деньги добываются в России у их кураторов, владельцев.

Соответственно, футболисты, которые здесь воспитываются, в первую очередь должны отдавать своей стране, а не везти куда-то. Лучше давайте сделаем свой чемпионат, свои клубы сильными, чем мы поедем туда что-то отдавать. Кто-то поедет, безусловно. Но там ничего хорошего нет, – сказал экс-игрок сборной России.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам