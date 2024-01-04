Роман Широков: «Не очень верю, что наши игроки нужны на Западе. Ничего хорошего там нет. У нас клубы почти все государственные – футболисты должны отдавать стране в первую очередь, а не везти куда-то»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Роман Широков не считает, что российские футболисты нужны в Европе.

– Осенью едва ли не главной темой стала цитата Валерия Карпина о том, что российским футболистам надо по возможности стремиться уезжать в Европу по примеру Головина и Миранчука…

– «По возможности» и если они там кому-либо будут нужны – вот, что здесь ключевое. Но я что-то не очень сильно верю, что наши футболисты нужны кому-то на Западе. 

– Но сама идея имеет смысл?

– Это индивидуально. Кто-то считает, что нужно уезжать, кто-то – нет. Для кого-то важнее развиваться в России. Действительно, почему в России нельзя развиваться? Почему, оставаясь внутри страны, нельзя выходить на новый уровень? Во времена СССР много уезжало? Были пару примеров, да.

На всякий случай напомню, что у нас все клубы практически государственные. Даже если это частные клубы, то деньги добываются в России у их кураторов, владельцев.

Соответственно, футболисты, которые здесь воспитываются, в первую очередь должны отдавать своей стране, а не везти куда-то. Лучше давайте сделаем свой чемпионат, свои клубы сильными, чем мы поедем туда что-то отдавать. Кто-то поедет, безусловно. Но там ничего хорошего нет, – сказал экс-игрок сборной России.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
" во времена СССР много уезжало? " - все с клиентом ясно
+27
-1
+26
потому что у нас на всех постах такие как ты Роман
+24
0
+24
Ответ savik-A.M.
" во времена СССР много уезжало? " - все с клиентом ясно
Этот пациент в 2014 году в ответ на санкции Штатов купил золотой айфон. Так что с этим клиентом лет 10 уже как всё ясно.
+21
0
+21
Что-то рано Рома в этом году вышел из новогоднего запоя!
+10
-1
+9
Что он гнилье, было понятно и при карьере
Но что настолько больной - все равно не думал
+7
0
+7
Ответ Mixos Demid
Что-то рано Рома в этом году вышел из новогоднего запоя!
Не вижу не единой причины, почему бы он вышел.
+4
0
+4
Ответ Mixos Demid
Что-то рано Рома в этом году вышел из новогоднего запоя!
С чего бы это - судя по тому, что он несёт, интервью брали как рас в самом разгаре запоя
+4
0
+4
Да куда лучше опять занавес опустить, чтобы переезжать могли только с разрешения партии
+2
0
+2
Какой же ад, что это недоразумение со своей растоптанной репутацией вообще что-то высказывает публично. Просто невероятно.
+2
0
+2
Но там ничего хорошего нет, – сказал экс-игрок сборной России, всю жизнь просидевший на «государственных деньгах»
+2
0
+2
Широков - червь
+2
-1
+1
Нормально сказал. Без низкопоклонничества перед Европой, как все другие.
+1
0
+1
Потому что в России Романы Широковы
+1
0
+1
Как говорила Матвиенко: у нас все футболисты государевы!
0
0
0
в выборах что-ли будет участвовать? Чего он раскудахтался?
0
0
0
Заткните уже Роман. Т.е. фонтан.
0
0
0
"Ничего там хорошего нет"

8-я строчка "Баллады о детстве" В.С.Высоцкого
0
0
0
В европку есть смысл ехать только если не хочется больше напрягаться на поле. Там можно получать пусть и меньше, зато играть не нужно.

Если же хочется развиваться как футболисту, то сильнейшая лига мира - РПЛ может дать куда больше, чем псевдофутбольное европкино бей-беги. Почти ни один футболист из европки не вернулся лучше, чем был.
+2
-2
0
Вот Ромка - типичный пример хорошего, но глупого футболиста
0
0
0
и еще добавил : не для вас играем можете дома сидеть !!!!!!!!
0
0
0
Все как по маслу. Вот только Рома и на СВО да и у хохлов не засветился. Думаем...
0
0
0
Откуда Широкову-то об этом знать?
0
0
0
Напомните ему, что времена СССР измеряются не только количеством уезжающих.
0
0
0
Ответ Фан Рубина
В европку есть смысл ехать только если не хочется больше напрягаться на поле. Там можно получать пусть и меньше, зато играть не нужно. Если же хочется развиваться как футболисту, то сильнейшая лига мира - РПЛ может дать куда больше, чем псевдофутбольное европкино бей-беги. Почти ни один футболист из европки не вернулся лучше, чем был.
Почему ты все ещё не взялся за своё здоровье? Или сказали, что ты уже неизлечим?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий