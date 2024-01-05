Роман Широков: «Халк и Витцель ничего не выиграли в «Зените», их трофеи – капля в море. Сравнивайте с периодом, когда был российский костяк – вот там и футбол, и результаты»

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Аксель Витцель Халк Футбол

Роман Широков рассказал, какой состав «Зенита» считает лучшим.

– Нынешний «Зенит» не напоминает команду, в которой играли Халк, Витцель? Можно ли как-то эти две команды сопоставить?

– Халк и Витцель, в отличие от так называемого пресловутого российского костяка, за четыре года ничего не выиграли. Один Кубок, чемпионат и Суперкубок в сравнении с двумя еврокубками, двумя-тремя чемпионатами, двумя Кубками России и Суперкубками – по мне, это капля в море.

Считаю, что не нужно на них ориентироваться. Сравнивайте лучше с периодом, когда был российский костяк. Вот там был и футбол, и результаты, и люди ходили и смотрели на своих игроков. Не просто россиян, а воспитанников своих из Санкт-Петербурга, Ленинграда, – сказал экс-футболист «Зенита».

Халк в составе «Зенита» выиграл чемпионат России и Суперкубок страны в 2015 году, а также Кубок России в 2016-м. Витцель взял эти же три трофея, а также Суперкубок России в 2016-м.

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27 комментариев
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Рома а ты когда своим стать в Питере успел?
Тебе напомнить как ты с болельщиками через губу общался?
Апофеоз был в Казанском аэропорту.
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+39
Халк и Витцель были украшением чемпионата. Титулы - титулами , но таких игроков за всю историю РПЛ было мало
+33
-1
+32
Да как ты з бал Рома…
+18
0
+18
Ответ Darkhan Darkhan
Рома а ты когда своим стать в Питере успел? Тебе напомнить как ты с болельщиками через губу общался? Апофеоз был в Казанском аэропорту.
Человек он мягко говоря спорный, но стоит признать Широков очень хорошо играл и немало забивал и раздавал очень умные передачи в щёлочку.
+10
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Слова не бывшего спортсмена, но будущего депутата.
+7
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Рома хоть и говорит много странных вещей, но тут то прав. В сравнении с Зенитом Адвоката, Зенит Боаша не так был крут, учитывая уровень ожидания после прихода Халка и Витселя.
Но тут ведь дело то в том, что некоторые представители того самого костяка просто разрушили потенциально очень крутой Зенит.
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Да Рома походу ещё в запое
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его Мостовой укусил или начеканил,что ли??
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Ответ dreamstep
Во времена Халка и Вицина был топовый ЦСКА, который даже со Слуцким свои чемпионства взял.
Про «даже» говорить не буду . Тот ЦСКА был силен, заслуги Слуцкого сложно отрицать, вы видимо либо не смотрели футбол того времени, либо ярый антиболельщик ЦСКА. Тот ЦСКА доходил до 1/4 финала лч , например Хуанде Рамос и Зико с тем же набором футболистов провалились.

Тот Зенит в прайме хотя бы потому, что были супер игры в лч, было ощущение , что еще чуть чуть и мы зайдем в топ футбол. Но чего то чуть чуть не хватало, но игры с Валенсией , Атлетико , Боруссией в сердце . Как и игры с Глазго Рейнджерс , баварией, байером , юве и реала того времени
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Ответ dreamstep
Во времена Халка и Вицина был топовый ЦСКА, который даже со Слуцким свои чемпионства взял.
«Даже»?
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Ответ Bartez1986
Халк и Витцель были украшением чемпионата. Титулы - титулами , но таких игроков за всю историю РПЛ было мало
а толку от этого украшения чемпионата? У нас не новогодняя ёлка, бороться за титул можно и без выбрасывания астрономических денег. Собирались создать команду под прорыв в еврокубках - не вышло. Смысл то какой был их привозить?
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Не с чем сравнивать - российский ногомяч варится в своём говносоку.
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Каким бы ни был Рома алкобыдлом, но тогда он действительно был в большом порядке, так же как и Зенит тех лет. А что касается титулов- тут всё тоже по фактам «разложил»🤷‍♂️ Он же не сказал, что Халк с Витселем были ни о чём..
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Ответ Darkhan Darkhan
Рома а ты когда своим стать в Питере успел? Тебе напомнить как ты с болельщиками через губу общался? Апофеоз был в Казанском аэропорту.
Широков конечно судак, но он вроде нигде тут не говорил, что он свой
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Ответ Никита Давыдкин
а толку от этого украшения чемпионата? У нас не новогодняя ёлка, бороться за титул можно и без выбрасывания астрономических денег. Собирались создать команду под прорыв в еврокубках - не вышло. Смысл то какой был их привозить?
Не вышло точно не из-за них. Местный костяк обзавидовался, что странно, потому что абы кого привозить смысла не было
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Ответ dreamstep
Во времена Халка и Вицина был топовый ЦСКА, который даже со Слуцким свои чемпионства взял.
Во времена Вицина и Никулин с Моргуновым были топовыми😁
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Ответ Darkhan Darkhan
Рома а ты когда своим стать в Питере успел? Тебе напомнить как ты с болельщиками через губу общался? Апофеоз был в Казанском аэропорту.
А где Рома про себя говорит?? То, что тон в том Зенита задавали (в разное время) Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов, Малафеев - это факт!
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Ромка конечно "умен". Этот ваш российский костяк никак не мог из группы ЛЧ выйти и ему подвезли мощное усиление. Вместо этого он сейчас вспоминает приключения в турнире рангом ниже
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Что-то Широков, уже начинает раздражать, хуже Заремы стал
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Испытательный срок кончился, видимо, вот и пить стал и ахинею нести
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Российский костяк команды и её капитан Анатолий Тимощук
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Во времена Халка и Вицина был топовый ЦСКА, который даже со Слуцким свои чемпионства взял.
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