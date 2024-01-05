Роман Широков: «Халк и Витцель ничего не выиграли в «Зените», их трофеи – капля в море. Сравнивайте с периодом, когда был российский костяк – вот там и футбол, и результаты»
Роман Широков рассказал, какой состав «Зенита» считает лучшим.
– Нынешний «Зенит» не напоминает команду, в которой играли Халк, Витцель? Можно ли как-то эти две команды сопоставить?
– Халк и Витцель, в отличие от так называемого пресловутого российского костяка, за четыре года ничего не выиграли. Один Кубок, чемпионат и Суперкубок в сравнении с двумя еврокубками, двумя-тремя чемпионатами, двумя Кубками России и Суперкубками – по мне, это капля в море.
Считаю, что не нужно на них ориентироваться. Сравнивайте лучше с периодом, когда был российский костяк. Вот там был и футбол, и результаты, и люди ходили и смотрели на своих игроков. Не просто россиян, а воспитанников своих из Санкт-Петербурга, Ленинграда, – сказал экс-футболист «Зенита».
Халк в составе «Зенита» выиграл чемпионат России и Суперкубок страны в 2015 году, а также Кубок России в 2016-м. Витцель взял эти же три трофея, а также Суперкубок России в 2016-м.
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Тебе напомнить как ты с болельщиками через губу общался?
Апофеоз был в Казанском аэропорту.
Но тут ведь дело то в том, что некоторые представители того самого костяка просто разрушили потенциально очень крутой Зенит.
Тот Зенит в прайме хотя бы потому, что были супер игры в лч, было ощущение , что еще чуть чуть и мы зайдем в топ футбол. Но чего то чуть чуть не хватало, но игры с Валенсией , Атлетико , Боруссией в сердце . Как и игры с Глазго Рейнджерс , баварией, байером , юве и реала того времени