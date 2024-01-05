Роман Широков: «Халк и Витцель ничего не выиграли в «Зените», их трофеи – капля в море. Сравнивайте с периодом, когда был российский костяк – вот там и футбол, и результаты»

Роман Широков рассказал, какой состав «Зенита» считает лучшим.

– Нынешний «Зенит» не напоминает команду, в которой играли , ? Можно ли как-то эти две команды сопоставить?

– Халк и Витцель, в отличие от так называемого пресловутого российского костяка, за четыре года ничего не выиграли. Один Кубок, чемпионат и в сравнении с двумя еврокубками, двумя-тремя чемпионатами, двумя Кубками России и Суперкубками – по мне, это капля в море.

Считаю, что не нужно на них ориентироваться. Сравнивайте лучше с периодом, когда был российский костяк. Вот там был и футбол, и результаты, и люди ходили и смотрели на своих игроков. Не просто россиян, а воспитанников своих из Санкт-Петербурга, Ленинграда, – сказал экс-футболист « ».

Халк в составе «Зенита» выиграл чемпионат России и Суперкубок страны в 2015 году, а также Кубок России в 2016-м. Витцель взял эти же три трофея, а также Суперкубок России в 2016-м.

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