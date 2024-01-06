«Барса» изучает трансферный рынок в поисках нападающего

«Барселона» находится в поисках нападающего.

По данным Relevo, cпортивный директор «Барсы» изучает трансферной рынок и пытается найти форварда, который смог бы в перспективе заменить 35-летнего Роберта Левандовского.

Трансфер форварда не является срочным – возможно, его осуществят летом или позже. Многое будет зависеть от формы Левандовского. Отмечается, что «Барса» ищет форварда, несмотря на недавний трансфер 18-летнего нападающего .

Левандовски в этом сезоне Ла Лиги провел 17 матчей в и забил 8 голов.

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