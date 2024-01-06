«Барса» изучает трансферный рынок в поисках нападающего

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Витор Роке Футбол

«Барселона» находится в поисках нападающего.

По данным Relevo, cпортивный директор «Барсы» Деку изучает трансферной рынок и пытается найти форварда, который смог бы в перспективе заменить 35-летнего Роберта Левандовского.

Трансфер форварда не является срочным – возможно, его осуществят летом или позже. Многое будет зависеть от формы Левандовского. Отмечается, что «Барса» ищет форварда, несмотря на недавний трансфер 18-летнего нападающего Витора Роке.

Левандовски в этом сезоне Ла Лиги провел 17 матчей в Ла Лиге и забил 8 голов.

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61 комментарий
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НУ это как изучать рынок автомобилей))) можно смотреть бентли/феррари, но денег в кармане только на ладу)
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Ответ Александр Северный
эх, Месси сейчас бы вернуться. команде помог бы, да и кринжботов со сливочными заставил снова страдать.
Пока страдает только наша Барселона, платившая Месси зарплату сотни миллионов и продолжающая до сих пор платить.
Вот где кринж настоящий
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Ответ Alexandr Sokolov
НУ это как изучать рынок автомобилей))) можно смотреть бентли/феррари, но денег в кармане только на ладу)
И ту в кредит и не новую 🤣
+13
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+10
А как же Роке? Что, уже не трансфер года?
+14
-8
+6
Наверное, у каждого есть такой знакомый, который весь в долгах, но всё равно не отказывает себе в удовольствии шикануть, после чего обзванивает весь свой контакт-лист в поисках займа. Вот "Барса" напоминает именно его.
+7
-2
+5
не умеют они по средствам жить, а потом будут плакать и просить всем миром скинуться
+11
-7
+4
Марсиаля заберите пожалуйста из МЮ, всего 10 просят)
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Ответ Гласящий Истину!
Если бы мир видел в нём потенциал - он давно уже играл бы в ПСЖ, МС или Реале!
Давно это сколько лет?
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Ответ red hikkikomori
Марсиаля заберите пожалуйста из МЮ, всего 10 просят)
Марсьяля бесплатно отдадут и МЮ выиграет от этого трансфера. Его ЗП 250000 в неделю, он будет сидеть на банке до конца сезона либо отбывать номер на поле. Любой юнец из академии будет не хуже
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В pes можно было в свободных агентах порой норм игрока откопать с высоким рейтингом, пробуйте
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Зная Хави, будет просить что-то моратообразное.
Зная Деку, будет искать среди своей базы клиентов)
Был бы Алемани - была бы вообще рулетка)
А раз была инфа, что Лапорта в какой-то момент настаивал на определенном стартовом составе - мб и он своё влияние привнесет.
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Ответ Гласящий Истину!
Барсе хватило 20 минут игры Роке, чтобы понять, что нужно искать форварда!) Искать нужно не форварда, а деньги!!! И умных сотрудников, которые толково инвестируют эти деньги, а не втюхают в распиаренных подростков! Форвардов повсюду - пруд пруди, а вот денег и ума - нету...
Вы бы новость сначала прочли прежде чем такое писать )

Нападающего ищут из-за того, что Леве в этом году будет 36 лет и нужна замена.
И он еще в плохой форме сейчас, а результаты команде нужно показывать.
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Ответ Theodor Herzl
Субъективно, конечно, но насчет Роке у меня большие сомнения. После объявления о переходе посматривал иногда игры и обзоры Атлетико Паранаэнсе. Скорости нет, техники особой тоже. Ну да, крепкий как бычок, корпусом хорошо работает. Но вообще не вижу особого потенциала и тем более того, за что 60млн отдали. Хотели кого-то типа Лаутаро, Агуэро, Ромарио, но я пока вижу там Шапи-Сулейманова
Весь мир видит потенциал, а какой-то ноунейм посмотрел обзоры чемпионата Бразилии и вынес свой вердикт
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Ответ Артём Толоконников
Кто тогда играть будет?
Вот поэтому и изучают рынок
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Ответ Артём Толоконников
Все тут орали, что Роке феноменальный игрок и замена ему не нужна Дв и почему с одним? Феран не может на этой позиции сыграть?
наверное, нет -не так, как бы нужно
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Ответ Артём Толоконников
А как же Роке? Что, уже не трансфер года?
странно, что Реал хочет Мбапе, у них же есть вини
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Ответ Гласящий Истину!
Если бы мир видел в нём потенциал - он давно уже играл бы в ПСЖ, МС или Реале!
его мечта - играть за Барселону, что он и сделал
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Ответ Tristan...
Ферран не профильный ЦФ. Да и от него тоже нужно избавляться
Кто тогда играть будет?
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Ответ За Валенсию с 1999
Роке уже в первом матче полностью дискредитировал себя, это не игрок, а развод года. Лёва старый очень, бегать даже не может. Барсе нужно 2 нападающих: один опытный, второй молодой. Пусть присмотрятся к Паулиньо из АМ и к Милику из Юве
Вас уже зрение подводит - 75 всё-таки возраст серьезный
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Меняем наш молодняк в лице Жиру на Левандовского с доплатой Барсы
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Это было ожидаемо. Летом надо избавляться от Левандовски и брать форварда помоложе и более подходящего команде. Поляк уже вряд ли вернёт форму
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Санти Мину пусть берут , свободный агент испанец , в свое время забивал нормально
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Соболев
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Где Сапогов с его видео кассетой голов?
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Гиу, Роке есть. Плюс Ферран/Фелиш. А поляк в конце сезона мб и уйдет к арабам. Зачем тратиться.

Если и тратиться летом, то на опорника, выкуп Канселу и быть может нового вингера.
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смысл покупать ещё одного напа если Хави не может трухлявого на банку посадить у нас кроме рухлити есть ещё Роке и Ферран
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