«Барса» изучает трансферный рынок в поисках нападающего
«Барселона» находится в поисках нападающего.
По данным Relevo, cпортивный директор «Барсы» Деку изучает трансферной рынок и пытается найти форварда, который смог бы в перспективе заменить 35-летнего Роберта Левандовского.
Трансфер форварда не является срочным – возможно, его осуществят летом или позже. Многое будет зависеть от формы Левандовского. Отмечается, что «Барса» ищет форварда, несмотря на недавний трансфер 18-летнего нападающего Витора Роке.
Левандовски в этом сезоне Ла Лиги провел 17 матчей в Ла Лиге и забил 8 голов.
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Вот где кринж настоящий
Зная Деку, будет искать среди своей базы клиентов)
Был бы Алемани - была бы вообще рулетка)
А раз была инфа, что Лапорта в какой-то момент настаивал на определенном стартовом составе - мб и он своё влияние привнесет.
Нападающего ищут из-за того, что Леве в этом году будет 36 лет и нужна замена.
И он еще в плохой форме сейчас, а результаты команде нужно показывать.
Если и тратиться летом, то на опорника, выкуп Канселу и быть может нового вингера.