«Барса» надеется, что зимой подпишет не только Роке, и хочет арендовать хавбека с правом выкупа

«Барселона» хочет подписать полузащитника этой зимой.

Как сообщает Diario Sport, в каталонском клубе надеются, что не станет единственным новичком команды в ходе этого трансферного окна. Спортивное руководство клуба считает, что трансфер полузащитника необходим, учитывая долгосрочное отсутствие и то, что лишь только восстанавливается от травмы.

« » хочет подписать физически развитого игрока, который может действовать и в роли опорника, и в качестве центрального полузащитника.

Спортивный директор «Барсы» Деку готов поработать над подписанием такого игрока, но все зависит от того, удастся ли клубу создать пространство в зарплатной ведомости. Сейчас в «Барсе» хотят взять полузащитника в аренду на полгода с правом выкупа.

Трансферов на выход «Барселона» на планирует. В июне ситуация будет иной, так как клубу нужно будет сокращать зарплаты и продавать игроков, чтобы инвестировать средства от продажи в покупки.

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