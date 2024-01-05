Хави о 14 офсайдах с «Лас-Пальмасом»: «Не удавались пасы за спину, хотя мы работали над этим всю неделю. Я был в этом хорош как игрок»
Хави сказал, что «Барса» не умеет играть с командами с высокой линией обороны.
«Барселона» выиграла у «Лас-Пальмаса» (2:1) в 19-м туре Ла Лиги, забив победный мяч с пенальти на 93-й минуте. За 90 минут команда Хави 14 раз попала в офсайд и нанесла 5 ударов в створ.
«Нам не удавались пасы за спину в первом тайме. Они высоко оборонялись, и мы не могли найти пространство сзади, хотя работали над этим всю неделю. Это то, в чем я был хорош как игрок!» – сказал Хави.
Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже выпали из четверки
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P.s. Ну ты был хорош, а они нехороши, или ты нехорош как тренер... Чеканить то можешь, Хави?
Спортс это вечное пристанище хейтеров-школьников у которых кроме голов в футболе ничего не существует)
это если кратко
ну а про забросы с ЛП, как по мне так удавались просто впереди быстро бегать никто толком не умел. надо было Феликса со старта выпустить, он по сути единственный кто подходил под такой игры. и то что под такой игры вышел 36 летний дед Лева, который сейчас моменты свои не забивает а бегает он на скорости как моя бабушка.. это уже об.ер от Хави! Раф и Ферран так же игроки под позиционной атаки. такими забросы можно играть когда у тебя Киллиан,Холанд,Салах.. но никак не с Рафом и Левой. наод выстроить позиционную атаку, этот состав как раз под этот стиль
Особенно часто так бывает в начале матчей, когда еще свежие игроки атаки соперника успевают персонально всех накрыть, и Реалу остается только так выйти из-под прессинга. Но и в обычных позиционных атаках часто такие подачи случаются.
Показательно, что Кроос иногда сам садится в зону ЦЗ и оттуда контроллирует направление атак. Поэтому с последней вашей мыслью я согласиться не могу.