Хави о 14 офсайдах с «Лас-Пальмасом»: «Не удавались пасы за спину, хотя мы работали над этим всю неделю. Я был в этом хорош как игрок»

Хави сказал, что «Барса» не умеет играть с командами с высокой линией обороны.

« » выиграла у « » (2:1) в 19-м туре , забив победный мяч с пенальти на 93-й минуте. За 90 минут команда Хави 14 раз попала в офсайд и нанесла 5 ударов в створ.

«Нам не удавались пасы за спину в первом тайме. Они высоко оборонялись, и мы не могли найти пространство сзади, хотя работали над этим всю неделю. Это то, в чем я был хорош как игрок!» – сказал .

Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже выпали из четверки

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