Хави о 14 офсайдах с «Лас-Пальмасом»: «Не удавались пасы за спину, хотя мы работали над этим всю неделю. Я был в этом хорош как игрок»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

Хави сказал, что «Барса» не умеет играть с командами с высокой линией обороны.

«Барселона» выиграла у «Лас-Пальмаса» (2:1) в 19-м туре Ла Лиги, забив победный мяч с пенальти на 93-й минуте. За 90 минут команда Хави 14 раз попала в офсайд и нанесла 5 ударов в створ.

«Нам не удавались пасы за спину в первом тайме. Они высоко оборонялись, и мы не могли найти пространство сзади, хотя работали над этим всю неделю. Это то, в чем я был хорош как игрок!» – сказал Хави.

Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже выпали из четверки

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33 комментария
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При чем здесь то, что ты был хорош в этом, как игрок? Сейчас ты тренер, игроки у тебя другие(более низко-качественные, чем в Барсе 2008-2012 годов), как эта фраза вообще относится к делу? Больше выглядит каким-то неуместным понтом...

P.s. Ну ты был хорош, а они нехороши, или ты нехорош как тренер... Чеканить то можешь, Хави?
+32
-9
+23
В стиле Мостового )
+21
-5
+16
Ответ войд
Чап,единственное в чем ты был хорош так это в пасах поперёк-назад,чем то кстати бруска Педри напоминает)
Помню, как Чави пасами поперёк-назад оформил 4 голевые в одном Класико
+8
-1
+7
Чипи должен выступать на камеди клаб😂😂😂
+16
-11
+5
Пока тренер, игроки и болельщики будут жить прошлым (барсой с Хави, Иньеста, Месси и Пепом), пытаться подбирать игроков и тренера для возрождения той барсы- клуб ничего не добьётся. Установки тренера (Хави): а мы в свое время вот так играли, сейчас и вас научу также играть - что-то не дают результата.
+6
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+4
Смотрел матч и тоже обратил внимание, что очень часто даже цзшники Араухо и Кристенсен закидывали на Феррана и Рафинью, которые постоянными рывками за спины предлагали себя. Видно, что пока не хватает сыгранности в этих моментах — либо пас поздно, либо рывок рано. С одной стороны хорошо, что даже цз выдают достаточно неплохие средние передачи за спины и Хави и правда может на собственном примере и опыте натренировать это, но с другой это говорит об уровне цп и цопников, раз уж Араухо играл фактически плеймейкера.
+3
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+2
Ответ Pasta
При чем здесь то, что ты был хорош в этом, как игрок? Сейчас ты тренер, игроки у тебя другие(более низко-качественные, чем в Барсе 2008-2012 годов), как эта фраза вообще относится к делу? Больше выглядит каким-то неуместным понтом... P.s. Ну ты был хорош, а они нехороши, или ты нехорош как тренер... Чеканить то можешь, Хави?
Хоспаде, мавринья после каждого влёта своей Ромы несёт невероятный бред, в комментах одни восторги, а тут один из лучших полузащитников в истории вскользь напомнил, что он один из лучших полузащитников в истории, и всё, ловите негодяя. Не все как Анчелоти разговаривают как унылые роботы
+5
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Вообще, очень смешно читать местных "эспертов" которые вечно поносят Хави. Лучше посмотрите нормальных аналитиков, тех же Вадима Лукомского, Кирилла Хаита, да даже некоторых сливочных, например, the witcher. Ребята объективно разбирают матчи и показывают, что Хави, как минимум, хороший тренер. Да, что-то пока не получается, но дело в том, что моменты создаются, просто игроки их регулярно запарывают. В этом аспекте любой тренер мало, что может сделать.
Спортс это вечное пристанище хейтеров-школьников у которых кроме голов в футболе ничего не существует)
+2
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+1
Ответ Pasta
При чем здесь то, что ты был хорош в этом, как игрок? Сейчас ты тренер, игроки у тебя другие(более низко-качественные, чем в Барсе 2008-2012 годов), как эта фраза вообще относится к делу? Больше выглядит каким-то неуместным понтом... P.s. Ну ты был хорош, а они нехороши, или ты нехорош как тренер... Чеканить то можешь, Хави?
они неделю тренировали забросы , а нынешние инвалиды не в состоянии их выполнить
это если кратко
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Ответ f0rmoceft
Работали над этим всю неделю, но при этом офсайдов огромное количество
Это футбол, здесь нельзя запланировать успех.
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ну ты Хави лучший ЦПЗ в истории, как бы там сливочные не ныли про его человеческие качества но как игрок а именно на позицииЦПЗ просто лучший ЦПЗ в истории футбола.
ну а про забросы с ЛП, как по мне так удавались просто впереди быстро бегать никто толком не умел. надо было Феликса со старта выпустить, он по сути единственный кто подходил под такой игры. и то что под такой игры вышел 36 летний дед Лева, который сейчас моменты свои не забивает а бегает он на скорости как моя бабушка.. это уже об.ер от Хави! Раф и Ферран так же игроки под позиционной атаки. такими забросы можно играть когда у тебя Киллиан,Холанд,Салах.. но никак не с Рафом и Левой. наод выстроить позиционную атаку, этот состав как раз под этот стиль
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Ответ vfhmsqqp7v
Ты реально поставил тренера Жозе и недотренера Хави в одном предложении?
Хави-игрок > мавринья-тренер, Хави-тренер > мавринья-игрок. Еще будут вопросы?
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Ответ Rassvetoff
Смотрел матч и тоже обратил внимание, что очень часто даже цзшники Араухо и Кристенсен закидывали на Феррана и Рафинью, которые постоянными рывками за спины предлагали себя. Видно, что пока не хватает сыгранности в этих моментах — либо пас поздно, либо рывок рано. С одной стороны хорошо, что даже цз выдают достаточно неплохие средние передачи за спины и Хави и правда может на собственном примере и опыте натренировать это, но с другой это говорит об уровне цп и цопников, раз уж Араухо играл фактически плеймейкера.
Крайне не согласен. Взять в пример Реал: там, при Кроосе и Модриче, и Милитао, и Алаба, теперь уже и Рюдигер, за матч могут раза по 2-3 попробовать так закинуть на Вини и Родриго.

Особенно часто так бывает в начале матчей, когда еще свежие игроки атаки соперника успевают персонально всех накрыть, и Реалу остается только так выйти из-под прессинга. Но и в обычных позиционных атаках часто такие подачи случаются.

Показательно, что Кроос иногда сам садится в зону ЦЗ и оттуда контроллирует направление атак. Поэтому с последней вашей мыслью я согласиться не могу.
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Ответ Rassvetoff
Смотрел матч и тоже обратил внимание, что очень часто даже цзшники Араухо и Кристенсен закидывали на Феррана и Рафинью, которые постоянными рывками за спины предлагали себя. Видно, что пока не хватает сыгранности в этих моментах — либо пас поздно, либо рывок рано. С одной стороны хорошо, что даже цз выдают достаточно неплохие средние передачи за спины и Хави и правда может на собственном примере и опыте натренировать это, но с другой это говорит об уровне цп и цопников, раз уж Араухо играл фактически плеймейкера.
Тоже обратил на это внимание и вспомнил про времена Пепа. В то время такими передачами из защитников выделялся Пике. Ничего плохого в этом нет. Это дополнительная опция при высокой линии обороны противника, которая позволит не теряя времени и без лишних передач создать момент. Но к сожалению вчера либо передачи были сильными, либо делали поздно. Должны доработать этот компонент. Правда, в Примере мало когда против Барсы играют высоким блоком, в основном автобусы в штрафной
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Ответ Шем
Пока тренер, игроки и болельщики будут жить прошлым (барсой с Хави, Иньеста, Месси и Пепом), пытаться подбирать игроков и тренера для возрождения той барсы- клуб ничего не добьётся. Установки тренера (Хави): а мы в свое время вот так играли, сейчас и вас научу также играть - что-то не дают результата.
Они никогда не перестанут жить прошлым. Той Барсы уже давно нет, но они требуют от Хави мифический стиль. Он для них выиграл чемпионат, находясь в непростых условиях для работы, а они его увольняют при первых же трудностях. Странные люди.
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Ответ SanEffect
Вообще, очень смешно читать местных "эспертов" которые вечно поносят Хави. Лучше посмотрите нормальных аналитиков, тех же Вадима Лукомского, Кирилла Хаита, да даже некоторых сливочных, например, the witcher. Ребята объективно разбирают матчи и показывают, что Хави, как минимум, хороший тренер. Да, что-то пока не получается, но дело в том, что моменты создаются, просто игроки их регулярно запарывают. В этом аспекте любой тренер мало, что может сделать. Спортс это вечное пристанище хейтеров-школьников у которых кроме голов в футболе ничего не существует)
Сейчас скажут, что и в запоротых моментах тоже Чави виноват, ведь это он выбирал игроков))
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