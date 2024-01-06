Витор Роке после дебюта за «Барсу»: «Мечтал об этом с детства, я очень счастлив» 

Витор Роке счастлив провести дебютный матч за «Барселону».

18-летний форвард высказался на своей презентации в каталонском клубе.

Бразилец дебютировал за «блауграну» в четверг, выйдя на замену на 78-й минуте матча с «Лас-Пальмасом» (2:1).

«Моя мечта сбылась, я очень счастлив, я мечтал об этом с детства.

[перед моим выходом на поле] сказал сохранять спокойствие и забить по возможности.

Одноклубники приняли меня очень хорошо, сказали не волноваться. Прием был в самом лучшим виде», – сказал .

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