Витор Роке после дебюта за «Барсу»: «Мечтал об этом с детства, я очень счастлив» 

Теги Барселона Хави Ла Лига Витор Роке Футбол

Витор Роке счастлив провести дебютный матч за «Барселону».

18-летний форвард высказался на своей презентации в каталонском клубе.

Бразилец дебютировал за «блауграну» в четверг, выйдя на замену на 78-й минуте матча Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1).

«Моя мечта сбылась, я очень счастлив, я мечтал об этом с детства. 

Хави [перед моим выходом на поле] сказал сохранять спокойствие и забить по возможности.

Одноклубники приняли меня очень хорошо, сказали не волноваться. Прием был в самом лучшим виде», – сказал Роке.

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3 комментария
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Теперь осталось осчастливить болельщиков, удачи парень и без травм😎👍🏻
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И попадай в ворота уже !!!🙋‍♂️😀
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Удачи парню
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