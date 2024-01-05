Экс-делегат «Севильи» о судье Итурральде Гонсалесе после 2:6 «Реала» от «Барсы»: «Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали»
Итурральде Гонсалес праздновал победу «Барселоны» над «Реалом» (6:2) в 2009-м.
Об этом рассказал Кристобаль Сория, бывший делегат «Севильи».
«Я никогда об этом не рассказывал... Матч между «Вильярреалом» и «Севильей» состоялся после 2:6... Такой результат не был обычным делом, поэтому, когда я узнал, то рассказал об этом Эдуардо Итурральде Гонсалесу во время разминки.
Мы с ним были заодно. Я закрыл дверь и проверил, что в его раздевалке никого нет. И рассказал ему все там. Я крикнул: «Они забили «Мадриду» шесть!» Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали. Раньше я об этом не говорил», – сказал Сория.
На том момент Итурральде Гонсалес был действующим арбитром и работал на матчах Ла Лиги. Карьеру он завершил в 2012 году, сейчас он выступает экспертом по вопросам судейства.
Ранее Гонсалес говорил, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10% – «Барсу».
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Для справедливости, во всех новостных статьях с данным персонажем нужно писать "Туалетный шнырь Барселоны, Экс-судья Итурральде считает бла-бла-бла"
Самое забавное, что я уверен что в отличии от Негрейры этот шнырь подсуживал Барсе и до сих пор высирает свое мнение за бесплатно, двойной лузер
А по делу есть что сказать? Вы же первые под его "анализами" пишете что судьи все подсуживают Реалу? Чего сейчас по делу написать не можешь? Свали если нечего сказать
хорошо горишь... правда скучно(
Хотя по факту и те и другие имеют чисто "судейские" матчи и титулы. Ну так, если смотреть со стороны и беспристрастно.
6-2 навсегда
я так плакал((
В эпоху Негрейры все судьи топили Реал в каждом класико.
Делегат Севильи был тоже против Реала
Плохие новости - перспектив в сезоне у говноклуба мадридского никаких нет. Состав дно донное с Хоселу-Родригами, плюс скоро травм будет еще больше(уверяю), тренер старик-импотент, время которого прошло, президент - тоже старик-импотент уже давно.
Ноль перспектив, Сика. Круглый ноль.
А Барселона чемпион Испании.
Месси после ЧМ стал лучшим футболистом в истории.
Пеп после очередного требла по сути уже лучший тренер в истории.
Хорошие времена так то.
Стой на коленях дальше, Сиконькaa.