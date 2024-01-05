Экс-делегат «Севильи» о судье Итурральде Гонсалесе после 2:6 «Реала» от «Барсы»: «Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали»

Итурральде Гонсалес праздновал победу «Барселоны» над «Реалом» (6:2) в 2009-м.

Об этом рассказал Кристобаль Сория, бывший делегат «Севильи».

«Я никогда об этом не рассказывал... Матч между «Вильярреалом» и «Севильей» состоялся после 2:6... Такой результат не был обычным делом, поэтому, когда я узнал, то рассказал об этом Эдуардо Итурральде Гонсалесу во время разминки.

Мы с ним были заодно. Я закрыл дверь и проверил, что в его раздевалке никого нет. И рассказал ему все там. Я крикнул: «Они забили « » шесть!» Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали. Раньше я об этом не говорил», – сказал Сория.

На том момент Итурральде Гонсалес был действующим арбитром и работал на матчах . Карьеру он завершил в 2012 году, сейчас он выступает экспертом по вопросам судейства.

Ранее Гонсалес говорил, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10% – «Барсу».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам