Экс-делегат «Севильи» о судье Итурральде Гонсалесе после 2:6 «Реала» от «Барсы»: «Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали»

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Класико Футбол

Итурральде Гонсалес праздновал победу «Барселоны» над «Реалом» (6:2) в 2009-м.

Об этом рассказал Кристобаль Сория, бывший делегат «Севильи».

«Я никогда об этом не рассказывал... Матч между «Вильярреалом» и «Севильей» состоялся после 2:6... Такой результат не был обычным делом, поэтому, когда я узнал, то рассказал об этом Эдуардо Итурральде Гонсалесу во время разминки.

Мы с ним были заодно. Я закрыл дверь и проверил, что в его раздевалке никого нет. И рассказал ему все там. Я крикнул: «Они забили «Мадриду» шесть!» Мы обнимались как сумасшедшие и праздновали. Раньше я об этом не говорил», – сказал Сория.

На том момент Итурральде Гонсалес был действующим арбитром и работал на матчах Ла Лиги. Карьеру он завершил в 2012 году, сейчас он выступает экспертом по вопросам судейства.

Ранее Гонсалес говорил, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10% – «Барсу».

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51 комментарий
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Этот же Иттуральде сказал, что его просили (лично Перес) судить Реал, как Барсу, и что он отразил это в протоколе. Был опубликован протокол матча, где нет и слова об этом. Причём заявил он это на фоне дела Негрейры. Видимо, испугался, что ему прилетит. Просто сказочный 🤡
+51
-10
+41
А кто-то сомневался, что у такого кабинетного клуба как барселона, нет личного карманного судьи?
+67
-44
+23
Ответ Serkan_Ballboy
А кто-то сомневался, что у такого кабинетного клуба как барселона, нет личного карманного судьи?
Ранее Гонсалес говорил, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10%
+33
-18
+15
Ответ Сикарио
Кто бы сомневался))) В эпоху Негрейры все судьи топили Реал в каждом класико.
Не знал, что среди тех, кто топил Реал во всём, в чём можно, были судьи по фамилии Роналдиньо, Месси или Вилья))
+15
-7
+8
Ответ Нұржан
В том матче были какие-то ошибочные решения со стороны главного судьи? Я просто забыл, что там было, кроме счёта.
Счет был вполне справедлив, но речь здесь про клубные предпочтения конкретного судьи.
+12
-4
+8
В том матче были какие-то ошибочные решения со стороны главного судьи? Я просто забыл, что там было, кроме счёта.
+14
-8
+6
к чему это откровение сейчас?)) не для того ли, чтоб рассорить Барсу и Реал? никто так не загонял в ужас этих футбольных чинуш, как Барса и Реал со своей суперлигой))
+6
-2
+4
да там каждый судья болеет либо за реал или барсу, просто у этого не хватило мозгов сдержаться
+4
-1
+3
Меня возмущает неэтичность данного персонажа. Если посмотреть на его страницу сейчас, то можно заметить как он "анализирует" все спорные решения судей в матчах за Барселону и против Мадрида. А как пафосно называются все статьи "Экс-судья Итурральде считает бла-бла-бла". Это же обман, люди думаю что это мнение эксперта, ни разу не заинтересованного, этичного.
Для справедливости, во всех новостных статьях с данным персонажем нужно писать "Туалетный шнырь Барселоны, Экс-судья Итурральде считает бла-бла-бла"
Самое забавное, что я уверен что в отличии от Негрейры этот шнырь подсуживал Барсе и до сих пор высирает свое мнение за бесплатно, двойной лузер
+7
-4
+3
Ответ Flylink
Комментарий удален модератором
Как оригинально, надо же, пятая точка это получается, ты про жопу? Вот умора! Сколько думал над этим? Сколько раз в день думаешь про жопы других мужчин?
А по делу есть что сказать? Вы же первые под его "анализами" пишете что судьи все подсуживают Реалу? Чего сейчас по делу написать не можешь? Свали если нечего сказать
+3
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+2
Ответ zzzeeerrrooo
Ранее Гонсалес говорил, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10%
После байки про Переса его словам нет веры. Он неадекват
+13
-11
+2
Хороший эксперт по вопросам судейства
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+2
Эвребе, Айтекин, Негрейра, Итуральде. музей клубных легенд пополнился.
+1
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+1
Ответ Олег Абрамов
Как оригинально, надо же, пятая точка это получается, ты про жопу? Вот умора! Сколько думал над этим? Сколько раз в день думаешь про жопы других мужчин? А по делу есть что сказать? Вы же первые под его "анализами" пишете что судьи все подсуживают Реалу? Чего сейчас по делу написать не можешь? Свали если нечего сказать
Он фанат Даньки Алвеса. Поэтому такие темы для него насущны.
+1
0
+1
Ответ Anton Kuznetsov
да там каждый судья болеет либо за реал или барсу, просто у этого не хватило мозгов сдержаться
Болеть за какой-то клуб не запрещено. Но есть такая банальная вещь как профессиональная этика. Если ты в качестве судебного эксперта делаешь предвзятые заключения и высказываения, то есть вопросы и к твоей профессиональной деятельности. Но никто его проверять уже не будет к сожалению. Хотя бы среди болельщиков у него будет справедливая репутация туалетного шныря Барселоны.
+2
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+1
Ответ Universal1000
Сика ты че там так пустила под себя после жалких и убогих отскоков от Алавеса и Мальорки? Или это тебя потуги с Бетисом недавние так возбудили? Узбагойся и остынь, лузер. Плохие новости - перспектив в сезоне у говноклуба мадридского никаких нет. Состав дно донное с Хоселу-Родригами, плюс скоро травм будет еще больше(уверяю), тренер старик-импотент, время которого прошло, президент - тоже старик-импотент уже давно. Ноль перспектив, Сика. Круглый ноль. А Барселона чемпион Испании. Месси после ЧМ стал лучшим футболистом в истории. Пеп после очередного требла по сути уже лучший тренер в истории. Хорошие времена так то. Стой на коленях дальше, Сиконькaa.
))))
хорошо горишь... правда скучно(
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+1
Ответ Universal1000
Иттуральде лучший испанский судья стыка веков на ряду с Гонсалесом и Канталехо. Знатно конечно горит у сливок с него. Комплексы банальные. Ведь ВСЕ(абсолютно все) класико с ним кончались сухими разгромами политпроекта убогого. Каждое класико с Иттуральде был разргром позорнейший. Они соответственно наверное думают, что он их топил. Чисто взглядом причем своим. Помню как при 5-0 в 2010 Иттуральде тупо разоржался с падения Кристинки уже на первых минутах. Этот смех очевидно деморализовал девочек и они поэтому там так развалились бугага.
Что тебе, старой барсучине, еще остается делать, кроме как "вспоминать"))) Вспоминать фальшивый период искусственного "виличия", добытый с помощью судей. А щас кабинет давно уже позорится в Европе, да и в Испании уже даже не в тройке))
+4
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+1
Ответ Нұржан
В том матче были какие-то ошибочные решения со стороны главного судьи? Я просто забыл, что там было, кроме счёта.
я был на этом матче вживую 🔥🔥🔥 там все по делу было 👍👍👍
+4
-3
+1
Ответ Олег Абрамов
Как оригинально, надо же, пятая точка это получается, ты про жопу? Вот умора! Сколько думал над этим? Сколько раз в день думаешь про жопы других мужчин? А по делу есть что сказать? Вы же первые под его "анализами" пишете что судьи все подсуживают Реалу? Чего сейчас по делу написать не можешь? Свали если нечего сказать
В таких моментах они сливаются, как вода в унитазе, не жди ответа от них
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Ранее Гонсалес говорил, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10%
А что он еще мог сказать?))
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он знал что все схвачено и зарядил на барсу хату и почки, вот и радовался
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Ответ Serkan_Ballboy
А кто-то сомневался, что у такого кабинетного клуба как барселона, нет личного карманного судьи?
Ла Лигу вообще не смотрю, но никогда не устану смотреть, как местные глоры двух испанских клубов обвиняют друг друга в связях с судьями ;)
Хотя по факту и те и другие имеют чисто "судейские" матчи и титулы. Ну так, если смотреть со стороны и беспристрастно.
+2
-2
0
Ответ zzzeeerrrooo
Ранее Гонсалес говорил, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10%
«Говорил»
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Ответ Сикарио
А что он еще мог сказать?))
Интересно мнение других
6-2 навсегда
+3
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Ответ Нұржан
В том матче были какие-то ошибочные решения со стороны главного судьи? Я просто забыл, что там было, кроме счёта.
нет, там просто отпинали мой риаль, втоптав его в газон и смешав с грязью((

я так плакал((
+4
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0
Кто бы сомневался)))
В эпоху Негрейры все судьи топили Реал в каждом класико.
+8
-8
0
Ответ Cruel Snake
А когда «Барселоне» забили 8! Они тоже обнимались, только страдали и плакали 😂
Как же приятно видеть каждый раз в таких ситуациях, что мадридцы приплетают левым образом Баварию и чужой успех, доказывая очередной раз свой триггер 😊
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-3
0
Ответ Homelender_666
После байки про Переса его словам нет веры. Он неадекват
чел выше верит
Делегат Севильи был тоже против Реала
+4
-4
0
Ответ Сикарио
Что тебе, старой барсучине, еще остается делать, кроме как "вспоминать"))) Вспоминать фальшивый период искусственного "виличия", добытый с помощью судей. А щас кабинет давно уже позорится в Европе, да и в Испании уже даже не в тройке))
Сика ты че там так пустила под себя после жалких и убогих отскоков от Алавеса и Мальорки? Или это тебя потуги с Бетисом недавние так возбудили? Узбагойся и остынь, лузер.
Плохие новости - перспектив в сезоне у говноклуба мадридского никаких нет. Состав дно донное с Хоселу-Родригами, плюс скоро травм будет еще больше(уверяю), тренер старик-импотент, время которого прошло, президент - тоже старик-импотент уже давно.
Ноль перспектив, Сика. Круглый ноль.
А Барселона чемпион Испании.
Месси после ЧМ стал лучшим футболистом в истории.
Пеп после очередного требла по сути уже лучший тренер в истории.
Хорошие времена так то.
Стой на коленях дальше, Сиконькaa.
+2
-2
0
То есть, по факту, Перес был прав, когда просил его судить так же, как Барсу?
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