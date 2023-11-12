Экс-арбитр Итурральде о словах Переса про судейство: «Он дискредитирует испанский футбол так же, как дело Негрейры. Не хочет понять, как работает ВАР»

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал слова Флорентино Переса о судействе.

Вчера президент « » заявил: «Доверие к турнирам подорвано. Никто не понимает, кто рисует линии при повторах и почему не показывают картину целиком при офсайдах. Рождаются лишь новые сомнения».

«Я бы сказал, что невежество человека не должно порождать сомнения относительно системы. Невежество человека, когда CTA (технический комитет судей – Sports.ru) готов объяснить принцип работы для любого клуба.

Когда ты не хочешь узнать о том, как устроена система, ты сеешь сомнения. Он был прав, когда сказал, что дело Негрейры вредит имиджу испанского футбола. Что ж, своими заявлениями о том, что он не понимает, как рисуются линии ВАР, он делает то же самое. Он дискредитирует испанский футбол так же, как дело Негрейры.

Хуже всего то, что он не хочет понять, как работает ВАР. Он говорит, что судьи рисуют непонятные линии, и намекает, что этот процесс зависит от того, какой клуб играет. Это незнание того, как работает ВАР и как работают линии, дискредитирует испанский футбол.

И это можно исправить: позвоните в CTA, сходите, и они вам все объяснят без каких-либо проблем. И если вы захотите, вы поймете. В чем проблема? Он не хочет этого понять», – сказал бывший арбитр.

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