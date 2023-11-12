Экс-арбитр Итурральде о словах Переса про судейство: «Он дискредитирует испанский футбол так же, как дело Негрейры. Не хочет понять, как работает ВАР»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Флорентино Перес Эдуардо Итурральде Гонсалес видеоповторы Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал слова Флорентино Переса о судействе.

Вчера президент «Реала» заявил: «Доверие к турнирам подорвано. Никто не понимает, кто рисует линии при повторах и почему не показывают картину целиком при офсайдах. Рождаются лишь новые сомнения». 

«Я бы сказал, что невежество человека не должно порождать сомнения относительно системы. Невежество человека, когда CTA (технический комитет судей – Sports.ru) готов объяснить принцип работы для любого клуба. 

Когда ты не хочешь узнать о том, как устроена система, ты сеешь сомнения. Он был прав, когда сказал, что дело Негрейры вредит имиджу испанского футбола. Что ж, своими заявлениями о том, что он не понимает, как рисуются линии ВАР, он делает то же самое. Он дискредитирует испанский футбол так же, как дело Негрейры.

Хуже всего то, что он не хочет понять, как работает ВАР. Он говорит, что судьи рисуют непонятные линии, и намекает, что этот процесс зависит от того, какой клуб играет. Это незнание того, как работает ВАР и как работают линии, дискредитирует испанский футбол.

И это можно исправить: позвоните в CTA, сходите, и они вам все объяснят без каких-либо проблем. И если вы захотите, вы поймете. В чем проблема? Он не хочет этого понять», – сказал бывший арбитр.

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29 комментариев

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arspurs9
Мне кажется, что испанский футбол не нужно дискредитировать, он уже сам с этим превосходно справляется. Тебас в роли управленца - идеальная иллюстрация.
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Джони Му
Ладно он не понимает как работает ВАР, а как ещё понять работу Негрейры?)
+17
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+15
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Церебральный Сортировщик
Лапортыч снова выпустил своего карманного выкормыша)
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войд
Лучше бы рассказал почему вчера 3 железные пенки не дали Реалу,а не на Переса гнал защищая свой любимый клуб)
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trampampampam33
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Ответ войд
Лучше бы рассказал почему вчера 3 железные пенки не дали Реалу,а не на Переса гнал защищая свой любимый клуб)
реалу получить пенку это надо чтоб ногу сломали родриго или вини, да и то замнут, как всегда, скажут игровой эпизод, судья палец к уху приложит и скажет всё норм играем дальше))
при этом помним, как барка получала липовые пендали в классико от тройных тулупов неймарки или суареса, ну или как альба пнул газон и дали пенальти.))
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trampampampam33
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Ответ Джони Му
Ладно он не понимает как работает ВАР, а как ещё понять работу Негрейры?)
очевидно, за скриншоты с матчей 16 лет платили миллионы чиновнику испанской федерации)
ты что не веришь лапорте и барсафанчикам
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trampampampam33
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Ответ FC.Barcelona
Перес нес такую дичь, читал все с листочка, реально старый маразматик, поле он там какое-то придумал с укрытием газона
а расскажи нам зачем барса зарлатила 8 лямов главе судейского корпуса?
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trampampampam33
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пошли в ход негрейровские ручные судьи, барселона расчехляет прикормлишей. всё по классике: чёрное это белое, коррупция это норма.
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Real_v_dushe
Легендарный ручной свисток бчк занервничал. Перес должен давить и дальше эту коррупционную и непрофессиональную клоаку
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Рустам Атаев
как говорится * на воде шапка горит * . преступник зачастую выдаёт себя своим поведением
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sintenced
Он сравнил коррупционный скандал, когда клуб платил чиновнику, с простой критикой судейства?
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Alexshara
Ответ qiqe
без реала и переса футбол стал бы лучше
чем лучше? почему? есть у вас список команд и функционеров, без которых "станет лучше"?
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trampampampam33
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Ответ Alon Raven
Ну да. Судья, который за удар по Месси не назначил ни одного фола - прикормлиш Барсы.. Логика просто железная. Он же за прямые удары по Месси ни разу не остановил игру, значит он за Барсу!
зачем барса 16 лет платила главе судейского комитета?!
не реал, не атлетико, не валенсия, а барса? как это связано с пендалями при падениях от дуновения ветра всяких неймаров суаресов альб?
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Alon Raven
Ответ войд
Лучше бы рассказал почему вчера 3 железные пенки не дали Реалу,а не на Переса гнал защищая свой любимый клуб)
Сразу видно человека, который даже не знает ничего о работе данного арбитра.. Когда Рамос натурально бил Месси, этот арбитр даже предупреждения не давал. А Рамос пытался сломать что-нибудь Месси каждый матч.
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Церебральный Сортировщик
Ответ almatbarsa
Карманный выкормыш который позволял Рамосу, Пепе и другим весь матч выбивать дурь из Месси и других игроков Барсы?
Карманный выкормыш, который на протяжении почти 2-х десятков лет засуживал Реал, с лёгкой подачи негрейры и шайки коррумпированного руководства кулес
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Alexshara
ок, но пусть судьи объяснят почему вчера из 3 спорных моментов в штрафной Валенсии даже не сомневались, если первые 2 да, согласен скорее нет чем да, то в3 моменте мяч конкретно попал в руку и изменил направление, ну хоть поглядеть то можно было
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R-9
А в Испании вар вообще работает? по-моему они там просто для картинки сидят.
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<~Inter~>
Перес в этом плане не особо от тренеров и игроков отличается. Они точно также не читают новые правила и то как работает ВАР
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Фан Рубина
Да там уже дискредитировать нечего, всё уже дискредитировано судейками до нас.
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