Быстров о «Зените»: «Игры как не было, так и нет. Неудачно вошли в повторный столетний сезон. Жерсон не показал игру даже на миллион евро»

Владимир Быстров раскритиковал подготовку «Зенита» к сезону.

Что изменилось в «Зените» по сравнению с прошлым сезоном, на ваш взгляд?

– Поменялся фактически президент клуба. А игры как не было, так и нет. Ярко моментами вспыхнет то один, то другой футболист, однако в целом «Зенит» неудачно вошел в повторный столетний сезон.

В первую очередь хочется спросить, где купленные для усиления футболисты? Где джокер Жерсон? Почему в клубе молчат? Где человек, чем занимается? Хотелось бы знать, что происходит. То его продают, то он восстанавливается, ничего не понятно, нет вразумительных заявлений от «Зенита».

Мне достоверно известно, что Жерсон восстанавливается на базе.

– А где ему еще быть? Одно дело – без желания находиться на базе, совсем другое – с желанием тренироваться и играть. По тем моментам, которые мы видели, Жерсон – не помощник «Зениту».

Не готов?

– Невозможно говорить, что не готов – он приехал в хорошей форме после клубного чемпионата мира, играл за сборную Бразилии. Но то, что он пешком ходил по полю и отдавал две передачи – факт.

Это точно не игрок на 25 миллионов. На данный момент он не показал игру даже на миллион евро.

У болельщиков «Зенита» есть основания для оптимизма?

– Я ждал перемен после назначения Константина Зырянова, надеялся услышать свежие мысли, идеи от нового руководителя, но пока никаких-то заявлений я, по крайней мере, не слышал, – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

После 11 туров «Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 20 набранными очками. Отставание от лидирующего ЦСКА – 4 балла.

