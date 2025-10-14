Быстров о «Зените»: «Игры как не было, так и нет. Неудачно вошли в повторный столетний сезон. Жерсон не показал игру даже на миллион евро»

Владимир Быстров раскритиковал подготовку «Зенита» к сезону.

– Что изменилось в «Зените» по сравнению с прошлым сезоном, на ваш взгляд?

– Поменялся фактически президент клуба. А игры как не было, так и нет. Ярко моментами вспыхнет то один, то другой футболист, однако в целом «Зенит» неудачно вошел в повторный столетний сезон.

В первую очередь хочется спросить, где купленные для усиления футболисты? Где джокер Жерсон ? Почему в клубе молчат? Где человек, чем занимается? Хотелось бы знать, что происходит. То его продают, то он восстанавливается, ничего не понятно, нет вразумительных заявлений от «Зенита».

– Мне достоверно известно, что Жерсон восстанавливается на базе.

– А где ему еще быть? Одно дело – без желания находиться на базе, совсем другое – с желанием тренироваться и играть. По тем моментам, которые мы видели, Жерсон – не помощник «Зениту».

– Не готов?

– Невозможно говорить, что не готов – он приехал в хорошей форме после клубного чемпионата мира, играл за сборную Бразилии. Но то, что он пешком ходил по полю и отдавал две передачи – факт.

Это точно не игрок на 25 миллионов. На данный момент он не показал игру даже на миллион евро.

– У болельщиков «Зенита» есть основания для оптимизма?

– Я ждал перемен после назначения Константина Зырянова , надеялся услышать свежие мысли, идеи от нового руководителя, но пока никаких-то заявлений я, по крайней мере, не слышал, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

После 11 туров «Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 20 набранными очками. Отставание от лидирующего ЦСКА – 4 балла.