Фанаты «Сан-Лоренсо» бросали яйца, кричали оскорбления и пытались прорваться в штаб-квартиру к президенту, требуя его отставки за взятки. Полиция разгоняла толпу водометами
Как передает Clarin, скрытая камера зафиксировала, как президент аргентинского клуба Марсело Моретти кладет в карман пиджака 25 000 долларов в обмен на обещание взять молодого игрока в академию клуба.
Решением суда Моретти было позволено вернуться к должности, несмотря на то, что на последнем заседании руководящего совета была объявлено временное безвластие, пишет Ole.
В понедельник Моретти прибыл в штаб-квартиру клуба, что не понравилось фанатам. Узнав о возвращении президента, вокруг штаб-квартиры начали собираться болельщики «Сан-Лоренсо», требовавшие его отставки. К вечеру их число достигло 200 человек.
Толпа скандировала оскорбления, бросалась яйцами и пыталась прорваться в штаб-квартиру. Моретти покинул место под охраной полиции в их же машине.
Чтобы покинуть территорию, полиции пришлось применить водометы, фургоны, мотоциклы и отряд спецназа. В какой-то момент сотрудники с щитами двинулись против толпы, чтобы расчистить выход.