Судья Эрнандес Эрнандес о критике арбитров клубным ТВ «Реала»: «Это влияет на футбол – рефери изображается врагом. Обо мне говорили ужасные вещи – мне это безразлично»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Флорентино Перес Алехандро Эрнандес Эрнандес Класико Футбол

Алехандро Эрнандес Эрнандес оценил давление на судей в Ла Лиге.

Арбитр высказался о критике судейства в Ла Лиге на клубном телевидении «сливочных».

«Рано или поздно до тебя это доходит. Я в судействе уже 30 лет, и это не влияет на нас. Из-за возникающего напряжения сценарий для судей неидеален. Это влияет на футбол в целом, потому что арбитр изображается врагом.

[На клубном ТВ «Реала»] обо мне говорили ужасные вещи, и мне всегда было безразлично.

Нравится ли мне судить матчи «Реала»? Я отношусь к этому так же естественно, как и ко всем остальным [матчам], желая, чтобы не было спорных моментов, за которые вас всегда ругают. Хочется, чтобы все было чисто.

Я не замечаю никакого напряжения со стороны игроков «Мадрида». Питательной средой являются в большей степени СМИ, чем сами игроки. Это нормально, что в какой-то момент игрок смотрит на меня как-то иначе.

«Реал» для меня – это игроки, персонал, президент, который приветствует меня с улыбкой... Не исключено, что меня назначат на матч «Реала» и «Барселоны» – я бы хотел получить назначение во втором круге. Не думаю, что мои боссы боятся «Реала» и «Барсы». Я бы с удовольствием снова поработал на Класико», – сказал арбитр Ла Лиги.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.birik
Эрнандес : я враг номер 1 в Мадриде , но мне это безразлично… в Каталонии я на хорошем счету , счёт в банке не даст соврать
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Надо же,ручной каталонский не хочет чтобы его критиковали)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Эрнандес Эрнандес твой выход )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Эрнандес Эрнандес, легенда Барселоны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий