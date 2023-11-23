Судья Эрнандес Эрнандес о критике арбитров клубным ТВ «Реала»: «Это влияет на футбол – рефери изображается врагом. Обо мне говорили ужасные вещи – мне это безразлично»

Алехандро Эрнандес Эрнандес оценил давление на судей в Ла Лиге.

Арбитр высказался о критике судейства в на клубном телевидении «сливочных».

«Рано или поздно до тебя это доходит. Я в судействе уже 30 лет, и это не влияет на нас. Из-за возникающего напряжения сценарий для судей неидеален. Это влияет на футбол в целом, потому что арбитр изображается врагом.

[На клубном ТВ «Реала»] обо мне говорили ужасные вещи, и мне всегда было безразлично.

Нравится ли мне судить матчи «Реала»? Я отношусь к этому так же естественно, как и ко всем остальным [матчам], желая, чтобы не было спорных моментов, за которые вас всегда ругают. Хочется, чтобы все было чисто.

Я не замечаю никакого напряжения со стороны игроков « ». Питательной средой являются в большей степени СМИ, чем сами игроки. Это нормально, что в какой-то момент игрок смотрит на меня как-то иначе.

«Реал» для меня – это игроки, персонал, президент, который приветствует меня с улыбкой... Не исключено, что меня назначат на матч «Реала» и «Барселоны» – я бы хотел получить назначение во втором круге. Не думаю, что мои боссы боятся «Реала» и «Барсы». Я бы с удовольствием снова поработал на », – сказал арбитр Ла Лиги.

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